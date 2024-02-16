当企业利用业务数据来推动更智能、更快速的决策时，他们依赖于高性能、经济高效的分析。 为了支持其客户，IT 服务提供商 UMB 推出了全新云解决方案，将 SAP HANA 作为服务提供，并由 IBM Power Systems 服务器支持，为分析工作负载提供无缝可扩展性。
UMB 在 IT 行业拥有 40 多年的经验，创新已融入其 DNA。 该公司是瑞士顶级托管服务提供商之一，始终致力于为现有客户提供最佳服务，吸引新的潜在客户，并保持其领先地位。
Gérard Lüchinger 评论道：“当 SAP 推出 HANA 平台时，我们立即知道这将带来翻天覆地的变化。 但是，为 SAP HANA 运行专用本地基础架构的成本和复杂性使许多公司望而却步，尤其是中小型企业。”
UMB 解决方案架构团队负责人 Marco Reichmuth 补充道：“我们发现了提供基于云的交付模型的绝佳机会，让客户能够毫无后顾之忧地享受 SAP HANA 的所有优势。 我们将在数据中心托管 SAP HANA 实例，并负责所有后端 IT 基础架构维护和管理，从而为客户释放宝贵的时间和资源，让他们能够专注于实际业务。”
为了向客户提供优质服务，UMB 评估了市场，找到支持 UMB SAP HANA Cloud 的合适工具。 作为 IBM 白金合作伙伴，UMB 确切地知道症结所在。
在选择 IBM Power Systems 之前，UMB 进行了全面评估，研究了不同的处理器架构和虚拟化技术。
Marco Reichmuth 解释道：“我们从经验中了解到 IBM Power Systems 技术的性能和可靠性。 作为 IBM 白金合作伙伴，我们与 IBM 有着良好的关系，我们认为这是最好的合作伙伴，能够支持我们的新企业。”
UMB 利用两台 IBM Power S924 服务器进行定制数据中心集成配置来运行 SAP HANA。 UMB 的 IBM Power Systems 服务器采用IBM PowerVM 技术完全虚拟化。 UMB 在每个服务器内托管多个 SAP 实例，随着需求的增长，可以扩展单个实例的容量，而无需获取和设置新的物理服务器。 如果 UMB 的增长超出了现有基础架构的规模，则可以添加新的物理服务器（不会影响生产），并提供无限制的无缝增长路径。
利用 IBM Power Systems 平台内置的高级虚拟化功能，UMB 在两个独立的数据中心实现了高可用性集群，以确保在发生灾难时数据和工作负载能够实现无缝故障转移。 作为另一种级别的保护，数据还被镜像到瑞士阿尔卑斯山的高度安全的掩体中。
Gérard Lüchinger 评论道：“IBM Power Systems 是我们全新 SAP HANA Cloud 产品的理想基础，因为它在易于管理的单一平台中提供企业级可用性、灵活性、可靠性和性能。 我们知道我们可以依靠 IBM Power 技术来支持瑞士最强大的 SAP HANA 云服务。”
作为对 UMB SAP HANA Cloud 的补充，UMB 在同一 IBM Power Systems 基础架构上使用 IBM AIX 和 IBM i 操作系统为其他应用程序运行逻辑分区。 通过将工作负载整合到可用服务器资源上，UMB 可以在许多不同应用程序环境的性能和可用性方面获得相同的回报，同时减少基础架构维护所花费的时间和精力。
Gérard Lüchinger 表示：“不仅在技术层面，还从组织的角度来看，在配备 Linux 的 IBM Power Systems 上运行 SAP HANA 都非常合适。 我们估计，通过利用现有知识，我们的培训和运营工作量比我们考虑的其他选项要低 50%。”
Marco Reichmuth 补充道：“根据我们的评估和日常经验，IBM Power Systems 平台在速度、可扩展性、可用性和成本效益方面优于其他架构。 我们完成了广泛的总体拥有成本 [TCO] 调查，发现 IBM Power 服务器在五年内的运行成本比其他替代方案（包括设备配置）低 25%。”
借助新的 UMB SAP HANA Cloud 解决方案，客户能够简化 IT 运营并获得 SAP HANA 的轻松升级路径。
UMB 的几位客户已决定迁移到由 SAP HANA 和 SAP S/4HANA 提供支持的 SAP Business Suite，以利用实时分析等新功能 。
UMB 首席技术官 Gérard Lüchinger 表示：“IBM Power Systems 是我们全新云产品的理想基础。 基于 IBM POWER9 处理器的服务器提供了我们所需的高水平性能、可靠性和可扩展性，以适应不同客户的大型 SAP HANA 数据库，即使他们的数据量不断增长。
“在共享的 IBM Power Systems 基础架构上运行 UMB SAP HANA Cloud 具有较高的成本效益，与其他平台相比，我们在五年内将总体拥有成本降低 25％。 然后，我们可以将节省下来的资金用于客户层面，使我们的服务更具吸引力。”
自从 UMB 推出全新云服务以来，该公司发现渴望迁移到 SAP HANA 的客户兴趣激增。
企业曾经因必须构建和管理自己的基础架构或因在公共云中运行 SAP HANA 带来的安全问题而发展受阻，如今可以高枕无忧：UMB SAP HANA Cloud 产品旨在提供瑞士托管的可靠、安全的 SAP HANA 服务。
UMB 与从金融服务到制造等多个行业的客户合作，预计随着越来越多的企业将 SAP 应用程序迁移到 HANA 数据库平台，对其云服务的需求将猛增。 随着这些企业的发展、战略方向的改变、引入新的业务模式和收购公司，SAP HANA 系统的固定规模通常会造成问题，因为工作负载超出了系统容量。
使用 UMB SAP HANA Cloud，企业可以避免容量风险，并通过按需动态增长来消除部署新 IT 环境的中断和费用。
Gérard Lüchinger 表示：“借助基于 IBM Power Systems 技术构建的 UMB SAP HANA Cloud，我们为客户提供快速通道，让他们的 IT 能够面向未来，为业务发展创造更多时间，帮助他们在数字化转型之旅中迈出下一步。”
UMB AG 是瑞士领先的 IT 服务提供商之一，也是瑞士获得最高认证的 IBM 白金合作伙伴。 作为 SAP 认证的高级托管服务提供商和 SAP HANA 运营的 SAP 认证提供商，该公司提供一流的外包、云、工程和咨询服务。 UMB 总部位于 Cham，在全国设有 8 个分支机构，拥有 370 名员工。 UMB 连续四年被 Great Place to Work Institute 评为瑞士最佳雇主。
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