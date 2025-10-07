为突破效率瓶颈，奥克兰大学与 IBM 合作为 AI 硕士生举办黑客马拉松。该项目由 IBM 资深 AI 与生成式 AI 专家、以及大学人工智能硕士 (MAI) 项目主任 Thomas Lacombe 博士共同推动。他们围绕科研申请流程构建活动框架，并由学校研究创新办公室的 Nick Kearns 提供用例支持。为支持参赛学生，IBM 携手商业合作伙伴 ElementX，不仅提供了 IBM watsonx.ai 和 IBM watsonx Assistant 技术平台，还为黑客松活动注入了结构化的评估标准、导师指导及专业技术支持。

各参赛学生团队运用 IBM watsonx.ai，着力开发创新型人工智能驱动智能体，以优化基金申请、伦理审查和出口许可的申报与审批流程。通过分析公开文档数据，并采用少量示例提示来贴合评审逻辑，学生们提出的概念验证解决方案能为研究人员提供贴合语境的反馈，指导其完善申请材料，确保符合资助机构、高校及政府的各项要求。