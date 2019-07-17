联邦机构面临着复杂的挑战，包括技术技能短缺、美国国内供应链重建以及对增强公民服务的更高需求。为了应对这些挑战，各机构需要一个行业合作伙伴来帮助他们探索可扩展的 IT 现代化之路，同时利用新兴技术、优化成本和运营效率并提高安全性。新型混合云和 AI 技术的融合使政府能够快速作出改进，应对前所未有的挑战。

收购总部位于弗吉尼亚州雷斯顿的 Octo 补足了 IBM 在 IT 现代化和数字化转型方面的优势，增强了 IBM 通过灵活、现代化的方法支持联邦政府开展数字化转型的能力，并将 IBM Consulting 的公共和联邦市场组织发展为拥有 4,200 名高技能员工。Octo 在支持快速 IT 现代化和无缝公民参与方面拥有良好记录，同时还带来了丰富的联邦工作经验和联邦政府最常用的技术的认证。