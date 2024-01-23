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利用人工智能技术帮助旅行者找到理想的目的地
观看日落的人们

不确定今年去哪里度假？让 Vivere.travel 为您提供灵感吧！在 IBM 人工智能技术的支持下，Vivere.travel 支持用户浏览精心策划的内容，通过展示欧洲最佳旅游目的地的美景，找到他们正在寻找的度假胜地并预订理想假期。
业务挑战

为了激励旅行者为下一次旅行做好规划，Vivere.travel 希望显示符合他们需求的地方的图片。它如何在不增加员工人数的情况下准确标记成千上万张图片呢？
变革

Vivere.travel 部署由人工智能驱动的内容管理系统，速轻松地聚合、组织和标记各种内容。
结果 通过
通过个性化内容提升客户体验，从而提高参与度
节省时间
利用自动智能的内容标记，节约时间，减轻员工负担
Web 开发人员在创新和改进平台方面提供更大的灵活性
业务挑战案例
鼓舞人心的冒险

想象一下，下雨天您待在家里，用手机滚动浏览社交媒体。在浏览您与朋友和家人平常拍摄的照片时，有些东西让您停下了脚步：照片上美丽的海滩；阳光照射在纯净的白色沙滩和深蓝色的大海上。您可以查看位置标记 – Ios，爱琴海中的一座希腊岛屿 – 然后在心里记住。您刚刚找到了下一个度假目的地。

“我们相信，利用社交媒体上的优质内容来激发决策过程并为其提供信息，从而帮助旅行者找到完美目的地，这是一个绝佳的机会，”Vivere.travel 业务开发主管 Matteo De Santis 表示，“社交媒体和网络上看到的照片会给人们带来启发，这让他们想去亲自体验这些地方。”

Vivere.travel 是一个数字化目的地发现平台，它相信没有什么比精心策划的个性化内容更能影响假期计划了。

Matteo De Santis 解释道：“Vivere.travel 主要提供一种视觉体验。使用我们的在线平台，客户可以输入有关他们的兴趣、计划旅行日期和预算的信息，我们会展示符合他们独特偏好的令人惊叹的目的地照片和视频。我们的目标是帮助客户找到并预订最吸引他们的目的地和酒店。毕竟，百闻不如一见。

“我们与自由创意人员合作制作高质量的图像和其他内容。我们缺乏的是一种高效、智能的方式来管理这一切，尤其是随着我们在平台上扩展和添加更多目的地，内容量不断增长。我们知道我们将无法再手动管理和标记内容。

“为了使我们的客户能够准确地找到他们正在寻找的内容，我们需要一种方法，可以尽可能高效、智能地汇总、组织和标记大量视觉和非视觉内容。”
我们已经看到 IBM Watson Content Hub 有多么强大，但知道它还有更多功能。 Giacomo Lanza Lead Web Developer Vivere.travel
变革案例
策划内容

为了帮助向客户提供个性化内容，Vivere.travel 选择 IBM® Watson® Content Hub 作为其服务的基础。

Vivere.travel 的首席 Web 开发人员 Giacomo Lanza 回忆道：“IBM Content Hub 最初吸引我们的原因是，它是一个无头内容管理系统 — 仅提供后端管理。这意味着与传统的一体化内容管理系统相比，我们在开发基于网络的前端用户界面时具有更大的灵活性。我们可以关闭网站进行升级，而不会影响 IBM Watson Content Hub，这意味着内容团队可以不间断地继续工作。

“API 的文档也给我们留下了深刻的印象 – 细节水平非常好。还提供有关如何创建应用程序包的分步说明，我们发现这些信息既全面又可靠。对于目前正在开发该平台第二版的开发人员来说，这让他们的工作变得更加轻松。

“关键是 IBM 团队的支持非常出色。他们非常乐意帮助我们解决问题，我们总是能及时收到答复。”

借助 IBM Watson Content Hub，Vivere.travel 获得了所有内容（包括图像、视频和文本）的中央存储库，这个存储库按照内容量收费，而非按照用户收费。

Matteo De Santis 评论道：“我们所有人员都可以在需要时访问需要的内容，而不会增加成本。在我们开发平台的第二个版本时，这种协作尤其重要。拥有单一的内容和存储管理系统，这才真正具有变革性。”
在 IBM Watson 技术的支持下，我们相信我们将能够提供精心策划的内容，吸引各类旅行者，并更好地改变人们计划和预订假期的方式。 Matteo De Santis Head of Business Development Vivere.travel
案例成果
提供个性化数字体验

该公司目前正在开发 Vivere.travel 网站的第二版，渴望尽快充分利用 IBM Watson Content Hub 的人工智能功能。

Giacomo Lanza 评论道：“我们已经见证 IBM Watson Content Hub 工具的强大功能，但我们也知道它还有更多功能可以提供。我们计划将另外两项 Watson 服务集成到该解决方案中：IBM Watson Visual Recognition（用于实现元数据标记自动化）和 IBM Watson Retrieve & Rank（用于提高搜索结果的准确性）。

“IBM Watson Content Hub 将使用视觉识别功能来分析图像中的场景、物体、颜色等，并使用易于搜索的分类器自动标记图像。我们希望这能够在未来为我们节省大量的时间和精力。目前，我们仍然依靠内容团队手动标记图像，但随着我们平台上可用的目的地数量不断增长，我们知道这是不可持续的。借助用于图像标记的自动化人工智能，IBM Watson Content Hub 将使我们能够在不增加员工人数的情况下不断扩展我们的平台。”

Matteo De Santis 补充道：“至关重要的是，智能图像标记帮助我们更快、更轻松地搜索具体位置的相关内容，并提高我们向客户推送个性化内容的能力。我们为旅行者策划的内容越具体，体验越个性化、越有吸引力，我们就越有可能扩大客户群并通过平台推动假期预订。收集的客户行为数据越多，我们就越有机会提高个性化算法的准确性，从而改善平台和客户体验。”

借助 IBM Watson Content Hub，Vivere.travel 期望为旅行者提供响应更快的个性化数字体验。

Matteo De Santis 总结道：“在 IBM Watson 技术的支持下，我们有信心提供精心策划的内容，吸引各类旅行者，改善人们计划和预订假期的方式。”
VIVERE 一词以大写的黑色字体书写。
Vivere.travel

Vivere.travel 是一种革命性在线视觉体验，陪伴旅行者度过整个旅程，帮助他们搜索、发现并预订最符合兴趣和愿望的目的地。Vivere.travel 隶属 Positioner，后者是一家领先的数字通信和营销机构，专门从事豪华旅游和酒店业务。
采取下一步行动

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脚注

© Copyright IBM Corporation 2017. 1 New Orchard Road, Armonk, New York 10504-1722 United States. 2017 年 10 月在美国制作。 IBM、IBM 徽标、ibm.com 和 IBM Watson 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分包含了最新的 IBM 商标列表：ibm.com/legal/copytrade.shtml。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。本文引用的客户示例仅供说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。客户负责确保遵守适用的法律和法规。IBM 不提供任何法律咨询，也不声明或保证其服务或产品经确保客户遵循任何法律或法规。