主页 Consulting 资源 可持续的弹性供应链 构建富有弹性的智能供应链
近期全球供应链中断揭示了现行供应链模式的结构性弱点
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几何箭头线构成的抽象图案
概述

现行供应链模式的结构性弱点凸显了对整个行业进行重塑的必要性。正确策略和支持可以帮助您重塑供应链，降低成本，实现业务转型。将供应链转化为具有快速响应能力的智能工作流程，开创全新的业务运作方式，并形成独特的优势。
机遇
供应链不仅是必需品，也是一种机遇。 旧方式：供应链是一项成本，需要减至最低；是一个流程，需要不断优化。新方式：更可持续、更具弹性的供应链可推动创新，改善客户体验，助力增长。
要点

新一代供应链不再局限于高效地将物料从一地运送到另一地，而是要构建一个真正富有弹性且可持续性的业务运营环境。
10%

IBM 预计，使用智能供应链可降低的结构性成本。¹

 44%

通过转化的供应链实现资产利用率增长。²

 40%

利用新型供应链提高需求预测的准确性。²
复原力
供应链弹性的核心原则

可见性、敏捷性和安全性。和其他工作流程一样，供应链也可以变得更加智能。采用集成方法处理数据和 AI，提高企业实时感知（可见性），增强快速调整（敏捷性）和防范威胁的能力（安全性）。
要点

进一步理解实时运营有助于企业预防问题、敏捷采取应对措施，并为全新业务模型提供支持。

客户体验
供应链对于改善客户体验至关重要 对于现代供应链来说，效率是基本要求。弹性供应链的设计可确保交易顺畅无阻，支持个性化建议、实时订单状态更新和简单的问题修复。
要点

那些最早致力于提供 B2C 客户体验的 B2B 企业和机构，将取得极具竞争力的优势。
干净的数据
干净、互联的数据至关重要

构建更具弹性的供应链，意味着需要进行智能设计，以便将多个活动部件组合起来。成功的组织会部署适用的工具，包括 ERP、数字孪生和自动化解决方案。但是，必须运行干净、互联的数据，才可能获得这些解决方案带来的优势。
要点

打造一个真正的集成数据环境，才能切实提高功能性和灵活性。
73%

的首席供应链官了解数据的战略价值。³

 60%

的企业领导者将数据孤岛视为首要障碍。⁴
混合云
混合云是一个强大的连接器。 混合云可无限扩展、安全稳健，且能够抵御中断，保持弹性。利用混合云，企业可以连接各种系统以集成数据，利用 AI 的预测能力更好地预测需求、简化物流、实时解决复杂问题，并将所有来之不易的体验转化为可行的洞察分析。
要点

进一步理解实时运营有助于企业预防问题、敏捷采取应对措施，并为全新业务模型提供支持。
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脚注

¹ 基于IBM 认知供应链个案研究，详见 《重塑工作流程，打造虚拟企业》(Creating a Virtual Enterprise by Reimagining Workflows) 一文，IBM，2021 年 10 月。
² 基于 1,677 名受访供应链经理的自述数据，详见 IBM 内部报告《供应链规划：数字化转型》(Supply chain planning: Digital transformation)，2022 年。
³ 富有弹性的数字供应链 (The resilient digital supply chain)，IBM 商业价值研究院，2022 年 4 月。
一次又一次突破数据孤岛 (Breaking Out of Data Silos—Again and Again) , (外部链接，位于 ibm.com 网站之外), 戴尔，2021 年 5 月 25 日。