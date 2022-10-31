IBM Assembly and Test 是半导体封装技术、产品和服务领域的全球领导者，位于加拿大 Bromont，建有一座 85 万平方英尺（78.97 万平方米）的制造工厂（毗邻一处 16.1 万平方英尺（14.96 万平放米）的开发设施 (C2MI)），这是北美最大的 IBM 制造工厂，可提供先进的倒装芯片组装和测试服务。

提供基板设计和建模功能

自动化光电器件组装线

光学器件组装和测试提供共封装技术，并提供 ADK

设计基本原则支持超高电流和大功率应用

测试服务包括晶圆级、模块级、系统级测试以及在线测试

测试设备涵盖老化、晶圆探针和封装测试

测试功能包括逻辑、SRAM、模拟、混合信号、射频和硅光子选项

能够处理 A&D 市场符合 ITAR 的可信产品，被评为值得信赖的代工厂