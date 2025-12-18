Trade Works 构建了一个创新的金融交易平台，并通过共享 FX/CFD 系统来降低成本和时间。
Trade Works 从事金融机构在线交易系统的规划和开发，以及电子商务平台与其他系统的建设。该公司以内部软件包开发、云服务和多重身份验证基础设施服务作为其主要支柱；长期以来，该公司通过从规划到维护和运营的综合服务，为稳定的系统提供支持，并确保财务交易的顺畅。
金融交易系统领域是 Trade Works 的业务支柱；而在此领域，金融机构多年来一直面临诸多问题。传统 FX/CFD 系统由每个机构单独开发并实施，从而不可避免地会导致开发周期延长和成本增加。此外，由于投资者需求和法规合规性的翻新成本重叠，整体系统架构的成本负担也会加重。这些挑战不仅削弱了金融机构的竞争优势，阻碍了新投资者的获得，也使新进入 FX/CFD 市场的企业举步维艰。
金融机构迫切需要通过提供一体化服务来改善投资者体验并扩展服务，以解决这些问题并促进进一步使用。
为了解决这些问题，Trade Works 专注于提供 FX/CFD 系统应用程序服务提供商 (ASP) 类型的服务。Trade Works 使用 IBM Power/IBM i 来构建坚实的基础，而这些 IBM 产品具有出色的可用性和性能。
此外，该公司还利用其在云平台的高科技和安全性方面积累的专业知识，以及注重可用性的 UI/UX 设计等优势，与在金融交易系统方面拥有丰富经验的成员一起，开始开发新的 ASP 式服务。
“为了打造任务关键型金融系统，我们需要稳定性和可靠性，尤其是在 FX/CFD 交易中；而在此类交易系统中，实时处理大量交易数据的高处理能力显得至关重要。此外，加强近年来变得越来越重要的安全措施也是一个主要问题。该公司解决方案部的执行官 Kazuyuki Nakahara 表示：我们选择了 IBM Power/IBM i 作为全面满足这些要求的最佳平台。
该举措促成了为金融机构提供创新型共享 ASP 服务 TradePower FX/CFD。除通过共享服务的可扩展性来降低成本之外，该公司还成功地大幅降低了准入门槛。
Trade Works 为 GMO Aozora Net Bank 的外汇保证金交易服务 GMO Aozora FX 提供 TradePower FX/CFD。该银行于 2025 年 8 月 10 日开始生产运营，并将继续加快 FX/CFD 服务的发展步伐。
从 GMO Aozora Net Bank 的引进开始，Trade Works 计划进一步扩大其在 FX/CFD 市场的业务，并将该系统引入更多的金融机构。
为提高客户满意度，并通过持续的功能增强来为金融机构的发展做出贡献，该公司将继续开发基于 AI 的风险管理与自动化交易功能，并支持金融机构的数字化工作以拓展海外市场。
Trade Works Co., Ltd.（东京证券交易所 STD 3997，东京都港区，总裁：Masakatsu Saito）是一家金融科技公司，其业务是为金融机构规划和开发互联网交易系统。它在云平台上实现了高可靠性和安全性，而其核心优势则在于 UI/UX 设计，并强调可用性。该公司的众多成员均在 IT 行业拥有丰富的经验，并因其在支持未来金融服务方面的潜力而备受关注。除了 Trade Works 的下一代证券交易系统基础设施之外，它们还致力于利用任务包服务、生成式 AI 等工具向海外扩张。
