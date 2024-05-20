Westfield Insurance 是一家领先的美国财产和意外伤害保险公司，依靠先进的技术来帮助其平衡业务需求与行业挑战，例如成本和竞争压力、不断变化的法规、经济不确定性以及消费者更高的客户服务期望。为了跟上不断变化的需求，Westfield 寻求集成生成式 AI 功能，以支持其 IBM® System z® 环境上的 COBOL/Assembler/JCL 的应用程序开发和新人才入职，提高开发人员的工作效率，同时减少向行业政策和评级机构 Insurance Services Office, Inc. (ISO) 的潜在误报。该公司向其值得信赖的顾问 IBM Consulting® 寻求指导和专业知识。
作为长期合作关系的一部分，IBM Consulting 继续与 Westfield 的主要团队一起，在托管服务和其他关键战略计划方面帮助实现有意义的创新，并加速实现业务成果。由 16 名 Westfield 应用程序开发人员组成的团队与 IBM Consulting 和 IBM Client Engineering 团队合作，使用 IBM watsonx™ 生成式 AI 解决方案开展了一个为期 8 周的试点项目。借助在 IBM Cloud® 上部署的 IBM 生成式 AI 工具，Westfield 通过更快地理解代码来简化代码的解释和文档编制，与数周的手动研究和报告相比，一键即可搞定，大大减少了工作量。IBM watsonx Code Assistant™ for Z 通过执行分析、生成报告和识别代码更改的影响，加快了对应用程序的理解。
该试点项目展示了 watsonx 解决方案，尤其是 watsonx Code Assistant for Z，如何利用 IBM 的生成式 AI 功能提高开发人员的整体工作效率。在试点期间，Westfield 开发团队在详查 47,000 行代码的过程中节省了 150 个小时，所耗时间减少了 30%。应用程序发现分析又节省了 20 个小时，相当于节省了 80% 的时间。Westfield 团队认识到在其变革管理流程中可以节约的成本。代码助手可以帮助开发人员更快地了解应用程序及其依赖关系并简化文档，从而帮助新入职的开发人员更快上手，熟悉所需了解的关键业务大型主机应用程序。此外，更新后的变更管理和流程文档有助于减少向 ISO 误报的情况。借助 IBM 生成式 AI 解决方案更高效、更省时的功能，Westfield 可以继续投资于以客户为中心的重点业务，同时降低成本和其他竞争压力。
详细了解 Westfield 的应用程序现代化以及公司为改善开发人员体验而采取的措施。
Westfield（ibm.com 外部链接）由一小群勤劳的农民于 1848 年创立，他们相信未来的希望和个人的力量。175 年后的今天，Westfield 作为一家领先的美国财产和意外伤害保险公司，拥有超过 100 亿美元的公认会计惯例 (GAAP) 资产，通过由 1,000 多名领先的独立代理人和经纪人组成的网络，承保商业、个人、担保和专业保险。Westfield 最近收购了 Lloyd's of London Syndicate 1200，使该公司成为全球特许经营公司。
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2024 年 4 月在美国制作。
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