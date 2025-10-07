使用 AI 减轻科研管理负担

奥克兰大学发动学生群体开发自主解决方案

抽象线条交织成点的概念图
复杂的资金、伦理与法规要求挤压科研时间

新西兰知名学府奥克兰大学的研究人员长期面临科研项目在资金、伦理和法规审批方面的复杂挑战。

在启动项目前，研究者通常需向国内外资助方提交多份基金申请，每家机构都有独特的资格要求、申请表格和评审标准。获得资金后，涉及动物或人类参与的研究还需通过国家或机构伦理委员会审批。研究人员若需向海外合作方传输受出口管制的数据或技术，还须向新西兰政府申请出口许可。这些层层要求不仅导致研究人员效率受阻，更大幅挤占了本该用于科研的宝贵时间。
95% 测试申请材料转交给对应委员会的成功率 85% 样本申请中已知错误类型的识别准确率
这正是 AI 硕士生在真实职场中的工作场景——与同事协作最大化利用 AI 工具解决实际问题。我们所见到的成果令人印象深刻。
Thomas Lacombe 博士 人工智能硕士项目主任 奥克兰大学
AI 赋能申请与审批流程提质增效

为突破效率瓶颈，奥克兰大学与 IBM 合作为 AI 硕士生举办黑客马拉松。该项目由 IBM 资深 AI 与生成式 AI 专家、以及大学人工智能硕士 (MAI) 项目主任 Thomas Lacombe 博士共同推动。他们围绕科研申请流程构建活动框架，并由学校研究创新办公室的 Nick Kearns 提供用例支持。为支持参赛学生，IBM 携手商业合作伙伴 ElementX，不仅提供了 IBM watsonx.aiIBM watsonx Assistant 技术平台，还为黑客松活动注入了结构化的评估标准、导师指导及专业技术支持。

各参赛学生团队运用 IBM watsonx.ai，着力开发创新型人工智能驱动智能体，以优化基金申请、伦理审查和出口许可的申报与审批流程。通过分析公开文档数据，并采用少量示例提示来贴合评审逻辑，学生们提出的概念验证解决方案能为研究人员提供贴合语境的反馈，指导其完善申请材料，确保符合资助机构、高校及政府的各项要求。
我们非常荣幸能与人工智能硕士项目团队及 IBM 共同举办此次黑客马拉松活动。学生们展现出安全可扩展的解决方案，令人鼓舞。
Nick Kearns 研究创新办公室 奥克兰大学
从概念验证到规模化解决方案

学生团队开发的概念验证方案展现了 AI 智能体在科研管理领域的价值与可行性，有望为研究人员大幅节省时间。经测试，AI 智能体在样本申请中实现：95% 的申请材料被准确分流至对应委员会以及 85% 的已知错误在申请流程中被成功识别。

黑客马拉松活动结束后，奥克兰大学与 IBM 持续合作开发面向科研管理的企业级智能体解决方案。这些解决方案基于 IBM watsonx 的解决方案部署于 IBM Cloud 平台，运营成本低廉，可成为大学按需使用的规模化工具。
奥克兰大学徽标
关于奥克兰大学

奥克兰大学 创立于 1883 年，是新西兰规模最大的高等学府，拥有超过 40000 名在校学生。该校以卓越科研水平和创新精神闻名，提供涵盖多学科的本科与研究生课程。

 
Elementx 徽标
关于 ElementX

ElementX  是一家专注于开发先进人工智能与机器学习解决方案的科技公司。该公司专注于打造创新型产品，通过智能自动化和数据驱动的洞察分析来增强用户体验并提升效率。ElementX 与客户密切合作，提供量身定制的解决方案来满足客户的独特需求，利用尖端科技解决复杂挑战并推动数字化转型。该公司的专业知识涵盖各行各业，能够确保取得可靠、可扩展且具有影响力的成果。

 解决方案组件 IBM Cloud IBM® watsonx.ai IBM watsonx Assistant
IBM watsonx 产品通过人工智能驱动的自动化帮助增强用户体验

在一个平台上为您的企业构建定制化 AI 应用、管理全量数据源并加速可信 AI 工作流

 开始免费试用
法律信息

© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标、IBM Cloud、watsonx.ai 以及 watsonx Assistant 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。

示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。