主页 Case Studies 丰田 Prius Prime - Watson Advertising 丰田 Prius Prime 拥抱认知广告
丰田 Prius Prime 通过 IBM Watson Advertising Conversations 将交互时间增加了 3 倍
对话
驾车行驶于高速公路，车窗外的夕阳风景

丰田 Prius Prime 通过 IBM Watson Advertising Conversations 将交互时间增加了 3 倍。
业务挑战：提高客户交流参与度

在当今具有环保意识的世界中，丰田（链接位于 ibm.com 外部）选择了 IBM Watson® Advertising，希望接触并吸引有意购买汽车的潜在客户。由于丰田的 Prius Prime 车型（链接位于 ibm.com 外部）在技术上比普通汽车更先进，因此 IBM Watson Advertising Conversations 技术解决方案提供了一辆完美的车以吸引精通技术的受众，并向其宣讲产品特点。

IBM Watson Advertising 和丰田合作，通过 Conversations 为汽车行业制作了首个认知广告。Watson 接受了丰田产品信息和车辆常见问题解答的培训，并使用自然语言处理与用户进行 1 对 1 对话。
成果：丰田使用 Watson Ads 与消费者互动

Conversations 解决方案开展了实时对话，让消费者通过 The Weather Channel® （链接位于 ibm.com 外部）应用程序和网站上的动态广告，以全新方式与丰田 Prius Prime 互动。

这些出色的成果还有助于丰田制定整体规划和战略——从产品、供应链管理到市场营销：

  • 3 倍于 Google 富媒体交互时间基准
  • 共 6,000 次用户对话
  • Big Web 的每个会话有 3 次互动
  • 35-49 岁男性的购买考虑度增加 20%
  • 与其他面向受众的营销活动相比，采用基于受众位置定向的广告，客户参与度高出 37%
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