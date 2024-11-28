主页 Case Studies IBM CIO watsonx Assistant for Z 加快新用户入职速度并实现大型机操作自动化
IBM CIO 组织利用 IBM® watsonx Assistant for Z 降低管理大型机环境所需的技能水平
watsonx Assistant for Z 混合用户界面插图
弥合早期专业人员的 IBM Z 技能差距

过去 2 年中，超过 100 名新任专业人员和早期专业人员加入 IBM 首席信息官 (CIO) 组织，负责管理 IBM® Z 环境。因此，CIO 组织想方设法促进新用户的入职流程，并培养一种支持性学习文化，让新用户能够独立完成日常业务任务。

此外，鉴于《财富》100 强企业中有 67 家利用大型机作为其核心平台，CIO 组织看到了扩大其学习领域的机会。目标是让 IBM Z 专业人员建立信心和自主权，而不必过于依赖主题专家 (SME)，从而能够专注于更具战略性的工作。

此外，在 CIO 组织工作期间，这些专业人员可以通过企业轮岗计划培养所需的大型机技能，然后从事 IBM Technology Expert Labs 或面向客户的职位相关工作。该计划旨在帮助参与者获得雇主所要求的技能。
300+ 超过 300 个用户正在使用 watsonx Assistant for Z
我们的目标是降低管理大型机环境所需的技能。 Marianne Serra CIO Z 战略与平台团队经理 IBM
利用自动化增强的 AI 助手将学习曲线转化为支持结构

CIO 组织使用生成式人工智能 (Gen AI) 助手 IBM® watsonx Assistant for Z，帮助弥合管理 IBM Z 环境的技能差距。生成式 AI 助手通过基于 IBM Z 特定知识和最佳实践的精选内容进行了增强。

该组织与 IBM 产品团队合作，了解并探索如何使用生成式 AI 转变具有不同体验水平的企业用户与 IBM Z 交互的方式。通过一系列头脑风暴会议，两个团队都对 35 个用例中的 3 个用例进行了优先排序并在现有 Red Hat OpenShift 集群上本地部署 watsonx Assistant for Z。

作为与产品团队合作的一部分，CIO 组织向 watsonx Assistant for Z 团队提供了反馈，以根据实施发现和结果增强产品特性和功能。

watsonx Assistant for Z 实现的细节在最初的 3 个用例中得到了很好的展示（随着今年新用例的推出，将推出更多用例）：

  1. 面向运营人员的 IBM Z 常见问题解答 (Q&A) 支持
    • 之前：IBM Z 运营工作人员向 SME 提出问题，并且可以在产品相关文档中找到答案。
    • 之后：watsonx Assistant for Z 提供易于理解和可操作的答案，并附有了解更多信息的链接，使 SME 能够专注于更具战略性的工作。
  2. 事件分析
    • 之前：IBM Z 支持团队手动搜索过往事件，以查找类似问题及其解决方案。
    • 之后：watsonx Assistant for Z 从第三方工作流自动化平台采集事件，分析问题并根据产品文档和先前对类似系统的事件分析提出建议的行动方案。
  3. 为 IBM Db2 子系统添加补丁
    • 之前：IBM Z 运营工作人员在表单中手动输入多条信息，以打开变更请求、接收多个批准、触发自动化、失败时退出以及关闭变更请求。
    • 之后：IBM Z 运营工作人员告知 watsonx Assistant for Z：系统需要补丁。然后，它从第三方工作流自动化平台检索详细信息，并在 Ansible 中查找相关的自动化。工作人员指定何时应用补丁后，生成式 AI 助手打开标准变更请求，发送相关详细信息以触发自动化，失败时提示更多自动化，并以正确状态自动关闭变更请求。最后，工作人员确认已应用补丁。

CIO 组织选择 watsonx Assistant for Z 主要出于两个原因：

  1. IBM watsonx Assistant for Z 不仅为团队提供数十年的大型机经验和最佳实践，为他们的疑问提供答案，而且还为授权用户提供触发自动化执行任务的选项。
  2. IBM watsonx Assistant for Z 使用的模型通过利用检索增强生成 (RAG) 架构仅从摄取的内容生成响应，从而解决潜在幻觉的常见原因。
watsonx Assistant for Z 是一种编排工具，支持用户使用生成式 AI 更轻松、更自信地从单个位置执行自动化，从而帮助简化运营。 Thomas Edmonson 混合云企业架构师，CIO 网络工程 IBM
加快入职速度，简化操作体验，提高有经验的大型机用户的工作效率

CIO 组织利用生成式 AI 改变早期专业人员参与和管理 IBM Z 环境的方式。总体而言，超过 300 名用户正在使用 watsonx Assistant for Z 寻找产品相关问题的答案和事件管理程序。

根据内部估计和 IBM 保留的数据，watsonx Assistant for Z 帮助 CIO 组织实现了以下成果：

  • 新任专业人员和早期专业人员在寻找 IBM Z 相关问题答案时的学习时间缩短 8%1
  • 通过使用 RAG 搜索并建议可能的解决方案，将事件解决速度提高 10%2
  • 通过将自动化纳入变更请求流程，将修补 Db2 系统的时间减少 50%3

 

 

 

1 基于内部记录，包括在实施自动化之前手动收集的数据和数字学习平台报告
2 这些事件由用于 IT 服务（包括事件管理）的第三方工作流自动化平台进行管理。
3 基于 Db2 仪表板和第三方工作流自动化平台报告。

 
IBM 徽标
关于 IBM CIO 组织

IBM 首席信息官 (CIO) 组织主导着 IBM 的内部 IT 策略，同时负责 IBM 员工、客户和合作伙伴用于日常工作的 IT 解决方案的交付、保护、现代化和支持。CIO 组织的策略包括创建一个自适应 IT 平台，可支持整个企业更轻松地访问 IT 工具、应用和系统，加速解决问题，并充当 IBM 的创新引擎，促进业务增长。
解决方案组件 IBM watsonx Assistant for Z IBM Z
IBM watsonx Assistant for Z 提供一个获取 IBM Z 大型机相关问题精选答案的位置

IBM CIO 组织充分利用会话式 AI 平台，并增强自动化功能，旨在执行日常运营任务。

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引文

¹ 参考资料：https://www.ibm.com/cn-zh/topics/mainframe

² 基于内部记录，包括实施自动化之前手动收集的数据和数字学习平台报告。

³ 这些事件由用于 IT 服务的第三方工作流自动化平台进行管理。

⁴ 基于 Db2 仪表板和第三方工作流自动化平台报告。

法律信息

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