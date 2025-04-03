Tohoku Electric Power Network

TEPCO 网络的最终目标是能在一张地图上查看设施、树木、设施损坏以及发生停电和雷击地点的所有相关信息。作为实现此目标的第一步，他们的目标是使用树木砍伐管理系统在地图上集中管理有关设施和树木的信息。在与 SIer 旗下公司协商如何实现此目标后，它们采纳了 IBM 的建议，并在整合了客户信息管理工具 Salesforce 与地理信息管理软件 ArcGIS 的平台上实现了该系统。该提案要求分阶段整合与配电相关的运营事项和数据，并不断升级运营，以便可在 ArcGIS 地图上集中管理所有内容。Salesforce 支持在短时间内进行低代码开发，并可快速、灵活地进行功能更改和添加。在 IBM 的支持下，该公司快速创建了示例屏幕，并将其展示给各个站点的相关负责员工。