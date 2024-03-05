Kate McKenna 是阿拉巴马州亨茨维尔 WAAY-TV 的首席气象专家，亨茨维尔是田纳西河谷中心地带一座繁华的科技城。她最近发表了一篇文章，解释了为什么一些人对哈克伯格-菲尔-坎贝尔龙卷风感到措手不及。

McKenna 写道：“在 4 月 27 日这样的日子里，雷达不会错过那些大型猛烈的长轨龙卷风。在数英里之外就能清晰地看到这些龙卷风旋转以及夹带的杂物。”

然而，当时北阿拉巴马州的几乎所有广播站都完全依赖于国家气象局 (NWS) 的雷达，该雷达通常每 4-6 分钟扫描一次该地区。4 月 27 日发生的哈克伯格-菲尔-坎贝尔龙卷风和其他龙卷风时速高达 70 英里，而国家气象局的雷达存在盲点，这种未能覆盖全部区域主要是由于地形造成的。WAAY 31 风暴跟踪预警雷达网络改变了这一状况。从肖尔斯到亨茨维尔、迪凯特，再到冈特斯维尔，这些雷达覆盖了整个北阿拉巴马州，消除了雷达未覆盖的区域，在恶劣天气来临时提供实时数据。

虽然哈克伯格-菲尔-坎贝尔龙卷风的破坏力非常大，但北阿拉巴马州的居民对龙卷风警报已经习以为常。该地区容易发生强至猛烈级别的龙卷风，尤其是在 3 月至 5 月期间。该州全年还会遇到其他类型的恶劣天气。

McKenna 说道：“我们州因龙卷风而闻名，从飓风、热带风暴余波到暴风雪和冰风暴，我们什么都遇到过。阿拉巴马州东北部甚至会发生小地震，可能是那里的喀斯特地貌造成的。”