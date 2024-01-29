Westpac New Zealand Ltd. 利用 IBM Blueworks Live 云端业务流程管理应用程序快速创建了 2,000 多个工件，这将有助于提高资产再利用率。
作为更大规模业务流程管理计划的一部分，Westpac New Zealand Ltd. 需要创建一个流程库。
该银行利用 IBM® Blueworks Live 云端业务流程管理应用程序开始记录其流程，并存储其流程文档。
在短短三个月内，该银行在 Blueworks Live 应用程序中创建了 2,000 多个工件，这将有助于提高资产再利用率。
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2023 年 12 月在美国制作
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