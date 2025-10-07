奥克兰大学发动学生群体开发自主解决方案
新西兰知名学府奥克兰大学的研究人员长期面临科研项目在资金、伦理和法规审批方面的复杂挑战。
在启动项目前，研究者通常需向国内外资助方提交多份基金申请，每家机构都有独特的资格要求、申请表格和评审标准。获得资金后，涉及动物或人类参与的研究还需通过国家或机构伦理委员会审批。研究人员若需向海外合作方传输受出口管制的数据或技术，还须向新西兰政府申请出口许可。这些层层要求不仅导致研究人员效率受阻，更大幅挤占了本该用于科研的宝贵时间。
为突破效率瓶颈，奥克兰大学与 IBM 合作为 AI 硕士生举办黑客马拉松。该项目由 IBM 资深 AI 与生成式 AI 专家、以及大学人工智能硕士 (MAI) 项目主任 Thomas Lacombe 博士共同推动。他们围绕科研申请流程构建活动框架，并由学校研究创新办公室的 Nick Kearns 提供用例支持。为支持参赛学生，IBM 携手商业合作伙伴 ElementX，不仅提供了 IBM watsonx.ai 和 IBM watsonx Assistant 技术平台，还为黑客松活动注入了结构化的评估标准、导师指导及专业技术支持。
各参赛学生团队运用 IBM watsonx.ai，着力开发创新型人工智能驱动智能体，以优化基金申请、伦理审查和出口许可的申报与审批流程。通过分析公开文档数据，并采用少量示例提示来贴合评审逻辑，学生们提出的概念验证解决方案能为研究人员提供贴合语境的反馈，指导其完善申请材料，确保符合资助机构、高校及政府的各项要求。
学生团队开发的概念验证方案展现了 AI 智能体在科研管理领域的价值与可行性，有望为研究人员大幅节省时间。经测试，AI 智能体在样本申请中实现：95% 的申请材料被准确分流至对应委员会以及 85% 的已知错误在申请流程中被成功识别。
黑客马拉松活动结束后，奥克兰大学与 IBM 持续合作开发面向科研管理的企业级智能体解决方案。这些解决方案基于 IBM watsonx 的解决方案部署于 IBM Cloud 平台，运营成本低廉，可成为大学按需使用的规模化工具。
奥克兰大学 创立于 1883 年，是新西兰规模最大的高等学府，拥有超过 40000 名在校学生。该校以卓越科研水平和创新精神闻名，提供涵盖多学科的本科与研究生课程。
ElementX 是一家专注于开发先进人工智能与机器学习解决方案的科技公司。该公司专注于打造创新型产品，通过智能自动化和数据驱动的洞察分析来增强用户体验并提升效率。ElementX 与客户密切合作，提供量身定制的解决方案来满足客户的独特需求，利用尖端科技解决复杂挑战并推动数字化转型。该公司的专业知识涵盖各行各业，能够确保取得可靠、可扩展且具有影响力的成果。
