当组织的敏感数据在混合多云环境中进行访问、存储和传输时，需要提供卓越的保护来保证其安全。IBM 加密解决方案将技术、咨询、系统集成和托管安全服务相结合，帮助确保加密敏捷性、量子安全以及可靠的治理和风险策略。
2023 年，数据盗窃和泄露占网络攻击影响的 32%。查看新报告，了解如何能够最好地保护您的员工和数据。
获取在不可信各方之间进行数字签名和数据共享所需的专业知识和技术。通过完全同态加密、零知识证明、标记化、量子安全加密算法等，实现对加密数据的搜索和计算。
确保您的开发运维团队选择遵循安全编码实践的加密库，以实现最佳 DevSecOps 实践和高度安全的软件开发生命周期。
制定多云加密和密钥管理、自动化密钥和证书生命周期管理策略，然后扩展到更先进的加密技术。由于提供已部署加密概况，因此您可以根据需要准备好更换或停用。
查找风险最高的应用程序漏洞并对其划分优先级，以便了解首先应该关注哪一个。
发现和识别最敏感的企业数据和应用程序，并保护其不受内部和外部威胁。
通过将开发运维转变为 DevSecOps，安全地构建、部署和迭代应用程序。
保护混合云环境中的企业数据，遵守隐私法规 并降低操作复杂性。
从容自信地迁移至混合多云环境，将安全功能融入云之旅的每一个阶段。
基于零信任原则和经过验证的数据隐私保护，通过整体、自适应的数据隐私方法提供值得信赖的客户体验。
IBM 宣布收购 Polar Security。Polar Security 是一家技术创新公司，旨在帮助企业发现、持续监控和保护云和 SaaS 应用程序数据，并解决日益增加的影子数据问题。
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当大规模量子计算机可用时，它们会带来潜在风险，即它们将能够破坏当前使用中的基于公钥加密构建的系统。
如何确保所有敏感数据都已加密？了解加密技术如何帮助保护数据免受威胁并满足合规要求。