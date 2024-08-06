奥克兰大学（毛利语：Waipapa Taumata Rau）拥有 46,000 名学生，在疫情期间向虚拟学习转型之际面临一些重大挑战，学生、教职工和更广泛的社区都受到了影响。学生查询量激增，加上由于限制措施不断变化而导致相关信息不断变化，导致该大学不堪重负，难以及时、准确地提供支持。学生们寻求的答案经常变化，因此迅速提供最新信息至关重要。此外，由于缺少强大的搜索系统，因此无法高效进行信息检索。语言障碍的存在，加上需要在沟通中注意文化敏感性，进一步增加了学生互动的复杂性。如果不解决这些挑战，该大学就会面临学生满意度下降、资源紧缺和创新受阻的风险。
为了应对这些紧迫的挑战，IBM 与 ElementX 合作，为奥克兰大学量身定制了会话式 AI 解决方案 (UoA Assistant)。该解决方案引入了全面的范围界定过程，可以确定这所大学的优先事项，并与负责处理学生查询的工作人员进行合作。UoA Assistant 基于 IBM watsonx Assistant 和 IBM Watson Discovery 构建，具有先进的自然语言理解 (NLU) 功能，能够随着时间的推移而进行学习并逐步适应。这款 AI 聊天机器人解答了大量重复性问题，并与已有的系统无缝集成，实现了个性化回复。一个突出特点是：大学工作人员可以轻松更新信息，从而能够根据不断变化的情况迅速进行修改。这一创新解决方案的实施彻底改变了学生互动，提供了一个机动灵活且响应迅速的支持系统。
UoA Assistant 的推出显著提高了效率和学生满意度。目标是提高在通过自助服务进行首次互动期间解决的学生问题比例，同时保持现有的较高学生满意度。因此，首次解决率提高了 40%，自助服务与协助服务之比提高了 58%。学生满意度指标也保持了较高水准，UoA Assistant 为81%，体验中心为 91%。AI 系统能够高效管理常规查询，学生无需浏览多个搜索页面即可在单一平台上轻松找到相关信息。UoA Assistant 实现了超过 90% 的覆盖率和解决率，无需人工干预就能解决大多数查询。动态更新功能可确保学生获得最新信息。这些优化提升了学生支持服务水平，并巩固了该大学作为教育创新领导者的地位，从而为该大学与 IBM 和 ElementX 通过持续合作来引入更多功能并拓宽沟通渠道铺平了道路。
奥克兰大学（毛利语：Waipapa Taumata Rau）（ibm.com 外部链接）是新西兰规模最大的大学，拥有 5 个校区和 46,000 名学生。该大学以致力于通过营造有利环境来助力卓越学术成就和创新而著称。该大学致力于提升学生服务水平并迅速适应不断变化的教育环境，其最近对 AI 技术的投资充分体现了这一点，确保了每个学生都能获得丰富多彩的无缝体验。
ElementX（ibm.com 外部链接）是一家专门开发先进 AI 和机器学习解决方案的科技公司。该公司专注于打造创新型产品，通过智能自动化和数据驱动的洞察分析来增强用户体验并提升效率。ElementX 与客户密切合作，提供量身定制的解决方案来满足客户的独特需求，利用尖端科技解决复杂挑战并推动数字化转型。该公司的专业知识涵盖各行各业，能够确保取得可靠、可扩展且具有影响力的成果。
© Copyright IBM Corporation 2024。IBM、IBM 徽标、watsonx Assistant 和 IBM Watson 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。