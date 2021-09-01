要在市场变化中保持领先地位，需要精益的数字核心，使组织能够快速发展其流程和工作流程。对于 SAP 客户来说，这意味着将其 ERP 移动到 S/4HANA Cloud。这是一种全面转型，需要具有一流专业知识和技术的坚定合作伙伴。
BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 高级供应商方案可以加速并简化 IBM Cloud 中的 S/4HANA 部署，由值得信赖的单一合作伙伴来管理从咨询服务和实施服务到 Cloud IaaS 以及应用程序和基础架构管理的一切项目。
面向未来的云投资在针对 SAP S/4HANA 优化的经过预先验证和认证的高性能实例上运行。
保障法规一致性，为企业数据和应用程序提供持续的边缘到边缘云保护。
通过对智能企业架构的设计、构建和运行实行统一责任，简化转型之旅。被 Gartner 评为 SAP S/4HANA 应用程序服务的领导者。
IBM Cloud® 为 SAP 云迁移和现代化之旅提供独特、经济高效且灵活的路径。
IBM Cloud® 通过端到端功能提供卓越的云安全，并提供可定制解决方案，助力企业管理数据，全程配备专家支持。
在云上部署 SAP S/4HANA，同时将其无缝集成到您的 企业应用程序环境中。