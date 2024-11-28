过去 2 年中，超过 100 名新任专业人员和早期专业人员加入 IBM 首席信息官 (CIO) 组织，负责管理 IBM® Z 环境。因此，CIO 组织想方设法促进新用户的入职流程，并培养一种支持性学习文化，让新用户能够独立完成日常业务任务。
此外，鉴于《财富》100 强企业中有 67 家利用大型机作为其核心平台，CIO 组织看到了扩大其学习领域的机会。目标是让 IBM Z 专业人员建立信心和自主权，而不必过于依赖主题专家 (SME)，从而能够专注于更具战略性的工作。
此外，在 CIO 组织工作期间，这些专业人员可以通过企业轮岗计划培养所需的大型机技能，然后从事 IBM Technology Expert Labs 或面向客户的职位相关工作。该计划旨在帮助参与者获得雇主所要求的技能。
CIO 组织使用生成式人工智能 (Gen AI) 助手 IBM® watsonx Assistant for Z，帮助弥合管理 IBM Z 环境的技能差距。生成式 AI 助手通过基于 IBM Z 特定知识和最佳实践的精选内容进行了增强。
该组织与 IBM 产品团队合作，了解并探索如何使用生成式 AI 转变具有不同体验水平的企业用户与 IBM Z 交互的方式。通过一系列头脑风暴会议，两个团队都对 35 个用例中的 3 个用例进行了优先排序并在现有 Red Hat OpenShift 集群上本地部署 watsonx Assistant for Z。
作为与产品团队合作的一部分，CIO 组织向 watsonx Assistant for Z 团队提供了反馈，以根据实施发现和结果增强产品特性和功能。
watsonx Assistant for Z 实现的细节在最初的 3 个用例中得到了很好的展示（随着今年新用例的推出，将推出更多用例）：
CIO 组织选择 watsonx Assistant for Z 主要出于两个原因：
CIO 组织利用生成式 AI 改变早期专业人员参与和管理 IBM Z 环境的方式。总体而言，超过 300 名用户正在使用 watsonx Assistant for Z 寻找产品相关问题的答案和事件管理程序。
根据内部估计和 IBM 保留的数据，watsonx Assistant for Z 帮助 CIO 组织实现了以下成果：
1 基于内部记录，包括在实施自动化之前手动收集的数据和数字学习平台报告
2 这些事件由用于 IT 服务（包括事件管理）的第三方工作流自动化平台进行管理。
3 基于 Db2 仪表板和第三方工作流自动化平台报告。
IBM 首席信息官 (CIO) 组织主导着 IBM 的内部 IT 策略，同时负责 IBM 员工、客户和合作伙伴用于日常工作的 IT 解决方案的交付、保护、现代化和支持。CIO 组织的策略包括创建一个自适应 IT 平台，可支持整个企业更轻松地访问 IT 工具、应用和系统，加速解决问题，并充当 IBM 的创新引擎，促进业务增长。
¹ 参考资料：https://www.ibm.com/cn-zh/topics/mainframe
² 基于内部记录，包括实施自动化之前手动收集的数据和数字学习平台报告。
³ 这些事件由用于 IT 服务的第三方工作流自动化平台进行管理。
⁴ 基于 Db2 仪表板和第三方工作流自动化平台报告。
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