Westpac New Zealand Ltd. 利用 IBM Blueworks Live 云端业务流程管理应用程序快速创建了 2,000 多个工件，这将有助于提高资产再利用率。 业务挑战案例 作为更大规模业务流程管理计划的一部分，Westpac New Zealand Ltd. 需要创建一个流程库。 变革 该银行利用 IBM® Blueworks Live 云端业务流程管理应用程序开始记录其流程，并存储其流程文档。 优势 在短短三个月内，该银行在 Blueworks Live 应用程序中创建了 2,000 多个工件，这将有助于提高资产再利用率。

我们的旧资料库在两年内大概累积了 900-1,000 个工件，而 Blueworks Live 在三个月内就有超过 2,000 个工件。 Sandra Moorhead 流程转型业务高级经理 Westpac New Zealand Ltd.