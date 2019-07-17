联邦机构面临着复杂的挑战，包括技术技能短缺、美国国内供应链重建以及对增强公民服务的更高需求。为了应对这些挑战，各机构需要一个行业合作伙伴来帮助他们探索可扩展的 IT 现代化之路，同时利用新兴技术、优化成本和运营效率并提高安全性。新型混合云和 AI 技术的融合使政府能够快速作出改进，应对前所未有的挑战。
收购总部位于弗吉尼亚州雷斯顿的 Octo 补足了 IBM 在 IT 现代化和数字化转型方面的优势，增强了 IBM 通过灵活、现代化的方法支持联邦政府开展数字化转型的能力，并将 IBM Consulting 的公共和联邦市场组织发展为拥有 4,200 名高技能员工。Octo 在支持快速 IT 现代化和无缝公民参与方面拥有良好记录，同时还带来了丰富的联邦工作经验和联邦政府最常用的技术的认证。
1500 名专家专门致力于解决联邦政府面临的最复杂挑战
20 petaFLOPS 的 AI 计算能力，专为满足联邦机构的工作需求1
实施 IT 现代化解决方案后，实现价值的时间提升 3-6 倍2
在美国退伍军人事务部 (VA) 需要快速实现其 IT 系统和工具的现代化时，它搭建了数字化转型中心 (DTC)，通过使用新兴技术更好地为退伍军人及其家人提供服务，从而加速了现代化。
CDF 数据代理是国防情报数字化转型实施中的关键组件，可帮助国防部消除无法从任务边界和管理机构之外轻松访问信息的数据孤岛。
在 NCI 的生物信息学和信息技术中心 (CBIIT) 团队推动该机构的云优先战略过程中，Octo 团队参与了深思熟虑的云环境重新定位，因而支持所有应用程序功能。
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