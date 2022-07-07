概述 企业在体验转型的过程中遭遇重重困难，包括数据治理、技术复杂性和组织结构不协调。为了在这个时代进行竞争并取胜，企业需要将客户体验 (CX) 和员工体验 (EX) 作为战略重点，并联合企业所有成员全面执行相关策略。

竞争优势 通过提供卓越体验创造竞争优势 旧方式：供应链是一项成本，需要减至最低；是一个流程，需要不断优化。新方式：更可持续、更具弹性的供应链可推动创新，改善客户体验，助力增长。

体验正在成为未来的商业趋势。敢于迎接这一挑战的企业更有可能成为市场领导者。 Matt Candy Global Managing Partner IBM iX

3x 注重客户体验的公司在两年内实现的收入增长¹ 55% 的公司表示技术存在局限性，阻滞了他们执行个性化战略的能力²

以人为本 通过设计推动以人为本的业务转型 为了满足客户日益增长的期望，许多企业纷纷采用以设计为主导的方法进行客户体验转型。IBM Consulting™ 在业务设计方面更进一步，不仅关注用户体验，还聚焦业务成果和更广泛的文化问题，从而在创造价值的同时回馈客户，并造福整个社会。 要点 “那么，什么才是好的设计呢？IBM 始终坚信好的设计必须服务大众。简而言之，我们认为好的设计就是好的生意。” — Thomas J. Watson, Jr.

82% 以设计为重点的企业缔造了更多收入¹。 175% 这些企业实现的额外收入增长率。¹

数据驱动 数据驱动的个性化设置：利用数据和 AI 现代化体验不仅是个性化的体验，而且还是主动的，甚至是预测性的体验，利用数据驱动的洞察分析来实现更有意义的实时体验。企业需要拥有强大的数据和 AI 策略，才能提供上述体验。

客户与品牌的互动均提供了采集数据的机会，但企业需要具备战略眼光，确保收集到适当的信息并保护其敏感的个人数据。 Rich Berkman Global Digital Commerce Lead IBM iX

技术驱动 解决技术复杂性问题，释放创新活力 企业往往难以跟上技术现代化的步伐，也很难协调通常以拼凑的方式采纳的技术。可以通过简化技术环境，让员工能够专注于创新、增长和体验转型。 要点 解决技术复杂性问题，投资于云端平台，从而实现更敏捷的客户体验创新。

56% 的企业均难以满足各种平台要求。¹ 腾出 49% 的 具有孤立的数据源，缺乏透明度。¹

全新的工作方式 克服组织障碍 复杂的组织结构也会阻碍转型。客户体验战略需要各职能部门协作执行，因此必须涵盖整个企业。开放式智能工作流程可以将各职能部门的利益相关者联系起来，对于打破孤岛效应和分享共同愿景同样至关重要。

76% 使用 Salesforce 工作流程提高业务生产力。³ 减少预测工作量 增强了员工满意度。³ 86% 提高了客户满意度。³

内部文化转型至关重要。组织文化就像客户体验一样，可以通过以设计为主导的敏捷工作方式进行彻底变革。 Billy Seabrook Global Chief Design Officer IBM iX