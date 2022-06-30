现行供应链模式的结构性弱点凸显了对整个行业进行重塑的必要性。正确策略和支持可以帮助您重塑供应链，降低成本，实现业务转型。将供应链转化为具有快速响应能力的智能工作流程，开创全新的业务运作方式，并形成独特的优势。
IBM 预计，使用智能供应链可降低的结构性成本。¹
通过转化的供应链实现资产利用率增长。²
利用新型供应链提高需求预测的准确性。²
可见性、敏捷性和安全性。和其他工作流程一样，供应链也可以变得更加智能。采用集成方法处理数据和 AI，提高企业实时感知（可见性），增强快速调整（敏捷性）和防范威胁的能力（安全性）。
进一步理解实时运营有助于企业预防问题、敏捷采取应对措施，并为全新业务模型提供支持。
构建更具弹性的供应链，意味着需要进行智能设计，以便将多个活动部件组合起来。成功的组织会部署适用的工具，包括 ERP、数字孪生和自动化解决方案。但是，必须运行干净、互联的数据，才可能获得这些解决方案带来的优势。
打造一个真正的集成数据环境，才能切实提高功能性和灵活性。
的首席供应链官了解数据的战略价值。³
的企业领导者将数据孤岛视为首要障碍。⁴
¹ 基于IBM 认知供应链个案研究，详见 《重塑工作流程，打造虚拟企业》(Creating a Virtual Enterprise by Reimagining Workflows) 一文，IBM，2021 年 10 月。
² 基于 1,677 名受访供应链经理的自述数据，详见 IBM 内部报告《供应链规划：数字化转型》(Supply chain planning: Digital transformation)，2022 年。
³ 富有弹性的数字供应链 (The resilient digital supply chain)，IBM 商业价值研究院，2022 年 4 月。
⁴ 一次又一次突破数据孤岛 (Breaking Out of Data Silos—Again and Again) , (外部链接，位于 ibm.com 网站之外), 戴尔，2021 年 5 月 25 日。