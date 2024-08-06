为了应对这些紧迫的挑战，IBM 与 ElementX 合作，为奥克兰大学量身定制了会话式 AI 解决方案 (UoA Assistant)。该解决方案引入了全面的范围界定过程，可以确定这所大学的优先事项，并与负责处理学生查询的工作人员进行合作。UoA Assistant 基于 IBM watsonx Assistant 和 IBM Watson Discovery 构建，具有先进的自然语言理解 (NLU) 功能，能够随着时间的推移而进行学习并逐步适应。这款 AI 聊天机器人解答了大量重复性问题，并与已有的系统无缝集成，实现了个性化回复。一个突出特点是：大学工作人员可以轻松更新信息，从而能够根据不断变化的情况迅速进行修改。这一创新解决方案的实施彻底改变了学生互动，提供了一个机动灵活且响应迅速的支持系统。