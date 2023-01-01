“凭借 Zone360 应用程序，Vitruvian Sport Systems 利用人工智能来理解并提升教练的教学体验，从而重塑青少年体育运动的环境。目前，Vitruvian Sports 正在考虑使用 watsonx.ai 预构建的模型，并利用 watsonx.governance 来管理和监控模型。Zone 360 应用程序将为教练提供反馈，供他们回顾和使用，以改进其技术语言和语气。”



Matteo Masucci

CEO

Vitruvian Sport Systems