浩瀚的密西西比河对美国以及国际经济命脉至关重要，每年有 5 亿短吨的国内和进口货物在河道两岸装卸。位于路易斯安那州巴吞鲁日的 Tricon Steamship Agency 在运送和出口各国供给食品方面发挥着关键作用。其随船代理熟练地在这条 2,350 英里的航道上操纵船只及其货物，并巧妙地穿梭于美国海关港口、海岸警卫队区域以及数十个锚地、码头、枢纽和粮仓的服务提供商构成的复杂系统中。船舶服务机构的运营中心管理船舶物流和端到端服务的交付，从供应申请和交付、政府、海关和货物文件的完成、船舶管理维护和船舶进入密西西比河之前、期间和之后的旅程中的货物保护服务。

虽然 Tricon 作为海事服务机构享有盛誉，但在表面看来，这家拥有四十年历史的企业所采用的运营和管理系统仍依赖于其小而精的团队的机构知识，以及资深员工对运营流程的微观管理。Tricon 深知，如果员工退休或离开公司，其知识资本将遭受损失，因此需要制定记录在案的自动化流程和下一步最佳行动方案，以实现急需的行业和流程知识共享，并促进新的运营和沟通效率。

最近，Tricon 转向生成式 AI (gen AI)，以探索这项尖端技术如何能解决公司面临的独特挑战。截至目前，Tricon 的发现有望改变其运营方式，由此可能对其整个业务产生连锁反应，并扩展到航运业。