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该银行利用 IBM Blueworks Live 软件，创建了数千个可重复使用的流程工件
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Westpac New Zealand Ltd. 利用 IBM Blueworks Live 云端业务流程管理应用程序快速创建了 2,000 多个工件，这将有助于提高资产再利用率。

 业务挑战案例

作为更大规模业务流程管理计划的一部分，Westpac New Zealand Ltd. 需要创建一个流程库。

 变革

该银行利用 IBM® Blueworks Live 云端业务流程管理应用程序开始记录其流程，并存储其流程文档。

 优势

在短短三个月内，该银行在 Blueworks Live 应用程序中创建了 2,000 多个工件，这将有助于提高资产再利用率。
我们的旧资料库在两年内大概累积了 900-1,000 个工件，而 Blueworks Live 在三个月内就有超过 2,000 个工件。 Sandra Moorhead 流程转型业务高级经理 Westpac New Zealand Ltd.
解决方案组件 IBM® Blueworks Live
法律

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2023 年 12 月在美国制作

IBM、IBM 徽标、ibm.com 以及 Blueworks Live 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。ibm.com/legal/copyright-trademark 上的“版权和商标信息”部分提供了 IBM 商标的最新列表。

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