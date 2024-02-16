在选择 IBM Power Systems 之前，UMB 进行了全面评估，研究了不同的处理器架构和虚拟化技术。

Marco Reichmuth 解释道：“我们从经验中了解到 IBM Power Systems 技术的性能和可靠性。 作为 IBM 白金合作伙伴，我们与 IBM 有着良好的关系，我们认为这是最好的合作伙伴，能够支持我们的新企业。”



UMB 利用两台 IBM Power S924 服务器进行定制数据中心集成配置来运行 SAP HANA。 UMB 的 IBM Power Systems 服务器采用IBM PowerVM 技术完全虚拟化。 UMB 在每个服务器内托管多个 SAP 实例，随着需求的增长，可以扩展单个实例的容量，而无需获取和设置新的物理服务器。 如果 UMB 的增长超出了现有基础架构的规模，则可以添加新的物理服务器（不会影响生产），并提供无限制的无缝增长路径。

利用 IBM Power Systems 平台内置的高级虚拟化功能，UMB 在两个独立的数据中心实现了高可用性集群，以确保在发生灾难时数据和工作负载能够实现无缝故障转移。 作为另一种级别的保护，数据还被镜像到瑞士阿尔卑斯山的高度安全的掩体中。

Gérard Lüchinger 评论道：“IBM Power Systems 是我们全新 SAP HANA Cloud 产品的理想基础，因为它在易于管理的单一平台中提供企业级可用性、灵活性、可靠性和性能。 我们知道我们可以依靠 IBM Power 技术来支持瑞士最强大的 SAP HANA 云服务。”

作为对 UMB SAP HANA Cloud 的补充，UMB 在同一 IBM Power Systems 基础架构上使用 IBM AIX 和 IBM i 操作系统为其他应用程序运行逻辑分区。 通过将工作负载整合到可用服务器资源上，UMB 可以在许多不同应用程序环境的性能和可用性方面获得相同的回报，同时减少基础架构维护所花费的时间和精力。

Gérard Lüchinger 表示：“不仅在技术层面，还从组织的角度来看，在配备 Linux 的 IBM Power Systems 上运行 SAP HANA 都非常合适。 我们估计，通过利用现有知识，我们的培训和运营工作量比我们考虑的其他选项要低 50%。”

Marco Reichmuth 补充道：“根据我们的评估和日常经验，IBM Power Systems 平台在速度、可扩展性、可用性和成本效益方面优于其他架构。 我们完成了广泛的总体拥有成本 [TCO] 调查，发现 IBM Power 服务器在五年内的运行成本比其他替代方案（包括设备配置）低 25%。”