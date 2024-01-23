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利用分析技术开发以客户为中心的解决方案，以加强竞争地位
建筑物上的罗马柱，背景是蓝天

利用分析技术开发以客户为中心的解决方案，以加强竞争地位
商业挑战故事

由于预计竞争格局将发生重大转变，Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn 投入资源部署票务和机载计算系统等现代系统，将极大地促进组织收集乘客、出发和到达时间等关键数据。但是，数据量将呈指数级增长，远超组织有效收集和分析的能力。
变革

通过使用高级分析，交通运输公司可以将所有这些不同系统生成的大量数据转换为综合洞察分析，使管理层能够完善和优化整个组织的流程。
优势

该解决方案将显著加快查询和分析速度，使公司能够快速改变时间表和路线，以满足不断变化的客户需求。该系统预计将加载时间减少 3.5 倍以上，从而使企业能够更快地获得信息。该系统承诺，通过利用对客户旅行模式的实时洞察分析来创建精确的目标优惠，从而帮助 De Lijn 提高客户信任度。
解决方案组件 Cognos Business Intelligence Cognos TM1 数据集成和复制 IBM InfoSphere Information Server Planning Analytics SPSS Modeler Watson Studio & Modeler
法律

Copyright IBM Corporation 2015 版权所有。IBM Software, Route 100, Somers, NY 10589. 2015 年 12 月在美国制作。IBM、ibm.com、Cognos、TM1、DB2、InfoSphere、DataStage、SPSS 和 PureData 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.shtml 上的“Copyright and trademark information”部分包含 IBM 商标的最新列表。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。本文讨论的性能数据均为基于特定运行条件而得出的数据。实际结果可能会有所不同。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。