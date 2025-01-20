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Case Studies
Westnetz GmbH
Westnetz 隶属于 E.ON 集团，在德国西部拥有一个主要的能源配送网络。每天，超过 1,600 名现场工程师都在监控和维护公司的供水和宽带网络，以及大约 175,000 公里的电线和 24,000 公里的燃气管道。为了保持所有相关基础设施和设备的正常运行，该企业每年会生成超过 200,000 份检查报告和维护工作单。
为了改进对这些服务请求的处理，Westnetz 探索了优化其流程效率的方法，最好是能够减少支持时间并提高可靠性。特别是，目标是使现场工程师能够更快、更方便地访问信息和数据 - 不仅是在正常的每日运营期间，还有在供应中断和紧急情况下。
实现该目标的方法是调整现有的维护系统，并同步已经存在的管理工作订单、站点地图、停电警报和调度数据的应用程序。
Westnetz 求助 IBM Consulting 来构建新的 Grid Care 移动应用程序，这是可以使用 Apple 设备轻松访问的综合维护平台。现在，公司为其现场技术人员提供了 iPhone 和 iPad，让他们能够通过单一界面从任一设备快速访问所有相关详细信息，包括工单、地图、电路图、维护手册、系统数据。
该解决方案还可以实现更动态的调度工作。现在，如果发生供应中断或其他紧急情况，附近的技术人员可以立即收到问题通知，并迅速做出反应，将问题解决，然后再继续计划的维护工作。
Grid Care 最初由 IBM Garage 团队在 IBM® Experience Lab 开发，是 IBM Apple 合作伙伴的一部分。该解决方案自推出以来，根据数字产品工程计划得到了 IBM 的持续支持和改进。作为设计的一部分，IBM 团队还构建了 Grid Care，以简化使用移动设备访问的各种文件的传输，并支持下载大型数据文件以供离线使用。
得益于 Grid Care，每位 Westnetz 现场技术人员现在平均每天可多完成一项工作，从而将工作效率提高 10%。特别是 Grid Care 提供的集中文档访问功能可帮助用户轻松快速地找到他们需要的所有信息。这种效率可支持 Westnetz 提高维修工作的首次修复率，从而改进关键公用事业服务的整体可用性。
同时，由于该解决方案在每台移动设备上主动维护相关工单的离线副本和全面的网格地图数据，因此即使在网络中断或在偏远地区工作期间，该公司的维修和维护工作仍可以顺利进行。此外，IBM 开发的平台具有直观的界面和功能，允许客户在需求或支持请求激增时，轻松地使用临时员工或第三方承包商来补充其当前的技术人员池。
Westnetz GmbH（链接位于 ibm.com 站外）是德国西部最大的能源分配网络运营商，在北莱茵-威斯特法伦州、莱茵兰-普法尔茨州和下萨克森州地区执行电力、天然气、水和宽带网络的规划、建设和运营。Westnetz 总部位于德国多特蒙德，是基础设施和能源服务提供商 Westenergie AG 的子公司，也是 E.ON Group 的一部分。
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2024 年 11 月美国出品。
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