使用 IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC) 中的 z/OS 虚拟服务器，加速 z/OS 应用的云原生开发和测试。 这是您在 IBM Cloud 中自己的受保护空间，既有私有云的安全性，又有公有云的敏捷性。
IBM Wazi aaS 还提供实验性功能，支持客户通过基于 DevSecOps 实践的集成模板开始探索 IBM Cloud 的持续交付产品。 该服务为 IBM Cloud 中的 z/OS 和云原生应用提供统一的用户体验，以便创建和使用以安全性和可审计性为核心的工具链。
在 5 分钟内即可按需访问 z/OS 环境，支持快速开发和测试，从而能够加速交付产品。
使用包含最新最棒软件的 z/OS 系统，迅速响应不断变化的业务需求，更快地进行创新。
通过左移和自动化测试以及在开发生命周期内更早考虑安全问题来提高软件质量和可审计性。
帮助开发人员和系统程序员通过 Wazi Image Builder 使用标准或自定义的映像，消除等待时间，轻松部署 z/OS 系统。
可根据业务需求按需进行横向和纵向伸缩，只为使用的资源付费，基础架构采用"即服务"形式和灵活的使用模式提供。
在 z/OS 虚拟服务器上部署 IBM 提供的现成开发和测试映像，或为应用和相关组件提供自定义的映像，以部署到 VPC 中的 z/OS 虚拟服务器。
只需几分钟，即可在 IBM Cloud Virtual Private Cloud 中启动 z/OS 开发和测试系统。 在您定义的安全的私有空间中管理基于虚拟机的计算、存储和网络资源。
使用 Wazi Image Builder，从本地逻辑分区创建自定义映像。 Wazi Image Builder 包含一个 web UI 以及基于角色的访问和 REST API，有助于简化流程的创建。
使用 z/OS 模板来扩展 IBM Continuous Delivery Service，进而在安全的 DevSecOps 工具链中自动执行构建
了解 IBM Wazi as a Service 如何实现混合云的承诺：提供不折不扣的构建、测试、扩展和安全能力。
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使用最出色的大型机和云创新，通过标准化的方法在 IBM Z 上实现 IT 自动化，开启应用现代化之旅。
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