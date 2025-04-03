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Case Studies
Tohoku Electric Power Network
Tohoku Electric Power Network 作为一家综合性的输配电公司，肩负着为日本东北地区六个县以及新泻县提供稳定电力供应的使命。该公司的配电部门一直使用纸质分类账和 Excel 来管理树木砍伐事宜，但提高效率已然成了一个问题。为履行新推出的收入上限制度所规定的责任，亟需对全公司不同地点的管理与树木砍伐方法进行标准化，并提高树木砍伐计划的准确性。为此，该公司决定引入一个可将客户管理工具 Salesforce 与地理信息管理软件 ArcGIS 进行整合的平台。该公司一直与 IBM 合作参与树木砍伐管理的 DX 计划，并通过与移动设备兼容的树木砍伐管理系统在地图上集中管理设备与树木信息，从而实现了运营效率与先进性。
Tohoku Electric Power Network 面临在其广阔的供电区域内需管理约 60 万公里的配电线路上的树木砍伐事宜以及 310 万根电线杆的问题。虽然各个县办事处一直使用纸质地图、分类账和 Excel 来管理设施和树木的相关信息，但却难以掌握每个地区树木生长的详细信息，且在发生树木倒塌等紧急情况时难以迅速做出响应。此外，在 2023 财年开始执行的收入上限制度的制约下，该公司希望对全公司的管理与树木砍伐方法进行标准化，以便制定树木砍伐计划。此外，在有效使用预算方面也存在问题，其中包括在砍伐工作中砍掉低优先级树木的情况。为此，该公司希望能提供一个涉及各项成本的客观、具体基础。为解决这些问题，该公司认为有必要迅速搭建一套基于全公司树木砍伐管理的统一管理系统，并开始考虑为此引入一套系统。
TEPCO 网络的最终目标是能在一张地图上查看设施、树木、设施损坏以及发生停电和雷击地点的所有相关信息。作为实现此目标的第一步，他们的目标是使用树木砍伐管理系统在地图上集中管理有关设施和树木的信息。在与 SIer 旗下公司协商如何实现此目标后，它们采纳了 IBM 的建议，并在整合了客户信息管理工具 Salesforce 与地理信息管理软件 ArcGIS 的平台上实现了该系统。该提案要求分阶段整合与配电相关的运营事项和数据，并不断升级运营，以便可在 ArcGIS 地图上集中管理所有内容。Salesforce 支持在短时间内进行低代码开发，并可快速、灵活地进行功能更改和添加。在 IBM 的支持下，该公司快速创建了示例屏幕，并将其展示给各个站点的相关负责员工。
随着树木砍伐管理系统的引入，运营已实现了大幅简化。过去，在现场对树木砍伐工作进行初步调查后，会在办事处内创建此工作所需的表单；但借助新系统，员工便可在现场通过智能手机应用程序指定树木的位置、填写文档并通过点击一个按钮来发出指令。该系统可通过将地图和数据与每项任务相关联，为员工提供无缝的体验。根据现场调查信息和生长预测等客观数据，对需考虑砍伐的树木进行标记，从而能更有效地利用树木砍伐工作的相关预算。面向未来，Tohoku Electric Power Network 正考虑将该树木砍伐管理系统的部分功能开放给砍伐承包商；如此，从承接工作到竣工报告、检查验收等一系列工作便可在此系统上完成，从而实现完全无纸化。
Tohoku Electric Power Network 成立于 2019 年 4 月（2020 年 4 月开始营业），是根据修订后的《电力事业法》，由 Tohoku Electric Power 的输配电部门分拆独立而成的企业。在该集团“Yori, Sou, Chikara（携手工作，形成合力）”口号的指引下，它们通过履行在日本东北地区和新泻县的六个县提供稳定电力供应的使命，为广大客户和当地社区的安全、安心和舒适生活做出了贡献。
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