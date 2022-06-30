现行供应链模式的结构性弱点凸显了对整个行业进行重塑的必要性。正确策略和支持可以帮助您重塑供应链，降低成本，实现业务转型。将供应链转化为具有快速响应能力的智能工作流程，开创全新的业务运作方式，并形成独特的优势。