在当今具有环保意识的世界中，丰田（链接位于 ibm.com 外部）选择了 IBM Watson® Advertising，希望接触并吸引有意购买汽车的潜在客户。由于丰田的 Prius Prime 车型（链接位于 ibm.com 外部）在技术上比普通汽车更先进，因此 IBM Watson Advertising Conversations 技术解决方案提供了一辆完美的车以吸引精通技术的受众，并向其宣讲产品特点。

IBM Watson Advertising 和丰田合作，通过 Conversations 为汽车行业制作了首个认知广告。Watson 接受了丰田产品信息和车辆常见问题解答的培训，并使用自然语言处理与用户进行 1 对 1 对话。

