Trade Works 从事金融机构在线交易系统的规划和开发，以及电子商务平台与其他系统的建设。该公司以内部软件包开发、云服务和多重身份验证基础设施服务作为其主要支柱；长期以来，该公司通过从规划到维护和运营的综合服务，为稳定的系统提供支持，并确保财务交易的顺畅。

金融交易系统领域是 Trade Works 的业务支柱；而在此领域，金融机构多年来一直面临诸多问题。传统 FX/CFD 系统由每个机构单独开发并实施，从而不可避免地会导致开发周期延长和成本增加。此外，由于投资者需求和法规合规性的翻新成本重叠，整体系统架构的成本负担也会加重。这些挑战不仅削弱了金融机构的竞争优势，阻碍了新投资者的获得，也使新进入 FX/CFD 市场的企业举步维艰。

金融机构迫切需要通过提供一体化服务来改善投资者体验并扩展服务，以解决这些问题并促进进一步使用。