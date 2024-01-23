ZE PowerGroup Inc. (ZE)

在各行各业，企业领导者们都需要高效地做出数据驱动型决策，以保持竞争力。ZE 提供广泛的市场数据和分析支持平台，可利用大数据提供快速洞察。通过与 IBM 合作，ZE 消除了不断增长的数据量造成的瓶颈问题，全面发挥了解决方案的敏捷性。
在做出任务关键型决策时，每一秒都非常重要，尤其是当您是全球能源、大宗商品和金融市场的主要参与者时。然而，随着时间序列数据量的激增，调动正确的信息以推动业务决策变得越来越复杂。
对于 ZE 这家专门提供热门数据和先进分析平台的数据管理公司来说，大数据的曙光为他们赐予了扩张的良机，但也带来了需要克服的成长难题。
首席战略官 Aiman El-Ramly 解释道：“在 ZE，我们帮助客户管理他们的市场风险。为此，我们需要为他们提供大量的数据，并利用明确、严格的可视化和自动化集成工具提取、转换和加载这些数据。
“借助这些最新信息，我们的客户可以近乎实时地做出更好的决策并完善他们的市场策略。要想在大数据时代以这样的速度持续提供准确的信息，我们迫切需要克服新的挑战。
“企业可以分析和用来帮助制定战略的数据量大大增加，而随着数据格局的变化，我们的客户对获取和解读信息的需求也发生了变化。
“为了提高他们的敏捷性，我们的客户需要使用能够帮助他们轻松可视化和了解市场趋势的工具。与此同时，他们还希望通过采用无需干预的 IT 基础架构方法来降低成本。
“为了满足客户不断变化的需求，我们决定将我们的产品和服务多元化，并转向平台即服务 [PaaS] 模式，以便为我们的客户提供丰富的数据流以及云托管式基础架构和软件，从而更有效地提供数据和分析。”
为了成功过渡到 PaaS 模式，ZE 必须面对多项技术挑战，如果置之不理，这些挑战可能会对 ZE 的各项服务的多功能性产生负面影响。
首席产品官 Nader El-Ramly 解释道：“在我们的云环境的第一次迭代期间，很明显我们没有足够的能力满足不断变化的数据环境需求和不断变化的客户需求。在此期间，我们的存储基础架构的性能局限性逐渐显露出来；这样一来，我们的服务有时会达不到客户所需要的运行速度，因此限制了他们的敏捷性。
“在我们从事的这一行业，低性能水平可能对我们的服务产生重大影响。例如，当我们汇集并收集了大量的时间敏感型数据，例如价格指数，我们的软件就可以随即构建远期价格曲线，我们的客户会将它们用作为其战略决策和投资提供信息的工具。
“实时生成和更新这些曲线至关重要。可以说是因为这样，我们的客户才能保持领先地位并获得先发优势。当生成这些信息时，任何延迟都可能对我们的客户产生重大影响。从技术角度来说，我们的很多磁盘存储机架无法顺利地处理客户的请求产生的负载。
“我们试图通过在架构中添加更多的旋转型磁盘存储来解决这个问题，但这种方法跟不上数据量的增长速度，而且只会导致成本增加、复杂性升高。性能问题造成了瓶颈，导致我们的数据处理系统缺少数据，而且有时需要花费很长时间才能返回分析结果。
“这样，我们的存储架构就导致我们无法充分发挥我们的处理能力。它还经常中断，不但增加了维护成本，还降低了我们的服务可用性。为使云环境真正取得成功，并让我们的服务跟上数据的指数级增长，我们需要重新审视我们的存储架构。”
ZE 深入了解了多种不同的存储选项，最终被 IBM 在 IT 高管会议 (ITEC) 上演示的闪存存储技术所打动。
Nader El-Ramly 继续道：“我们了解闪存存储解决方案已经有一段时间了，但我们不确定它是否适合我们。IBM 切切实实帮助我们了解了如何利用闪存技术推动我们的业务转型。由于曾经成功实施过 IBM 技术，因此我们知道，IBM 完全能够针对我们和客户的需求提供量身定制的解决方案。”
ZE 实施了 IBM® FlashSystem® 900 和 IBM FlashSystem 840，以便在自己的存储架构内提供超快、超低延迟的第 0 层存储，并在 IBM Storwize® V7000 的后面进行虚拟化。
IBM 解决方案为该公司提供了一个软件定义的存储环境，在这一环境中，由于数据的价值会随着它们的新鲜程度而变化，因此数据会在闪存、快速 SAS 磁盘与更具成本效益的 SATA 磁盘之间自动移动。
Aiman El-Ramly 补充道：“由于我们的客户需要在短时间内快速获取数据和分析结果，因此我们必须创建这样一个存储架构：它既可以提供高速处理，又能够在收到高重要性请求时动态确定它们的优先级。IBM 解决方案满足了所有这些要求，甚至超出了预期！”
Nader El-Ramly 解释道：“此外，我们还将系统迁移到基于闪存的存储，总的来说，这一过程非常顺利。不过，在将 FlashSystem 解决方案与我们的 Oracle 数据库版本集成时，我们确实遇到了一些兼容性问题 - IBM 存储能够以难以置信的速度传输数据，以至于暴露了数据库和我们的架构的其他一些部分的功能短板！
“在调整过程中，我们更新到了最新版本的 Oracle，所有的问题都迎刃而解了。在整个实施过程中，当出现问题时，IBM 为我们提供了全程协助，帮助我们尽快地实现闪存存储的各项优势，这表明他们非常乐于以合作伙伴和硬件供应商的身份与我们合作。”
自从部署 IBM 闪存存储以来，ZE 显著加速了性能、缩短了延迟、降低了维护成本，并发挥了开发新功能和新服务的能力。
Nader El-Ramly 解释道：“自从迁移到闪存存储之后，我们发现最立竿见影的效果是处理速度明显加快了。这是因为，我们彻底消除了在存储方面遇到的瓶颈，因此能够以与 CPU 处理数据一样快的速度向 CPU 传输数据。
“实际上，我们不得不从以分钟为单位调整为以秒甚至毫秒为单位进行测量。能够以如此快的速度处理分析意味着，我们通常可以超越我们与客户签订的极具挑战性的服务级别协议 (SLA)，即使数据量在不断增加、报告频率在不断加快。”
Aiman El-Ramly 补充道：“凭借如此之快的处理速度，FlashSystem 解决方案发挥了 ZE 扩大客户群以及增强产品和服务的潜力。
“随着我们处理客户请求的速度不断加快，客户的行为和期望也发生了变化。特别是，我们现在能够完成更复杂的请求，并近乎实时地生成多得多的远期价格曲线。
“在以前，我们的客户要求我们对数千条不同的曲线进行建模，而现在，他们希望将曲线的数量增加到数十万条。通过引入 IBM 闪存存储，还能够以无中断的方式为我们单独对软件进行重新架构赢得更多的喘息空间，以便更好地满足大数据需求。
“这样就能够将我们的服务多元化并且更快地处理多得多的数据，从而始终让我们的客户满意，并让我们能够发展壮大。实施闪存存储之后，我们的 PaaS 客户群在仅仅一年内就扩大了 30%！”
除了开发新功能和新服务以外，ZE 还转向了企业级闪存存储并为闪存存储和磁盘存储购置了一套通用的管理工具，因此显著提高了能源效率。
“借助 IBM FlashSystem 900 和 IBM FlashSystem 840，我们显著提高了效率，”Nader El-Ramly 继续道。“尽管闪存存储采用了更耐用、更紧凑的设计，但它能够整合的容量之大远远超过了我们的预期。借助 IBM 闪存存储，我们从两个磁盘存储机架精简到仅 2U 闪存存储，因此降低了能源成本和冷却成本。
“除此之外，我们还利用 IBM Storwize V7000 附带的虚拟化功能，最大限度地提高了存储容量，这样还大大简化了我们的存储管理工作。当我们首次部署 Storwize 技术时，我们实现了 60% 的压缩比。后来，我们投资购买了第二代 V7000 以利用增强的压缩引擎，并仍使用第一代作为 FlashSystem 900 和 FlashSystem 840 之外的第二层存储。
“此外，采用闪存存储还无需由于更换旧基础架构中的故障磁盘而经常导致工作中断。如今，一旦 Storwize V7000 上的一个磁盘出现问题，该设备会自动通知 IBM，他们会立即发来替换件 – 通常在我们注意到问题之前。”
借助能够以更快的速度分析大数据的 IBM FlashSystem 900、IBM FlashSystem 840 和 Storwize V7000 技术，ZE PowerGroup 可以帮助客户更快地做出更多的决策，从而扩张他们的交易业务。通过帮助提高客户对数据和报告质量的信心，升级后的 ZE 平台可以帮助客户增强风险承受能力，并发掘新的交易机会。
Aiman El-Ramly 总结道：“我们让客户对他们的数据交付基础架构更有信心，这反过来又提高了他们对市场风险的承受能力，并帮助他们实现了业务增长。通过这种方式，闪存存储已成为我们公司的真正资产，使我们能够为客户提供新的增长途径。
“在这个项目中，我们自始至终都很享受与 IBM 的合作，并且非常高兴看到他们全心全意帮助 ZE 成长。IBM 系统推动着我们不断成长并增强我们的竞争优势，因此我们能够提供更好的服务，以帮助我们的客户提高他们的多功能性。”
ZE（ibm.com 外部链接）成立于 1995 年，是 ZEMA 的开发商，ZEMA 是一款用来应对数据管理和业务流程自动化挑战的综合软件解决方案。通过提供无与伦比的数据收集、分析、曲线管理和集成功能，ZEMA 为所有市场和行业的客户提供端到端自动化业务流程解决方案。ZE 还提供全方位的支持和实施服务，以确保项目的所有要素都能取得圆满成功。
要了解有关 IBM 闪存存储的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或者访问如下网站：ibm.com/systems/storage/flash
© Copyright IBM Corporation 2017. IBM Systems, Route 100, Somers, NY 10589. 美国出品，2017 年 5 月。IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM FlashSystem 和 Storwize 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。ibm.com/legal/copytrade.shtml 上的“版权和商标信息”部分中提供了 IBM 商标的最新列表。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。