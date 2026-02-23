通过整合资源分配和管理，Würth 集团现在可以灵活、高效地在其 IBM Power 服务器池中无缝运行 600 多个逻辑分区 (LPAR)。该解决方案为 Linux 上运行的 100 多个 SAP HANA 数据库提供支持，以实现向新的 SAP S/4HANA 应用程序的转型。

“过去，由于资源较为紧张，有时很难快速为测试和开发任务提供新的系统。”Karsten Hespelt 说道，“我们过去必须手动迁移系统，并在每台服务器上单独管理负载，这是一项非常耗时的工作。借助全新 IBM Power 服务器及 IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity 方案，凭借多系统资源共享配置，我们现在能够快速部署全新环境与克隆环境。这有助于我们加快动态和敏捷的转型项目。结合 IBM Power 平台的高水平自动化，我们可以提供更具弹性的系统运营。”

“依托 IBM Power 的灵活性，我们能够在 SAP S/4HANA 迁移前、迁移中、迁移后 使用同一套基础架构。”Jörg Engel 解释道，“这减少了资源过度配置，提高了成本效益，因为我们可以轻松、逐步地迁移和扩展应用程序，同时始终充分利用所有资源。这意味着我们可以在整个迁移过程中为 20,000 个并发用户提供优化的性能。”

Würth 集团的核心 SAP 应用承载着大量业务交易，因此系统可靠性与全天候可用性至关重要。“尤其是在月底，44,000 名永久受雇的全球销售人员全天候依靠业务应用程序来完成销售交易，从而实现月度目标。”Jörg Engel 补充道，“借助 IBM 解决方案，我们为支持销售团队和发展全球业务奠定了坚实的基础。”

IBM Power 平台的另一大关键特性是纵向扩展能力。Karsten Hespelt 表示：“得益于 IBM Power 平台的架构，我们能够借助 100 个 IBM Power 处理器核心，稳定运行高达 100 TB 的 SAP 业务应用大型数据库，为所有用户与业务流程提供卓越性能。作为迁移到 SAP S/4HANA 的一部分，我们正致力于对该数据库进行优化。通过采用高级数据压缩与全面数据精简技术，我们将把数据库缩减至仅 20 GB 的 SAP HANA 数据库，为核心业务流程提供面向未来的支撑。”

IBM Power 服务器旨在实现最大运行时间、弹性和网络安全。该方案具备热插拔组件、内置冗余机制与高级虚拟化特性。由于采用了这一精心设计，Würth 集团自从将其 SAP 应用程序和数据库迁移到 IBM Power8 以来，在几代系统中都没有经历过与 IBM Power 服务器相关的基础架构计划外停机时间。同样，凭借对可服务性的重视，打造出高度稳定的硬件平台，实现标准化的系统管理。IBM Power 服务器还使用量子安全加密技术提供硬件加速的透明内存加密，更有效地防止业务数据受到当今和未来的威胁。"在我们的 IBM Power 服务器上，所有基础设施维护（如固件更新）都能在不中断业务应用、不影响用户使用的情况下完成。”Karsten Hespelt 补充说，“IBM PowerVM 企业版的 Live Partition Mobility 是实现近乎零计划内停机解决方案的基础。在其他平台上，我们需要更长的维护窗口，且计划内停机时间是原来的四倍，仅仅是为了保障系统安全运行。”

Jörg Engel 总结道：“我们与 IBM 和 SVA 已经合作超过 15 年。在长期合作中，SVA 一次又一次展现出对 IBM 与 SAP 解决方案的深厚专业知识。IBM 和 SVA 的专家以专业方式完成了本次升级，助力实现无缝现代化改造，并将业务风险降至最低。我们共同顺利完成了最新的基础设施升级，确保可用性和性能，同时为未来带来新的灵活性和容量。我们现在可以更快地采用新的 SAP 解决方案，使用最新的功能和改进，使我们的 SAP 环境适应未来需求，并提高我们业务的云就绪度。”