“世界各地的医疗机构都面临着既要降低成本，同时又要提高患者护理水平的难题，尤其是在训练有素的医生和护士短缺的情况下，因此采用 AI 和机器学习等医疗保健技术改变医疗行业比以往任何时候都更有必要。借助 IBM watsonx.ai，VitalProbe Inc. 非常期待能为客户提供预测模型，以识别健康风险，并将大量健康数据转化为可用信息，供临床医生做出明智决策，改善医疗成果。”
VitalProbe, Inc.
创始人
Billa Bhandari
VitalProbe（ibm.com 外部链接）是绿色可穿戴生物传感器技术的开拓先驱，这项可重复使用的可持续技术可为医院和偏远地区的患者提供无线监测。VitalProbe 利用广泛的内部专业知识，联手其在生物医学工程、数据分析、芯片设计、移动设备和云软件领域的合作伙伴，创建了一个能够优化“及时”分析、进而提升医疗效果的平台。
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美国制造。2023 年 8 月。
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