主页 Consulting Octo IBM 旗下公司 Octo
使用共同创造方法为联邦政府实现 IT 现代化
联邦政府转型 Octo 的 oLabs 创新
威斯康星州议会大厦倒映在窗户中
专为解决机构面临的核心挑战而打造

联邦机构面临着复杂的挑战，包括技术技能短缺、美国国内供应链重建以及对增强公民服务的更高需求。为了应对这些挑战，各机构需要一个行业合作伙伴来帮助他们探索可扩展的 IT 现代化之路，同时利用新兴技术、优化成本和运营效率并提高安全性。新型混合云和 AI 技术的融合使政府能够快速作出改进，应对前所未有的挑战。

收购总部位于弗吉尼亚州雷斯顿的 Octo 补足了 IBM 在 IT 现代化和数字化转型方面的优势，增强了 IBM 通过灵活、现代化的方法支持联邦政府开展数字化转型的能力，并将 IBM Consulting 的公共和联邦市场组织发展为拥有 4,200 名高技能员工。Octo 在支持快速 IT 现代化和无缝公民参与方面拥有良好记录，同时还带来了丰富的联邦工作经验和联邦政府最常用的技术的认证。

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优势 1500

1500 名专家专门致力于解决联邦政府面临的最复杂挑战

 20

20 petaFLOPS 的 AI 计算能力，专为满足联邦机构的工作需求1

 3-6 倍

实施 IT 现代化解决方案后，实现价值的时间提升 3-6 倍2

欢迎使用 oLabs
Octo 已投入数百万美元的独立研究开发 (IRAD) 经费用于搭建 oLabs，这是业界功能最强大的创新中心，我们多元化的专业团队、行业专家、数据研究员、DDevOps 工程师和 AI/ML 工程师可以在这里构建和评估其下一代创意。 了解更多信息 安排参观
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
成功案例 VA 现代化

在美国退伍军人事务部 (VA) 需要快速实现其 IT 系统和工具的现代化时，它搭建了数字化转型中心 (DTC)，通过使用新兴技术更好地为退伍军人及其家人提供服务，从而加速了现代化。

 美国国防部现代化

CDF 数据代理是国防情报数字化转型实施中的关键组件，可帮助国防部消除无法从任务边界和管理机构之外轻松访问信息的数据孤岛。

 改进美国国家癌症研究所的 IT 运营

在 NCI 的生物信息学和信息技术中心 (CBIIT) 团队推动该机构的云优先战略过程中，Octo 团队参与了深思熟虑的云环境重新定位，因而支持所有应用程序功能。
资源 低代码/无代码和公民开发

阅读 Embracing Citizen Development: A Strategic Move for IT Leaders，了解为何非 IT 用户创建业务应用程序的势头如此强劲。

 数据网格的好处

阅读 Federal Government Organizations Should Adopt Data Mesh Now，了解联邦机构如何进行调整并获得实质性优势。

 AI 在军队中的应用

在 How AI is Revolutionizing Military Operations: Part I 中，了解 AI 如何帮助武装部队利用更优质的数据制定出更明智的决策。
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脚注

1 Octo Labs 空间遨游（ibm.com 外部链接）
2 IBM 旗下公司 Octo 的退伍军人事务部成功案例 （ibm.com 外部链接）