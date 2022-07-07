企业在体验转型的过程中遭遇重重困难，包括数据治理、技术复杂性和组织结构不协调。为了在这个时代进行竞争并取胜，企业需要将客户体验 (CX) 和员工体验 (EX) 作为战略重点，并联合企业所有成员全面执行相关策略。
注重客户体验的公司在两年内实现的收入增长¹
的公司表示技术存在局限性，阻滞了他们执行个性化战略的能力²
为了满足客户日益增长的期望，许多企业纷纷采用以设计为主导的方法进行客户体验转型。IBM Consulting™ 在业务设计方面更进一步，不仅关注用户体验，还聚焦业务成果和更广泛的文化问题，从而在创造价值的同时回馈客户，并造福整个社会。
“那么，什么才是好的设计呢？IBM 始终坚信好的设计必须服务大众。简而言之，我们认为好的设计就是好的生意。”
以设计为重点的企业缔造了更多收入¹。
这些企业实现的额外收入增长率。¹
企业往往难以跟上技术现代化的步伐，也很难协调通常以拼凑的方式采纳的技术。可以通过简化技术环境，让员工能够专注于创新、增长和体验转型。
解决技术复杂性问题，投资于云端平台，从而实现更敏捷的客户体验创新。
的企业均难以满足各种平台要求。¹
具有孤立的数据源，缺乏透明度。¹
复杂的组织结构也会阻碍转型。客户体验战略需要各职能部门协作执行，因此必须涵盖整个企业。开放式智能工作流程可以将各职能部门的利益相关者联系起来，对于打破孤岛效应和分享共同愿景同样至关重要。
使用 Salesforce 工作流程提高业务生产力。³
增强了员工满意度。³
提高了客户满意度。³
¹ CEO 研究：掌控自己的影响力，IBM 商业价值研究院，2022 年 5 月。
² 由 IBM 委托 Forrester Consulting 撰写的行业意见领袖研究报告，2022 年 6 月。
³ Salesforce 的现状，IBM 委托撰写的研究报告，2020 年 10 月。