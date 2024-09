要在市场变化中保持领先地位,需要精益的数字核心,使组织能够快速发展其流程和工作流程。对于 SAP 客户来说,这意味着将其 ERP 移动到 S/4HANA Cloud。这是一种全面转型,需要具有一流专业知识和技术的坚定合作伙伴。

BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 高级供应商方案可以加速并简化 IBM Cloud 中的 S/4HANA 部署,由值得信赖的单一合作伙伴来管理从咨询服务和实施服务到 Cloud IaaS 以及应用程序和基础架构管理的一切项目。