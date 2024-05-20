该试点项目展示了 watsonx 解决方案，尤其是 watsonx Code Assistant for Z，如何利用 IBM 的生成式 AI 功能提高开发人员的整体工作效率。在试点期间，Westfield 开发团队在详查 47,000 行代码的过程中节省了 150 个小时，所耗时间减少了 30%。应用程序发现分析又节省了 20 个小时，相当于节省了 80% 的时间。Westfield 团队认识到在其变革管理流程中可以节约的成本。代码助手可以帮助开发人员更快地了解应用程序及其依赖关系并简化文档，从而帮助新入职的开发人员更快上手，熟悉所需了解的关键业务大型主机应用程序。此外，更新后的变更管理和流程文档有助于减少向 ISO 误报的情况。借助 IBM 生成式 AI 解决方案更高效、更省时的功能，Westfield 可以继续投资于以客户为中心的重点业务，同时降低成本和其他竞争压力。