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客户感言
Vitruvian Sport Systems 对 watsonx.governancy 的看法

“凭借 Zone360 应用程序，Vitruvian Sport Systems 利用人工智能来理解并提升教练的教学体验，从而重塑青少年体育运动的环境。目前，Vitruvian Sports 正在考虑使用 watsonx.ai 预构建的模型，并利用 watsonx.governance 来管理和监控模型。Zone 360 应用程序将为教练提供反馈，供他们回顾和使用，以改进其技术语言和语气。”


Matteo Masucci
CEO
Vitruvian Sport Systems
Vitruvian Sport Systems 徽标
关于 Vitruvian Sport Systems

Vitruvian Sport Systems（ibm.com 外部链接）的使命是开发创新工具，使教练和球员能够优化他们的发展。他们的第一个产品 Zone360.ai 目前正在进行 Beta 测试。
启用可信任、透明且可解释的 AI 工作流。
探索 watsonx.governance 深入了解 watsonx-ai
法律

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美国出品。2023 年 12 月。

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