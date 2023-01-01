主页 Consulting ODI 托管服务 解锁数据并释放云独立性
优化本地和云中的 IT 基础架构
石油和天然气行业鸟瞰图
增强数据可追溯性和集成

石油和天然气行业的科学工作者和工程师通常会花费近 40% 的时间寻找、理解和验证数据，然后进行复杂的分析，以获得支持业务决策所需的洞察。此外，在构建可用数据的集成视图时，具有专有数据格式的各种不同数据带来了挑战。
优势 实现数据驱动的转型

利用 IBM 行业开放数据的体系结构、安全性、灵活的消费模式和全球咨询服务，加速您的 OSDU 之旅。

 为用户赋能

使用户能够自主实现数据可视化、协作和安全扩展。

 降低复杂性

通过行业驱动的标准和开源降低部署复杂性，并提高企业生产力。

 获得控制权

对支持关键业务应用程序的数据和基础架构实现更好的掌控。

 加强探索

推动一致、可信的勘探、钻井和生产工作流程。

 提高创新能力

提高整个企业的创新能力，充分利用社区创新，增强竞争优势。
功能 基础架构状况和安全

探索云托管和 API、安全性和数据库设计等。

 数据

将数据迁移到 OSDU 数据平台进行存储和存档。

 应用程序

将您现有的应用程序与 OSDU 数据平台集成，以实现两者之间的接口。

 工作流程

监控并支持所有应用程序的探索和生产工作流程。

 变革和政府管理

实现持续改进和效益达成监测。

 云依赖

在任何地方部署最佳的 IaaS，利用多供应商模型并避免供应商锁定，从而优化业务价值。

 边缘部署

尽量在数据对应用程序提供支持和洞察的位置展开部署，以充分利用组织的数优势。

 在任意云上全面管理 SaaS

灵活的消费模式 – PaaS、SaaS、多云或在 IBM Cloud 上完全托管。

 云计算，并在需要时提供本地保护

保护数据主权。将您的应用程序带到数据所在的位置。

 利用开放式源代码解锁数据

Red Hat OpenShift 可在任意位置提供无缝的企业级开发和运营体验。

 内置安全功能

全栈、全生命周期的容器安全和企业级服务水平。

 本地数据中心

获得可扩展性、一致性和稳定性。

 在本地运行的完整云体验

获得可扩展性、一致性和稳定性，同时获得托管的 Red Hat OpenShift 软件和本地化的 IBM Cloud 服务。

 特定的国内公有云体验

RedHat OpenShift 一经准备就绪，ODI 部署、使用和管理的用户体验在所有环境中都是一致的。
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
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