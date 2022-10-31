IBM Assembly and Test 是半导体封装技术、产品和服务领域的全球领导者，位于加拿大 Bromont，建有一座 85 万平方英尺（78.97 万平方米）的制造工厂（毗邻一处 16.1 万平方英尺（14.96 万平放米）的开发设施 (C2MI)），这是北美最大的 IBM 制造工厂，可提供先进的倒装芯片组装和测试服务。
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无论您是要创建新的半导体设计，还是要开发创新方法以最大限度提高芯片缩放之外的性能，或是在 IBM 平台上编写新应用程序，IBM Assembly and Test Services 团队都能为您提供个性化支持，助力您获得性能优势、缩短上市时间并实现差异化解决方案。
相关服务包括：经过认证的工程和制造人员（所有班次）；制造车间标牌阅读器控制；跟踪控制、安全柜、合格与不合格组件的可追溯性；芯片、晶圆、模块和骨架从接收到出货的可追溯性；所有 ITAR 控制措施，以及一个专门应对特殊需求的团队。
我们提供一站式解决方案，包括建模和仿真、材料和工艺表征、优化基板设计、老化等各种测试以及熟练的故障分析，此外，我们还提供个性化专家支持，可帮您实现差异化解决方案。
IBM Bromont 是半导体封装技术、产品和服务领域的全球领导者。我们现在向全球客户开放，欢迎利用我们的经验、系统级思维和工程技术来执行最先进的封装和测试解决方案。
我们专注于大面积封装和高度复杂的封装，通过差异化和性能优化服务，为无晶圆厂半导体公司、集成设备制造商 (IDM) 和原始设备制造商 (OEM) 提供支持。
从芯片设计到生产，我们的测试设计 (DFT) 和制造设计 (DFM) 实施方法可提高流程效率和生产力，并缩短上市时间。
首次使用就能获得最终设计。我们拥有海量数据，可以帮您建立良好的模型-硬件关联性，还提供广泛的分析服务（涵盖有源和无源元件、封装、插座、PCB、连接器和布线），有助于优化流程。
IBM 实验室服务展示了我们数十年来通过支持高价值产品开发和制造所积累的技术知识。您“一次就成”的封装设计始于我们的材料表征和封装建模。
C2MI 与 IBM Bromont 相邻，是北美市场上最大的组装和测试开发中心，致力于电子和光电模块的开发和原型设计。