由于水是人类生存的必需品，公用事业提供商 Water Corporation 每天都在不知疲倦地工作，为西澳大利亚的家庭和企业提供这种关键资源 - 总客户账户超过 130 万个。为了支持领取养老金或其他优惠的客户，公司与当地政府当局协调，为持有各种国家颁发的优惠卡的持有人提供相关折扣。
平均而言，Water Corporation 每年将处理超过 40,000 份优惠申请。优惠处理团队发现难以快速处理申请，尤其是在年中的高峰期。公司用于收集、管理和验证这些折扣申请的应用程序是十多年前开发的，严重依赖于耗时的手动流程。过时的技术无法轻松扩展，以适应不断增长的工作量，支持人员曾花费大量的劳动力和资源来维持系统运行。
更复杂的是，Water Corporation 需要该平台来安全地存储优惠申请历史记录，这给现有系统的资源造成了更大的压力。
Water Corporation 意识到需要做出改变，于是向具备深厚技术实力的 IBM® Consulting 寻求帮助。经过通力合作，这些组织共创并设计了一个由 Salesforce Service Cloud 提供支持的新 eConcessions 数据库和管理平台，并将 Salesforce 扩展作为组织战略客户支持平台。
新解决方案在 IBM Salesforce 咨询服务项目中交付，可提供经简化的自动化流程工作负载，可在验证和授权的初始阶段无缝转换优惠应用程序。诞生于云端的 Salesforce 平台的具备广泛的集成功能，不仅可以简化解决方案与客户现有的网站、计费和客户通信系统的配对，而且还可以更快、更安全地将数据传输至外部参与者（即地方政府当局）进行处理。
同时，eConcessions 平台可提供完整申请历史记录集合的集中访问，并为用户提供远程访问功能。
通过与 IBM Consulting 合作，引入基于云技术的自动化基础架构，Water Corporation 加快了验证流程，并因此缩短了支持请求的周转时间。优惠验证从自动化技术中受益良多，在 Water Corporation 用户采取手动操作之前，大多数情况均可自动进行验证。
由 Salesforce 支持的解决方案提供的集成功能不仅能够实现近乎实时的数据交换，还避免了手动转录的需要，这意味着可以减少可能延迟给定应用程序的人为错误。
经简化的工作流程还帮助 Water Corporation 提高了其优惠和权益转让服务团队的效率，该团队负责监督相关申请。这些员工表示，现在他们所需的所有数据均可在一个控制台中取得，而不是分散在多个内外部系统中，因此减少了挫折感，并提高了工作满意度。
最后，基于 Salesforce 的新 eConcessions 平台可提供灵活的架构，能够随着已提交申请和保留的历史记录的增加而轻松扩展。
Water Corporation（链接位于 ibm.com 站外） 是一家国有企业，负责为西澳大利亚约 260 万平方公里的家庭、企业和农场提供用用水、废水和排水服务。组织拥有价值 370 亿澳元的资产基础，并维护着超过 52,000 公里的管道，其长度足以绕赤道约 1.3 圈。
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美国出品，2024 年 7 月。
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