针对此问题，Anshin Life 与 IBM Client Engineering 联手共同创造，并使用 IBM watsonx.ai 来开始开发分类与分析模型。该项目通过业务和 IT 部门之间的合作取得进展，以便整合各自的专业知识。业务部门负责定义需求和用户测试，IT 部门则负责项目管理和架构设计。IBM 提出了实施建议，并提供了有关生成式 AI 的知识。通过推进以周为周期的敏捷开发，各项计划都得以快速实现。

在以“业务效率”为重点的第一阶段，生成式 AI 可捕获来自电话和其他来源的客户反馈，并将其分类到大约 40 个全行业代码中。在第二阶段，为实现“高级分析”，公司设定的重要关键词被提取为井号标签，并开展聚类分析，使得分析此前颇具挑战性的文本数据成为可能。

在分类与分析精度方面，watsonx.ai 自然语言处理技术与检索增强生成 (RAG) 技术的结合可同时实现高精度和灵活性。由于 watsonx.ai 运行在云端，公司也能安心管理个人信息。

项目的顺利推进得益于“应用程序所有者系统”；而在此框架下，通过从 PoC 逐步推进到全面开发，业务部门和 IT 部门可协同工作以识别必要功能并分配相应资源。此外，通过以 70%-80% 准确率为目标以“先行试用”，而非一开始就追求完美，整体工作得以焕发活力，从而帮助此项目高速、灵活地推进。

Anshin Life IT 规划部数字支持小组的项目经理 Koji Imakiire 讲述了他如何努力推动该项目的顺利推进。“控制针对生成式 AI 的预期是其中的关键，从而可避免被低估，或者相反，过度自信它是一种‘可完成任何任务的通用工具’。为此，用户部门的每个人都必须带着满足感参与此项目。通过在每个实例中对实际运行于每周敏捷开发的产品进行用户验证，我们实现了持续的改进。”