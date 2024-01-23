利用分析技术开发以客户为中心的解决方案，以加强竞争地位
由于预计竞争格局将发生重大转变，Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn 投入资源部署票务和机载计算系统等现代系统，将极大地促进组织收集乘客、出发和到达时间等关键数据。但是，数据量将呈指数级增长，远超组织有效收集和分析的能力。
Copyright IBM Corporation 2015 版权所有。IBM Software, Route 100, Somers, NY 10589. 2015 年 12 月在美国制作。IBM、ibm.com、Cognos、TM1、DB2、InfoSphere、DataStage、SPSS 和 PureData 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.shtml 上的“Copyright and trademark information”部分包含 IBM 商标的最新列表。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。本文讨论的性能数据均为基于特定运行条件而得出的数据。实际结果可能会有所不同。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。