2011 年 4 月 27 日，阿拉巴马州历史上最致命的龙卷风肆虐该州北部地区，造成 72 人死亡。哈克伯格-菲尔-坎贝尔龙卷风被评为 EF-5 级，是破坏力最强的龙卷风类别，风速超过每小时 200 英里。它摧毁了房屋，毁坏了树木，并将车辆带到数百英尺高的地方，有时只需几秒钟就造成如此大的破坏。
Kate McKenna 是阿拉巴马州亨茨维尔 WAAY-TV 的首席气象专家，亨茨维尔是田纳西河谷中心地带一座繁华的科技城。她最近发表了一篇文章，解释了为什么一些人对哈克伯格-菲尔-坎贝尔龙卷风感到措手不及。
McKenna 写道：“在 4 月 27 日这样的日子里，雷达不会错过那些大型猛烈的长轨龙卷风。在数英里之外就能清晰地看到这些龙卷风旋转以及夹带的杂物。”
然而，当时北阿拉巴马州的几乎所有广播站都完全依赖于国家气象局 (NWS) 的雷达，该雷达通常每 4-6 分钟扫描一次该地区。4 月 27 日发生的哈克伯格-菲尔-坎贝尔龙卷风和其他龙卷风时速高达 70 英里，而国家气象局的雷达存在盲点，这种未能覆盖全部区域主要是由于地形造成的。WAAY 31 风暴跟踪预警雷达网络改变了这一状况。从肖尔斯到亨茨维尔、迪凯特，再到冈特斯维尔，这些雷达覆盖了整个北阿拉巴马州，消除了雷达未覆盖的区域，在恶劣天气来临时提供实时数据。
虽然哈克伯格-菲尔-坎贝尔龙卷风的破坏力非常大，但北阿拉巴马州的居民对龙卷风警报已经习以为常。该地区容易发生强至猛烈级别的龙卷风，尤其是在 3 月至 5 月期间。该州全年还会遇到其他类型的恶劣天气。
McKenna 说道：“我们州因龙卷风而闻名，从飓风、热带风暴余波到暴风雪和冰风暴，我们什么都遇到过。阿拉巴马州东北部甚至会发生小地震，可能是那里的喀斯特地貌造成的。”
WAAY-TV 专用雷达网络收集天气数据的速度提高了 4-6 倍
WAAY-TV 气象专家拥有覆盖 13,500 平方英里的精确、高分辨率雷达
为了帮助保护居民，WAAY-TV 需要了解实时雷达信息。它还需要比 NWS 所能提供的更广泛的覆盖范围。NWS 使用两个远程雷达系统为阿拉巴马州北部收集数据，该地区占地 13,500 平方英里，拥有大片高原、连绵起伏的丘陵和一些低地。一个位于亚拉巴马州的海托普，在杰克逊县亨茨维尔的东北部，另一个位于密西西比州哥伦布的西南部，靠近州界。
每个天气雷达都会扫描一个大的圆形区域，但由于雷达位置的原因，这些圆形覆盖区域并不能完全覆盖所有地区，从而在人口稠密地区造成了“安全漏洞”，如阿拉巴马州西北部的佛罗伦萨和马斯克里肖尔斯。此外，由于波束高度随距离的增加而增加，而地球的曲率又加剧了这种情况，因此国家气象局的雷达波束无法探测到其外缘靠近地面的大气活动。
为了解决这些局限性，该站建立了 WAAY 31 风暴跟踪预警雷达网络，这是美国最大的私有雷达网络之一。WAAY-TV 将电视台专有的雷达数据与美国国家气象局的数据相结合，实现了全覆盖，为整个北阿拉巴马州以及密西西比州、田纳西州和佐治亚州提供准确的最新天气信息。
该网络由 IBM 合作伙伴 Enterprise Electronics Corporation (EEC) 的三台多普勒雷达组成，EEC 是全球领先的精密天气雷达制造商。网络雷达数据还可与 IBM 旗下 The Weather Company 公司提供的 Max Storm 和其他 Max Ecosystem 解决方案无缝集成。
无论刮风下雨，WAAY-TV 气象工作者现在都能为观众提供独特的天气见解，包括在暴风雨来临之前提前发出独家警报。通过在广播中提供预报，并将其推送到移动和网络设备上，他们不仅有可能拯救生命，还能吸引新的观众，包括那些倾向于依赖第三方天气应用程序的人。
WAAY-TV 气象工作者和 EEC 工程师根据数月来对历史龙卷风轨迹的研究和雷达波束的测绘，设计了 WAAY 31 风暴跟踪预警雷达网络。经过研究，他们得出结论，如果该站在中心位置安装一个单一的雷达，在某些地区的覆盖范围会受到地形的阻碍。最后，他们决定使用三个战略位置紧凑、覆盖范围重叠的雷达。
该电视台与 EEC 合作，在迪凯特的一家银行屋顶吊装了一个短程 EEC Ranger X 波段装置。他们还安装了射程更远的 EEC Maverick X 波段设备，分别安装在西面的马斯尔肖尔斯的和东面的甘特斯维尔的水塔上，这在以前是从未有过的。
此外，EEC 先进的双极性技术可提供 16 米分辨率的图像，约为 NWS 图像的 10 倍。通过更详细的重叠覆盖范围，气象专家可以查看低层环流，如较小范围的龙卷风、微爆和直线风。
EEC 和 The Weather Company 的专家帮助将雷达网络集成到 Max Storm 解决方案中，使气象专家能够创建独特的高分辨率雷达可视化效果，其分辨率高于仅使用 NWS 雷达数据创建的效果。此外，气象专家还可以放大可能发生暴洪、降雨和冰雹的地区。最重要的是，气象专家可以重点关注显示旋转风暴的速度信息，从而确定龙卷风的具体位置和运动轨迹，直至街道级别。他们还可以详细绘制预测的风暴轨迹图。
此外，气象专家可以使用 Max Engage with Watson 解决方案跨平台快速分发天气雷达和图像。有了 Max Connect 解决方案，他们就可以使用 Apple iPad 设备轻松控制直播或非直播的所有这些功能。
通过 WAAY 31 风暴跟踪预警雷达网络，气象站每分钟都能收集到准确的气象信息，而不是等待 4-6 分钟才能获得不太精确的 NWS 雷达数据，这取决于所使用的 NWS 扫描模式。节省下来的时间对居民来说简直就是生死攸关。
对于 Wright 来说，比其他人更快速、更准确地向观众通报可能危及生命的天气情况，没有比这更重要的事情了。
他说：“时刻关注天气变化，帮助确保人们及其家人的安全，是我们电台的最高使命之一。”
2021 年 2 月中旬，一场几乎席卷全国的暴风雪在阿拉巴马州中部和北部地区造成了冻雨、雨夹雪和大雪，WAAY-TV 雷达与 NWS 雷达相比的优势显而易见。
McKenna 解释道：“数据就是证据。我们的迪凯特雷达在如此低的高度进行扫描，因此能够看到局部的湖泊效应积雪。它扫描的位置非常局部化，以至于海托普和哥伦布的国家雷达都错过了它。”
她补充说：“此外，我们还看到了进入 Shoals 范围的雪花。我们能够看到那些小雪带，而这些小雪带是出了名的难以捕捉。在国家气象局雷达上什么都看不见。”
通过投资建设自己的本地雷达网络，该电视台已做好准备，尤其是通过扩大其数字影响力，来增加观众和提高收视率。
Wright 表示：“我想确保当人们在 WAAY 上投入时间时，我们能以最快的速度为他们提供所需的恶劣天气信息，而且这些信息是最新的，比市场上的其他雷达更早发出预警，并且准确无误。”
自 2020 年网络全面投入使用以来，该电视台的移动和网络浏览量以及观众互动量都有所增加。通过移动和网络设备，WAAY-TV 的观众可以随时访问所有三个实时雷达屏幕。他们还可以收到及时、个性化的天气见解，并在社交媒体上与 WAAY-TV 气象专家进行一对一交流。
凭借领先的雷达网络，电视台还加强了其品牌和文化建设。WAAY-TV 的员工和居民都以主人翁的姿态参与到网络中来，从而促进了更深层次的联系，鼓励观众继续收看 WAAY-TV。例如，阿拉巴马州塔斯库姆比亚市的领导将向电视台颁发了“城市钥匙”奖，以感谢电视台在附近的 Muscle Shoals 安置了一台雷达设备，该地区以前没有雷达覆盖。
Wright 说：“我一直相信我们能够更准确地预报天气。”
WAAY-TV 虚拟频道 31 是 ABC 附属电视台，位于阿拉巴马州亨茨维尔，也是 NASA 的 George C. Marshall Space Flight Center 的所在地。WAAY-TV 隶属于 Allen Media Broadcasting，是当地新闻、天气信息、体育和社区活动的领先提供商。该公司自 1959 年以来一直为北阿拉巴马州和南田纳西州地区提供服务，现有员工 74 人。
关于 Enterprise Electronics Corporation (EEC)
IBM 合作伙伴 EEC 是气象雷达和卫星系统领域的全球领导者，已在 100 多个国家/地区制造和安装了约 1,100 套遥感系统。该公司于 1971 年在阿拉巴马州的恩特普赖斯成立，是引入新技术以提高性能的行业领导者。对技术创新的重视继续推动着公司的成功。
关于 The Weather Company
IBM 旗下的 The Weather Company 每天向全球数百万消费者和成千上万的营销人员及企业提供超过 250 亿次个性化且切实可行的预报。它通过 The Weather Company 的应用程序接口、其业务解决方案部门以及 The Weather Channel 和 Weather Underground 的数字产品来实现这一目标，其产品包括全球下载量最大的天气应用程序、由 25 万个个人气象站组成的网络、美国排名前 20 位的网站、全球最大的物联网 (IoT) 数据平台之一以及行业领先的业务解决方案。
© Copyright IBM Corporation 2021.IBM Corporation, The Weather Company, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2021 年 4 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com 和 With Watson 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法管辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可参见下列网站的“Copyright and trademark information”部分：https://www.ibm.com/legal/copytrade。
The Weather Channel、The Weather Company 和 Weather Underground 是 IBM 公司 TWC Product and Technology, LLC 的商标或注册商标
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。