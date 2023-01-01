IBM Cloud Cyber Recovery 是一种全面的现代化网络风险缓解方法，可提供易于实施的已隔离网络弹性基础架构，以应对勒索软件和高级网络攻击的现代威胁。

它可以提供简化的业务连续性计划，具备经济高效的灾难恢复 (DR)、云备份和强大的勒索软件恢复解决方案，可在整个 IT 环境中保护和恢复数据。