专业机械工具专门批发商 Trusco Nakayama 希望增强库存管理和交付能力。该公司与 IBM® 合作，将其库存和供应链管理应用程序迁移到云环境中的 SAP S/4HANA®，生成切实可行的洞察，助力公司提供一流服务。
Trusco Nakayama 的经营座右铭是成为日本批发行业的领军企业。通过提供其他公司不提供的产品系列、跟踪趋势以改善库存，以及在需要时立即交付产品，该公司旨在提高客户便利性。Trusco Nakayama 处理 230 万种产品，库存量为 390,000 件，库存命中率为 90.5%。
作为日常运营的一部分，公司使用库存周转率和库存周转期等关键绩效指标 (KPI) ，衡量库存是否已有效发货。Trusco Nakayama 还将库存命中率作为重要的 KPI，衡量是否尽快发货。
Trusco Nakayama 为 2,500 多家供应商和 5,500 多家零售店提供服务，超过 100 万用户依赖其库存系统。此外，该公司还通过公司目录（称为“橙皮书”）和电子商务网站提供产品信息。为了确保能够按时交付产品，该公司在 97 个地点开展业务，其中包括全国 22 个配送中心。
该公司使用名为“Paradise 3”的 IT 系统来支持这些核心活动。此外，与该核心系统相连，公司还建设了电子商务网站、物流系统、销售支持系统、库存管理系统、交流平台和分析平台。事实上，Trusco Nakayama 在过去 10 年里已在系统上投资了 100 亿日元。
然而，如果公司要实现未来的发展目标，还需要进一步的投资。Trusco Nakayama 数字战略部总监、首席信息官、首席数字官 Atsushi Kazumi 解释道：“为了成为日本领先的批发商，我们需要一种能够利用最新技术提供更多便利的机制——我们不能仅依赖手动流程。”
Kazumi 先生补充道：“为了实现更快的交付目标，我们计划在全国所有配送中心储备 500,000 种商品。当然，不同地区对某些商品的需求有所不同，因此我们需要一个能够准确预测需求并实现快速交付的系统。”
Trusco Nakayama 还旨在确保其能够满足直接交付的要求。虽然网上购物与销售的比例正在迅速变化，但直接交付给最终用户的需求也不断增加，包括一些依靠快速发货来保持生产平稳运行的制造商。这也适用于通过机械工具供应商的“工厂路线”。
Kazumi 先生评论道：“为了满足这些直接配送需求，我们的配送中心每年 365 天、每天 24 小时运营，新的库存管理系统也需要支持这种运营方式。”
除了改进现有核心系统的请求外，Trusco Nakayama 的 SAP ECC 支持合同也即将到期。
将 SAP 系统从 SAP ECC 迁移到 SAP S/4HANA® 为 Trusco Nakayama 提供了数字化转型的机会。
Kazumi 先生表示：“我们设计迁移项目的目的是实现运营改革，而不仅仅是替代；我们的目标是在整个供应链和跨行业中创新运营。”
Trusco Nakayama 在项目启动前花了三个月的时间进行规划。Kazumi 先生表示：“在包括业务部门在内的领导者的参与下，我们发现了整个公司的问题，并追求面向未来的愿景。因此，我们针对新的业务需求建立了 15 个用例。最重要的关键词是自动化、运营效率和数字化。”
Trusco Nakayama 指定 IBM 作为主要合作伙伴，帮助加快实现价值的速度，并在规划和部署阶段提供持续的支持、咨询和系统开发。IBM 还将支持之前的 SAP 系统升级，并将利用其丰富的经验，帮助公司将核心系统迁移到 SAP S/4HANA。通过升级到新的 SAP 解决方案，Trusco Nakayama 将通过开发基于 SAP 云平台的新功能和云应用程序，加速数字化转型，这将使企业能够提高运营效率、实现自动化，并增加外部协作。
Kazumi 先生继续说道：“IBM 非常熟悉我们的业务，并且很乐意讨论我们的目标、我们能做什么，以及现阶段不能做什么。”
他补充说：“IBM 深知客户和供应商保持一致是多么重要。我们与 IBM 的合作伙伴关系，不仅仅是客户与供应商的关系，我们觉得我们可以在平等的基础上与 IBM 合作——这是该项目成功的要素之一。”
项目成员需要通过对配送中心的检查来熟悉自己的业务，并作为一个跨组织边界、具有共同使命感的统一团队并肩合作。
项目会议室入口处的“Team of Teams”标牌，以所有参与成员的留言和照片象征了这一点。Kazumi 先生说：“虽然是 IT，但我想让人们感到人性化。”
此外，该公司还在其电子商务网站的产品搜索服务中引入了一个由IBM Watson® Explorer（一个在 IBM Cloud® 上运行的内容分析平台）构建的系统。当客户通过文本或语音输入有关他们正在寻找的产品的问题时，IBM Watson Natural Language Classifier 会对问题进行分析，并生成与查询相匹配的结果。然后，高度相似的项目会被提取出来作为潜在的回复，并显示在屏幕上。作为该项目的一部分，Trusco Nakayama 还利用 IBM Watson Assistant开发了一个名为 TRUSCO AI Orange Rescue 的聊天机器人。
除了开发新功能外，Trusco Nakayama 数字战略部门还将牵头推动业务改革，这将有助于最大程度地减少向 SAP S/4HANA 过渡期间对运营的干扰。
Kazumi 先生表示：“我们已经实现了最初设定的绝大多数目标。除了部署 SAP S/4HANA 之外，我们还在云中构建了一个应用程序，该应用程序可以根据我们的 15 个转型用例提高效率和自动化，从而获得灵活性和更快的决策制定。与此同时，我们开发了云应用程序，以加强与外部各方的合作。”
Trusco Nakayama 的转型目标之一是开发一个可以自动回复报价请求的系统。目前，该公司每天通过传真和电话，向全国各地的分支机构发送 50,000 个报价请求。由 350 人组成的团队致力于响应这些请求，并通过传真为每位客户提供预计价格和交货日期。
通过使用经过历史数据训练的 AI 定价引擎，实现这一流程的自动化，Trusco Nakayama 将能够更快地响应报价请求，即使查询数量不断增加。
Kazumi 先生解释说：“我们应该能够通过自动响应报价请求来提高订单率。
同时，我们将实现供应商传真交换的数字化，并建立一个与 SAP S/4HANA 集成的云门户，进一步加快对供应商请求的响应，确认价格、交货日期和可用库存，所有这些这将提高效率。”
他继续说道：“我们还将推出新服务来提高客户便利性，其中包括名为‘MRO Stocker’的解决方案。该服务提前将工具库存放置在用户站点附近，以便用户在需要时可以立即购买并使用。这是一种“终极即时交付”的形式。
展望未来，我们将实现一种机制，让您可以使用标签和智能手机轻松执行订购、支付、库存管理等操作，分析大量客户数据和天气数据，并提供针对站点优化的产品。”
Kazumi 先生评论道：“未来，业务和 IT 部门对我们系统的需求将会增加。为了满足这一需求，有关各方必须就降落地点达成一致。如果试图做到完美，肯定会失败。目的是坐下来坦诚地讨论系统化的目标和背后的想法。”
Kazumi 先生总结道：“推出 SAP S/4HANA 并不是我们转型之旅的结束，只是新发展阶段的开始。在部署新系统的同时，我们还计划制定未来创新路线图。数据收集和利用将是关键，我们将继续致力于为所有客户提供便利。”
Trusco Nakayama （链接位于 ibm.com 外部）成立于 1959 年，专门从领先供应商处采购专业机械工具，并将其转售给机械经销商以及在线和实体五金店。该公司致力于销售其他公司不提供的商品，并致力于确保其所有产品的快速可靠的交付。
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