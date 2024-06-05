浩瀚的密西西比河对美国以及国际经济命脉至关重要，每年有 5 亿短吨的国内和进口货物在河道两岸装卸。位于路易斯安那州巴吞鲁日的 Tricon Steamship Agency 在运送和出口各国供给食品方面发挥着关键作用。其随船代理熟练地在这条 2,350 英里的航道上操纵船只及其货物，并巧妙地穿梭于美国海关港口、海岸警卫队区域以及数十个锚地、码头、枢纽和粮仓的服务提供商构成的复杂系统中。船舶服务机构的运营中心管理船舶物流和端到端服务的交付，从供应申请和交付、政府、海关和货物文件的完成、船舶管理维护和船舶进入密西西比河之前、期间和之后的旅程中的货物保护服务。
虽然 Tricon 作为海事服务机构享有盛誉，但在表面看来，这家拥有四十年历史的企业所采用的运营和管理系统仍依赖于其小而精的团队的机构知识，以及资深员工对运营流程的微观管理。Tricon 深知，如果员工退休或离开公司，其知识资本将遭受损失，因此需要制定记录在案的自动化流程和下一步最佳行动方案，以实现急需的行业和流程知识共享，并促进新的运营和沟通效率。
最近，Tricon 转向生成式 AI (gen AI)，以探索这项尖端技术如何能解决公司面临的独特挑战。截至目前，Tricon 的发现有望改变其运营方式，由此可能对其整个业务产生连锁反应，并扩展到航运业。
在 IBM 合作伙伴 ThisWay Global 主办的技术教育会议上，Tricon 的高层开启了生成式 AI 和自动化之旅。ThisWay 代表使用 IBM® watsonx Orchestrate 演示了该解决方案自动执行人力资源任务的能力。观众对附加功能的渴望几乎永无止境。“预定的会议结之后，我们花了三个小时与参与者一起研究 watsonx Orchestrate 和 ThisWayGlobal 提供的数据和建模功能。”ThisWay Global 创始人兼首席执行官 (CEO) Angela Hood 解释道。
当 ThisWay 在处理 Tricon 提供的业务和运营需求样本时，该机构的高层领导团队认可了 IBM watsonx Orchestrate 的变革性业务能力。“对我们而言，重点是找到一种方法，在不影响质量或有效性的情况下简化报告任务。”Tricon Steamship Agency 的首席执行官 Mike Brown 补充道，“watsonx Orchestrate 演示表明，我们可以消除手动数据输入、最大限度地减少错误并提高多个部门的流程速度。手动填写所需表格需要每个随船代理每周花费 4 小时，而借助 watsonx Orchestrate，相同的表格可在 30 分钟内自动完成。”随船代理和运营人员可以有更多时间投入到重要的客户服务计划中，而不是承担普通的职责。
从第一次征求建议，到离开密西西比河后结清最终发票，航运公司和船舶之间的及时沟通至关重要。“watsonx Orchestrate 的下一步最佳行动方案 [NBA] 功能可支持 Tricon 访问数据，并根据之前执行的任务或操作生成相关沟通内容。这变得非常重要，因为它让 Tricon 内部的更多人员更容易融入工作流程，同时始终遵守公司定义的操作流程、标准和模板。”Hood 谈到。
此外，watsonx Orchestrate 还提供预制功能，无需编码人员即可满足 Tricon 的独特要求。用户可以利用机器学习算法来训练和扩展自身能力，从而进一步简化新特性和功能整合。系统基于云技术，用户可以随时随地访问，有利于远程办公和船舶报告和通信。
通过在整个机构实施 watsonx Orchestrate 实例，Tricon 节省了时间和金钱，提升了效率和生产力，并提高了员工敬业度。员工现在可以专注于需要人类智慧和思考的更高级别职责，并因此提高工作满意度和组织绩效。
“我的一个主要痛点在于每天花太多时间执行单调的操作。”Brown 说，“采用 watsonx Orchestrate 之后，我可以将更多时间用于战略和创新。”领导团队还注意到，花在日常工作上的时间大幅减少，Brown 补充道：“我们的工作人员现在可以比以往更加迅速地响应市场变化，并提供更高水平的服务。”
“我们为每种船舶类型、特定货物或客户创建了运营基线以及各自的工作流程。”Brown 表示，“这将有助于为我简化流程。这可以帮助员工更好地了解每个事件和行动的商业后果，以及如何妥善报告。”
他继续说道：“从财务角度来看，我们可以根据信用报告中未出现的行业数据、公开数据和船舶特定数据来分析航运公司的信誉和风险。着有助于我们确保运输公司提前支付一定金额，特别是对于我们服务的外国船只。现在，我们的目标是在 7 天内结清发票，而过去需要 60 到 90 天。”
Tricon 的几个最为强大的业务优势不可估量。“我们甚至无法衡量我们将体验到的时间节约，这甚至还不是真正的优势。我们将拥有能够实现指数级改善的数据分析和流程。“Brown 总结道，“借助 watsonx Orchestrate，我们能做的不仅仅是自动执行任务。我们不仅是在转移工作负载。我们正在以前所未有的方式推动我们的业务向前发展，我们的行业亦然。”
Tricon（链接位于 ibm.com 站外）是一家高端航运代理公司，为停靠美国墨西哥湾地区的船舶提供可靠、高效的运输解决方案。追求卓越和客户满意至上的精神为其赢得了行业领导者的美誉。凭借 40 多年的经验，公司在继续发展，并适应不断变化的市场条件。
ThisWay（链接位于 ibm.com 站外）是一家推崇备至的 IBM 合作伙伴，也是备受赞誉的 AI 公司，致力于确保客户在创新方面处于领先地位，同时坚持最高的合规标准。通过支持企业利用技术和人员能力的附加价值，ThisWay 可提供变革性的解决方案，能够提高效率、挖掘有价值的洞察信息并产生有意义的成果。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。