在新冠疫情初期，美因茨大学医疗中心的工作人员接到了大量市民打来的电话，询问有关病毒的问题。为了让员工腾出时间更直接地照顾患者，该组织向 IBM 求助，希望开发一个自动应答系统，回答患者最常问的问题。美因茨大学医疗中心首席技术官 Christian Elsner 博士说：“在短短三周内，我们就从一个完整的原型开发出了一个实用的聊天机器人系统，并与我们的电话线相连接。这是一次非常令人印象深刻的技术展示。我们的员工体验到了在危机情况下利用技术分配时间的意义所在。”



不久之后，莱茵兰-法尔茨州政府要求美因茨大学医疗中心建立一个多线新冠疫情检测站，以保护患者数据的隐私，最大限度地保障他们的安全，并提供一种快速、简便的病毒检测方法。

Elsner 博士介绍了 IBM 和美因茨大学医疗中心应对这一挑战的方法：“在这个案例应用中，我们看到了混合云原理在发挥作用。经过数据安全官的完全批准，我们得以在安全的混合云环境中开始部署实施。我们不需要先在我们的网站上设置所有的技术资源，而是可以在云环境中开始。而且这一切都是 Red Hat OpenShift 提供支持，所以之后很容易就能转移到我们的内部环境中。”

一旦解决方案启动并运行，患者就可以使用一个应用程序来描述自己的症状并安排预约。该解决方案为每位患者分配了一个 QR 码。患者到达检测中心后，扫描该码，然后使用本地部署的服务器解密信息。

在检测广泛铺开后，该团队采用同样的方法开展新冠疫苗接种疫苗预约，但有一个例外：在第二次迭代中，该团队利用了 IBM Cloud Satellite 技术，将云服务器替换为在本地托管的 IBM Cloud Satellite 服务器。这是 IBM Cloud Satellite 首次应用于医疗领域，美因茨大学医疗中心的团队对这一变化完全透明，因为安全性和灵活性保持不变。

接下来，Elsner 博士和他的团队将重点转向了另一个因新冠疫情而变得更加紧迫的挑战，医护人员之间的交流。由于隐私法的规定，医院和其他医疗机构在如何进行数字通信方面受到很大限制。为了解决这个问题，美因茨大学医疗中心举办了一次黑客马拉松，在此期间，参赛团队使用 Red Hat OpenShift 技术和 Matrix 平台，通过电脑、手机和其他医疗设备为医务人员提供快速、安全的通信。

Elsner 博士解释说：“交换医疗保健数据需要很高的安全标准，而新冠疫情的情况意味着我们需要非常快的开发周期。对我们来说，IBM 混合云环境正是实现这些目标的理想选择。通常情况下，人们拥有灵活性，但却没有安全性。IBM Cloud Satellite 技术则将二者完美结合起来。”

最后，美因茨大学医疗中心正在将 IBM® Cloud 技术用于 COMPASS（ibm.com 外部链接），这是一个由德国研究和教育部资助的项目。Elsner 博士解释道：“我们与 IBM 共同开发的是一个开源平台，它是一种用于临床试验的操作系统。它是一个云原生应用程序，也是一个基于网络的应用程序，允许我们收集分布式数据。例如，在我们正在进行的一项临床试验中，它收集了健身追踪器的数据。”

尽管该平台最初的重点是新冠疫情研究，但 Elsner 博士预计，其灵活性和安全性将使该解决方案在未来适用于更多的研究。他解释道：“我们将其开发为一个通用平台，可应用于任何临床健康研究。”