Trusco Nakayama 的经营座右铭是成为日本批发行业的领军企业。通过提供其他公司不提供的产品系列、跟踪趋势以改善库存，以及在需要时立即交付产品，该公司旨在提高客户便利性。Trusco Nakayama 处理 230 万种产品，库存量为 390,000 件，库存命中率为 90.5%。

作为日常运营的一部分，公司使用库存周转率和库存周转期等关键绩效指标 (KPI) ，衡量库存是否已有效发货。Trusco Nakayama 还将库存命中率作为重要的 KPI，衡量是否尽快发货。

Trusco Nakayama 为 2,500 多家供应商和 5,500 多家零售店提供服务，超过 100 万用户依赖其库存系统。此外，该公司还通过公司目录（称为“橙皮书”）和电子商务网站提供产品信息。为了确保能够按时交付产品，该公司在 97 个地点开展业务，其中包括全国 22 个配送中心。



该公司使用名为“Paradise 3”的 IT 系统来支持这些核心活动。此外，与该核心系统相连，公司还建设了电子商务网站、物流系统、销售支持系统、库存管理系统、交流平台和分析平台。事实上，Trusco Nakayama 在过去 10 年里已在系统上投资了 100 亿日元。



然而，如果公司要实现未来的发展目标，还需要进一步的投资。Trusco Nakayama 数字战略部总监、首席信息官、首席数字官 Atsushi Kazumi 解释道：“为了成为日本领先的批发商，我们需要一种能够利用最新技术提供更多便利的机制——我们不能仅依赖手动流程。”



Kazumi 先生补充道：“为了实现更快的交付目标，我们计划在全国所有配送中心储备 500,000 种商品。当然，不同地区对某些商品的需求有所不同，因此我们需要一个能够准确预测需求并实现快速交付的系统。”



Trusco Nakayama 还旨在确保其能够满足直接交付的要求。虽然网上购物与销售的比例正在迅速变化，但直接交付给最终用户的需求也不断增加，包括一些依靠快速发货来保持生产平稳运行的制造商。这也适用于通过机械工具供应商的“工厂路线”。



Kazumi 先生评论道：“为了满足这些直接配送需求，我们的配送中心每年 365 天、每天 24 小时运营，新的库存管理系统也需要支持这种运营方式。”



除了改进现有核心系统的请求外，Trusco Nakayama 的 SAP ECC 支持合同也即将到期。

