“世界各地的医疗机构都面临着既要降低成本，同时又要提高患者护理水平的难题，尤其是在训练有素的医生和护士短缺的情况下，因此采用 AI 和机器学习等医疗保健技术改变医疗行业比以往任何时候都更有必要。借助 IBM watsonx.ai，VitalProbe Inc. 非常期待能为客户提供预测模型，以识别健康风险，并将大量健康数据转化为可用信息，供临床医生做出明智决策，改善医疗成果。”



VitalProbe, Inc.

创始人

Billa Bhandari