由于水是人类生存的必需品，公用事业提供商 Water Corporation 每天都在不知疲倦地工作，为西澳大利亚的家庭和企业提供这种关键资源 - 总客户账户超过 130 万个。为了支持领取养老金或其他优惠的客户，公司与当地政府当局协调，为持有各种国家颁发的优惠卡的持有人提供相关折扣。

平均而言，Water Corporation 每年将处理超过 40,000 份优惠申请。优惠处理团队发现难以快速处理申请，尤其是在年中的高峰期。公司用于收集、管理和验证这些折扣申请的应用程序是十多年前开发的，严重依赖于耗时的手动流程。过时的技术无法轻松扩展，以适应不断增长的工作量，支持人员曾花费大量的劳动力和资源来维持系统运行。

更复杂的是，Water Corporation 需要该平台来安全地存储优惠申请历史记录，这给现有系统的资源造成了更大的压力。