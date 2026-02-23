Würth 集团、SVA 和 IBM
在 Würth 集团，快速将富有创意的新概念推向市场对于在竞争中保持领先地位至关重要。集团通过在产品与服务中增加数字服务、物联网能力与可持续发展特性，在满足客户需求的同时，践行生态与社会责任。
Würth 集团正在推进一项重大现代化项目，旨在简化业务流程、精简运营并提升效率。公司与集团内部IT服务提供商 Würth IT合作，将重要的核心业务应用和数据库迁移到基于内存的先进 SAP S/4HANA 解决方案和内存 SAP HANA 平台。Würth IT 负责运营全球 IT 基础设施、应用系统与数字化解决方案，为集团的业务运营提供支撑。
Würth IT 的 SAP 科技团队负责人 Jörg Engel 表示：“Würth 集团由数字化驱动。为在瞬息万变的全球市场中保持竞争力，作为 Würth IT 团队，我们需要为 Würth 集团提供最新的应用、工具与技术。我们正在为 SAP 寻找一个面向未来的平台，以实现集团全天候多渠道运营的无缝过渡，降低业务风险，并提供发展和不断创新所需的性能。”
除了计划中的基础设施升级外，Würth 集团还致力于通过改进流程来实现卓越运营。这意味着 Würth IT 需要提供高度灵活、可扩展和可靠的基础，以便在复杂的业务和 IT 转型中促进所有系统和应用程序的高可用性。
Würth IT 与 IBM 铂金级合作伙伴 SVA (System Vertrieb Alexander GmbH) 合作，基于 IBM® Power 企业级服务器，为 Würth 的 SAP 应用系统设计并部署了一套灵活可扩展的基础架构。该全虚拟化环境采用 IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity 技术，为灵活的 IT 运营提供类云敏捷性。
SVA 和 Würth IT 使用现代 IBM 和 Red Hat 管理工具建立自动化运营和协调层，以提高系统一致性和整体安全性。这使得团队能够采用基础设施即代码 (IaC) 等 DevOps 最佳实践，简化虚拟化管理、规范运营流程，并进一步提升生产效率。
全新 SAP S/4HANA 解决方案架构所需的高速、高性能、高可靠数据存储，由搭载 IBM® Spectrum Virtualize 软件的 IBM SAN Volume Controller 节点提供；这些节点以扩展集群方式部署，并由多台 IBM Storage FlashSystem 全闪存阵列提供支撑。
Würth IT 的高级 Unix 系统管理员 Karsten Hespelt 补充道：“我们非常高兴与 IBM 白金合作伙伴 SVA 合作，合作非常愉快。他们为部署最新技术以及在整个 IBM 技术栈中优化系统性能，提供了极具价值的指导与实操支持。借助 IBM Power 的先进技术，我们与 SVA 合作完成了向全新 IBM Power 基础架构的迁移，用户全程几乎无感知、业务未受任何影响。在我们与 IBM 的月度会议中，SVA 也积极提供支持，他们十分清楚如何让我们的 IT 运营更加可靠、高效。他们定期评论并推荐安全补丁，帮助我们实现最大可用性和保护。”
Würth 集团依靠 IBM 和 Red Hat 操作系统来运行其关键的 SAP 系统。针对部分关键服务器，该公司采用了 IBM 高可靠性解决方案，借助先进的故障检测、故障切换与恢复能力，实现近乎不间断的应用可用性。
SAP 应用程序在 Würth 集团的许多流程中扮演着至关重要的角色。该解决方案体系包括：SAP S/4HANA 应用、SAP HANA 数据库、SAP 扩展仓库管理 (EWM)、基于 SAP HANA 的 SAP 业务数据仓库 (BW) 以及其他 SAP 解决方案。Würth 集团使用 SAP Cloud Connector 软件构建混合云架构，并将其本地部署连接到云，从而可靠、快速地将其应用程序与 SAP Business Technology Platform 集成，避免延迟问题。
Würth IT 基础设施主管 Harald Holl 表示：“通过采用 IBM Power，我们确保了最高级别的系统可用性、安全性与最优性能。这是优化我们 SAP 工作负载的完美基础。我们与 IBM 和 SVA 的合作十分顺利，他们团队的敬业精神与专业能力是项目成功落地的关键。”
通过整合资源分配和管理，Würth 集团现在可以灵活、高效地在其 IBM Power 服务器池中无缝运行 600 多个逻辑分区 (LPAR)。该解决方案为 Linux 上运行的 100 多个 SAP HANA 数据库提供支持，以实现向新的 SAP S/4HANA 应用程序的转型。
“过去，由于资源较为紧张，有时很难快速为测试和开发任务提供新的系统。”Karsten Hespelt 说道，“我们过去必须手动迁移系统，并在每台服务器上单独管理负载，这是一项非常耗时的工作。借助全新 IBM Power 服务器及 IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity 方案，凭借多系统资源共享配置，我们现在能够快速部署全新环境与克隆环境。这有助于我们加快动态和敏捷的转型项目。结合 IBM Power 平台的高水平自动化，我们可以提供更具弹性的系统运营。”
“依托 IBM Power 的灵活性，我们能够在 SAP S/4HANA 迁移前、迁移中、迁移后 使用同一套基础架构。”Jörg Engel 解释道，“这减少了资源过度配置，提高了成本效益，因为我们可以轻松、逐步地迁移和扩展应用程序，同时始终充分利用所有资源。这意味着我们可以在整个迁移过程中为 20,000 个并发用户提供优化的性能。”
Würth 集团的核心 SAP 应用承载着大量业务交易，因此系统可靠性与全天候可用性至关重要。“尤其是在月底，44,000 名永久受雇的全球销售人员全天候依靠业务应用程序来完成销售交易，从而实现月度目标。”Jörg Engel 补充道，“借助 IBM 解决方案，我们为支持销售团队和发展全球业务奠定了坚实的基础。”
IBM Power 平台的另一大关键特性是纵向扩展能力。Karsten Hespelt 表示：“得益于 IBM Power 平台的架构，我们能够借助 100 个 IBM Power 处理器核心，稳定运行高达 100 TB 的 SAP 业务应用大型数据库，为所有用户与业务流程提供卓越性能。作为迁移到 SAP S/4HANA 的一部分，我们正致力于对该数据库进行优化。通过采用高级数据压缩与全面数据精简技术，我们将把数据库缩减至仅 20 GB 的 SAP HANA 数据库，为核心业务流程提供面向未来的支撑。”
IBM Power 服务器旨在实现最大运行时间、弹性和网络安全。该方案具备热插拔组件、内置冗余机制与高级虚拟化特性。由于采用了这一精心设计，Würth 集团自从将其 SAP 应用程序和数据库迁移到 IBM Power8 以来，在几代系统中都没有经历过与 IBM Power 服务器相关的基础架构计划外停机时间。同样，凭借对可服务性的重视，打造出高度稳定的硬件平台，实现标准化的系统管理。IBM Power 服务器还使用量子安全加密技术提供硬件加速的透明内存加密，更有效地防止业务数据受到当今和未来的威胁。"在我们的 IBM Power 服务器上，所有基础设施维护（如固件更新）都能在不中断业务应用、不影响用户使用的情况下完成。”Karsten Hespelt 补充说，“IBM PowerVM 企业版的 Live Partition Mobility 是实现近乎零计划内停机解决方案的基础。在其他平台上，我们需要更长的维护窗口，且计划内停机时间是原来的四倍，仅仅是为了保障系统安全运行。”
Jörg Engel 总结道：“我们与 IBM 和 SVA 已经合作超过 15 年。在长期合作中，SVA 一次又一次展现出对 IBM 与 SAP 解决方案的深厚专业知识。IBM 和 SVA 的专家以专业方式完成了本次升级，助力实现无缝现代化改造，并将业务风险降至最低。我们共同顺利完成了最新的基础设施升级，确保可用性和性能，同时为未来带来新的灵活性和容量。我们现在可以更快地采用新的 SAP 解决方案，使用最新的功能和改进，使我们的 SAP 环境适应未来需求，并提高我们业务的云就绪度。”
IBM 白金合作伙伴 SVA System Vertrieb Alexander GmbH 是德国领先的 IT 系统集成商，拥有 28 个办公室、3,800 名员工。SVA 专注于提供高质量的 IT 基础架构和全面的 IT 服务。该公司的技术专家提供定制化指导与支持，帮助企业通过优化与智能软件方案，最大化 IT 投资价值。
© 2026 International Business Machines Corporation，2026 年 2 月。
IBM、IBM 徽标、IBM FlashSystem、IBM Spectrum、Power 和 PowerVM 是 IBM Corporation 在全球许多司法管辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可参见 ibm.com/trademark。
注册商标 Linux 基于 Linux Foundation 的再许可进行使用，该基金会是 Linus Torvalds 的独家许可证持有人，也是该商标的全球所有者。
Red Hat、JBoss、OpenShift、Fedora、Hibernate、Ansible、CloudForms、RHCA、RHCE、RHCSA、Ceph、Gluster 和 InstructLab 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。