CIO 组织使用生成式人工智能 (Gen AI) 助手 IBM® watsonx Assistant for Z，帮助弥合管理 IBM Z 环境的技能差距。生成式 AI 助手通过基于 IBM Z 特定知识和最佳实践的精选内容进行了增强。

该组织与 IBM 产品团队合作，了解并探索如何使用生成式 AI 转变具有不同体验水平的企业用户与 IBM Z 交互的方式。通过一系列头脑风暴会议，两个团队都对 35 个用例中的 3 个用例进行了优先排序并在现有 Red Hat OpenShift 集群上本地部署 watsonx Assistant for Z。

作为与产品团队合作的一部分，CIO 组织向 watsonx Assistant for Z 团队提供了反馈，以根据实施发现和结果增强产品特性和功能。

watsonx Assistant for Z 实现的细节在最初的 3 个用例中得到了很好的展示（随着今年新用例的推出，将推出更多用例）：

面向运营人员的 IBM Z 常见问题解答 (Q&A) 支持 之前： IBM Z 运营工作人员向 SME 提出问题，并且可以在产品相关文档中找到答案。

IBM Z 运营工作人员向 SME 提出问题，并且可以在产品相关文档中找到答案。 之后：watsonx Assistant for Z 提供易于理解和可操作的答案，并附有了解更多信息的链接，使 SME 能够专注于更具战略性的工作。 事件分析

之前： IBM Z 支持团队手动搜索过往事件，以查找类似问题及其解决方案。

IBM Z 支持团队手动搜索过往事件，以查找类似问题及其解决方案。 之后：watsonx Assistant for Z 从第三方工作流自动化平台采集事件，分析问题并根据产品文档和先前对类似系统的事件分析提出建议的行动方案。 为 IBM Db2 子系统添加补丁

之前： IBM Z 运营工作人员在表单中手动输入多条信息，以打开变更请求、接收多个批准、触发自动化、失败时退出以及关闭变更请求。

IBM Z 运营工作人员在表单中手动输入多条信息，以打开变更请求、接收多个批准、触发自动化、失败时退出以及关闭变更请求。 之后：IBM Z 运营工作人员告知 watsonx Assistant for Z：系统需要补丁。然后，它从第三方工作流自动化平台检索详细信息，并在 Ansible 中查找相关的自动化。工作人员指定何时应用补丁后，生成式 AI 助手打开标准变更请求，发送相关详细信息以触发自动化，失败时提示更多自动化，并以正确状态自动关闭变更请求。最后，工作人员确认已应用补丁。

CIO 组织选择 watsonx Assistant for Z 主要出于两个原因：