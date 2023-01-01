当组织的敏感数据在混合多云环境中进行访问、存储和传输时，需要提供卓越的保护来保证其安全。IBM 加密解决方案将技术、咨询、系统集成和托管安全服务相结合，帮助确保加密敏捷性、量子安全以及可靠的治理和风险策略。