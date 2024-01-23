想象一下，下雨天您待在家里，用手机滚动浏览社交媒体。在浏览您与朋友和家人平常拍摄的照片时，有些东西让您停下了脚步：照片上美丽的海滩；阳光照射在纯净的白色沙滩和深蓝色的大海上。您可以查看位置标记 – Ios，爱琴海中的一座希腊岛屿 – 然后在心里记住。您刚刚找到了下一个度假目的地。

“我们相信，利用社交媒体上的优质内容来激发决策过程并为其提供信息，从而帮助旅行者找到完美目的地，这是一个绝佳的机会，”Vivere.travel 业务开发主管 Matteo De Santis 表示，“社交媒体和网络上看到的照片会给人们带来启发，这让他们想去亲自体验这些地方。”

Vivere.travel 是一个数字化目的地发现平台，它相信没有什么比精心策划的个性化内容更能影响假期计划了。

Matteo De Santis 解释道：“Vivere.travel 主要提供一种视觉体验。使用我们的在线平台，客户可以输入有关他们的兴趣、计划旅行日期和预算的信息，我们会展示符合他们独特偏好的令人惊叹的目的地照片和视频。我们的目标是帮助客户找到并预订最吸引他们的目的地和酒店。毕竟，百闻不如一见。

“我们与自由创意人员合作制作高质量的图像和其他内容。我们缺乏的是一种高效、智能的方式来管理这一切，尤其是随着我们在平台上扩展和添加更多目的地，内容量不断增长。我们知道我们将无法再手动管理和标记内容。

“为了使我们的客户能够准确地找到他们正在寻找的内容，我们需要一种方法，可以尽可能高效、智能地汇总、组织和标记大量视觉和非视觉内容。”

