不确定今年去哪里度假？让 Vivere.travel 为您提供灵感吧！在 IBM 人工智能技术的支持下，Vivere.travel 支持用户浏览精心策划的内容，通过展示欧洲最佳旅游目的地的美景，找到他们正在寻找的度假胜地并预订理想假期。
想象一下，下雨天您待在家里，用手机滚动浏览社交媒体。在浏览您与朋友和家人平常拍摄的照片时，有些东西让您停下了脚步：照片上美丽的海滩；阳光照射在纯净的白色沙滩和深蓝色的大海上。您可以查看位置标记 – Ios，爱琴海中的一座希腊岛屿 – 然后在心里记住。您刚刚找到了下一个度假目的地。
“我们相信，利用社交媒体上的优质内容来激发决策过程并为其提供信息，从而帮助旅行者找到完美目的地，这是一个绝佳的机会，”Vivere.travel 业务开发主管 Matteo De Santis 表示，“社交媒体和网络上看到的照片会给人们带来启发，这让他们想去亲自体验这些地方。”
Vivere.travel 是一个数字化目的地发现平台，它相信没有什么比精心策划的个性化内容更能影响假期计划了。
Matteo De Santis 解释道：“Vivere.travel 主要提供一种视觉体验。使用我们的在线平台，客户可以输入有关他们的兴趣、计划旅行日期和预算的信息，我们会展示符合他们独特偏好的令人惊叹的目的地照片和视频。我们的目标是帮助客户找到并预订最吸引他们的目的地和酒店。毕竟，百闻不如一见。
“我们与自由创意人员合作制作高质量的图像和其他内容。我们缺乏的是一种高效、智能的方式来管理这一切，尤其是随着我们在平台上扩展和添加更多目的地，内容量不断增长。我们知道我们将无法再手动管理和标记内容。
“为了使我们的客户能够准确地找到他们正在寻找的内容，我们需要一种方法，可以尽可能高效、智能地汇总、组织和标记大量视觉和非视觉内容。”
为了帮助向客户提供个性化内容，Vivere.travel 选择 IBM® Watson® Content Hub 作为其服务的基础。
Vivere.travel 的首席 Web 开发人员 Giacomo Lanza 回忆道：“IBM Content Hub 最初吸引我们的原因是，它是一个无头内容管理系统 — 仅提供后端管理。这意味着与传统的一体化内容管理系统相比，我们在开发基于网络的前端用户界面时具有更大的灵活性。我们可以关闭网站进行升级，而不会影响 IBM Watson Content Hub，这意味着内容团队可以不间断地继续工作。
“API 的文档也给我们留下了深刻的印象 – 细节水平非常好。还提供有关如何创建应用程序包的分步说明，我们发现这些信息既全面又可靠。对于目前正在开发该平台第二版的开发人员来说，这让他们的工作变得更加轻松。
“关键是 IBM 团队的支持非常出色。他们非常乐意帮助我们解决问题，我们总是能及时收到答复。”
借助 IBM Watson Content Hub，Vivere.travel 获得了所有内容（包括图像、视频和文本）的中央存储库，这个存储库按照内容量收费，而非按照用户收费。
Matteo De Santis 评论道：“我们所有人员都可以在需要时访问需要的内容，而不会增加成本。在我们开发平台的第二个版本时，这种协作尤其重要。拥有单一的内容和存储管理系统，这才真正具有变革性。”
该公司目前正在开发 Vivere.travel 网站的第二版，渴望尽快充分利用 IBM Watson Content Hub 的人工智能功能。
Giacomo Lanza 评论道：“我们已经见证 IBM Watson Content Hub 工具的强大功能，但我们也知道它还有更多功能可以提供。我们计划将另外两项 Watson 服务集成到该解决方案中：IBM Watson Visual Recognition（用于实现元数据标记自动化）和 IBM Watson Retrieve & Rank（用于提高搜索结果的准确性）。
“IBM Watson Content Hub 将使用视觉识别功能来分析图像中的场景、物体、颜色等，并使用易于搜索的分类器自动标记图像。我们希望这能够在未来为我们节省大量的时间和精力。目前，我们仍然依靠内容团队手动标记图像，但随着我们平台上可用的目的地数量不断增长，我们知道这是不可持续的。借助用于图像标记的自动化人工智能，IBM Watson Content Hub 将使我们能够在不增加员工人数的情况下不断扩展我们的平台。”
Matteo De Santis 补充道：“至关重要的是，智能图像标记帮助我们更快、更轻松地搜索具体位置的相关内容，并提高我们向客户推送个性化内容的能力。我们为旅行者策划的内容越具体，体验越个性化、越有吸引力，我们就越有可能扩大客户群并通过平台推动假期预订。收集的客户行为数据越多，我们就越有机会提高个性化算法的准确性，从而改善平台和客户体验。”
借助 IBM Watson Content Hub，Vivere.travel 期望为旅行者提供响应更快的个性化数字体验。
Matteo De Santis 总结道：“在 IBM Watson 技术的支持下，我们有信心提供精心策划的内容，吸引各类旅行者，改善人们计划和预订假期的方式。”
Vivere.travel 是一种革命性在线视觉体验，陪伴旅行者度过整个旅程，帮助他们搜索、发现并预订最符合兴趣和愿望的目的地。Vivere.travel 隶属 Positioner，后者是一家领先的数字通信和营销机构，专门从事豪华旅游和酒店业务。
要了解有关 IBM Watson Commerce 解决方案的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴。
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