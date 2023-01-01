石油和天然气行业的科学工作者和工程师通常会花费近 40% 的时间寻找、理解和验证数据，然后进行复杂的分析，以获得支持业务决策所需的洞察。此外，在构建可用数据的集成视图时，具有专有数据格式的各种不同数据带来了挑战。
利用 IBM 行业开放数据的体系结构、安全性、灵活的消费模式和全球咨询服务，加速您的 OSDU 之旅。
使用户能够自主实现数据可视化、协作和安全扩展。
通过行业驱动的标准和开源降低部署复杂性，并提高企业生产力。
对支持关键业务应用程序的数据和基础架构实现更好的掌控。
推动一致、可信的勘探、钻井和生产工作流程。
提高整个企业的创新能力，充分利用社区创新，增强竞争优势。
探索云托管和 API、安全性和数据库设计等。
将数据迁移到 OSDU 数据平台进行存储和存档。
将您现有的应用程序与 OSDU 数据平台集成，以实现两者之间的接口。
监控并支持所有应用程序的探索和生产工作流程。
实现持续改进和效益达成监测。
在任何地方部署最佳的 IaaS，利用多供应商模型并避免供应商锁定，从而优化业务价值。
尽量在数据对应用程序提供支持和洞察的位置展开部署，以充分利用组织的数优势。
灵活的消费模式 – PaaS、SaaS、多云或在 IBM Cloud 上完全托管。
保护数据主权。将您的应用程序带到数据所在的位置。
Red Hat OpenShift 可在任意位置提供无缝的企业级开发和运营体验。
全栈、全生命周期的容器安全和企业级服务水平。
获得可扩展性、一致性和稳定性。
获得可扩展性、一致性和稳定性，同时获得托管的 Red Hat OpenShift 软件和本地化的 IBM Cloud 服务。
RedHat OpenShift 一经准备就绪，ODI 部署、使用和管理的用户体验在所有环境中都是一致的。