Westnetz GmbH

Westnetz 隶属于 E.ON 集团，在德国西部拥有一个主要的能源配送网络。每天，超过 1,600 名现场工程师都在监控和维护公司的供水和宽带网络，以及大约 175,000 公里的电线和 24,000 公里的燃气管道。为了保持所有相关基础设施和设备的正常运行，该企业每年会生成超过 200,000 份检查报告和维护工作单。

为了改进对这些服务请求的处理，Westnetz 探索了优化其流程效率的方法，最好是能够减少支持时间并提高可靠性。特别是，目标是使现场工程师能够更快、更方便地访问信息和数据 - 不仅是在正常的每日运营期间，还有在供应中断和紧急情况下。

实现该目标的方法是调整现有的维护系统，并同步已经存在的管理工作订单、站点地图、停电警报和调度数据的应用程序。