石油和天然气行业的科学工作者和工程师通常会花费近 40% 的时间寻找、理解和验证数据，然后进行复杂的分析，以获得支持业务决策所需的洞察。此外，在构建可用数据的集成视图时，具有专有数据格式的各种不同数据带来了挑战。