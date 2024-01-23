该解决方案将显著加快查询和分析速度，使公司能够快速改变时间表和路线，以满足不断变化的客户需求。该系统预计将加载时间减少 3.5 倍以上，从而使企业能够更快地获得信息。该系统承诺，通过利用对客户旅行模式的实时洞察分析来创建精确的目标优惠，从而帮助 De Lijn 提高客户信任度。