ZE PowerGroup Inc. (ZE)

自从部署 IBM 闪存存储以来，ZE 显著加速了性能、缩短了延迟、降低了维护成本，并发挥了开发新功能和新服务的能力。



Nader El-Ramly 解释道：“自从迁移到闪存存储之后，我们发现最立竿见影的效果是处理速度明显加快了。这是因为，我们彻底消除了在存储方面遇到的瓶颈，因此能够以与 CPU 处理数据一样快的速度向 CPU 传输数据。



“实际上，我们不得不从以分钟为单位调整为以秒甚至毫秒为单位进行测量。能够以如此快的速度处理分析意味着，我们通常可以超越我们与客户签订的极具挑战性的服务级别协议 (SLA)，即使数据量在不断增加、报告频率在不断加快。”



Aiman El-Ramly 补充道：“凭借如此之快的处理速度，FlashSystem 解决方案发挥了 ZE 扩大客户群以及增强产品和服务的潜力。



“随着我们处理客户请求的速度不断加快，客户的行为和期望也发生了变化。特别是，我们现在能够完成更复杂的请求，并近乎实时地生成多得多的远期价格曲线。



“在以前，我们的客户要求我们对数千条不同的曲线进行建模，而现在，他们希望将曲线的数量增加到数十万条。通过引入 IBM 闪存存储，还能够以无中断的方式为我们单独对软件进行重新架构赢得更多的喘息空间，以便更好地满足大数据需求。



“这样就能够将我们的服务多元化并且更快地处理多得多的数据，从而始终让我们的客户满意，并让我们能够发展壮大。实施闪存存储之后，我们的 PaaS 客户群在仅仅一年内就扩大了 30%！”



除了开发新功能和新服务以外，ZE 还转向了企业级闪存存储并为闪存存储和磁盘存储购置了一套通用的管理工具，因此显著提高了能源效率。



“借助 IBM FlashSystem 900 和 IBM FlashSystem 840，我们显著提高了效率，”Nader El-Ramly 继续道。“尽管闪存存储采用了更耐用、更紧凑的设计，但它能够整合的容量之大远远超过了我们的预期。借助 IBM 闪存存储，我们从两个磁盘存储机架精简到仅 2U 闪存存储，因此降低了能源成本和冷却成本。



“除此之外，我们还利用 IBM Storwize V7000 附带的虚拟化功能，最大限度地提高了存储容量，这样还大大简化了我们的存储管理工作。当我们首次部署 Storwize 技术时，我们实现了 60% 的压缩比。后来，我们投资购买了第二代 V7000 以利用增强的压缩引擎，并仍使用第一代作为 FlashSystem 900 和 FlashSystem 840 之外的第二层存储。



“此外，采用闪存存储还无需由于更换旧基础架构中的故障磁盘而经常导致工作中断。如今，一旦 Storwize V7000 上的一个磁盘出现问题，该设备会自动通知 IBM，他们会立即发来替换件 – 通常在我们注意到问题之前。”



借助能够以更快的速度分析大数据的 IBM FlashSystem 900、IBM FlashSystem 840 和 Storwize V7000 技术，ZE PowerGroup 可以帮助客户更快地做出更多的决策，从而扩张他们的交易业务。通过帮助提高客户对数据和报告质量的信心，升级后的 ZE 平台可以帮助客户增强风险承受能力，并发掘新的交易机会。



Aiman El-Ramly 总结道：“我们让客户对他们的数据交付基础架构更有信心，这反过来又提高了他们对市场风险的承受能力，并帮助他们实现了业务增长。通过这种方式，闪存存储已成为我们公司的真正资产，使我们能够为客户提供新的增长途径。



“在这个项目中，我们自始至终都很享受与 IBM 的合作，并且非常高兴看到他们全心全意帮助 ZE 成长。IBM 系统推动着我们不断成长并增强我们的竞争优势，因此我们能够提供更好的服务，以帮助我们的客户提高他们的多功能性。”