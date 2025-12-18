Anshin Life 使用 IBM watsonx.ai 对客户反馈进行分类和分析，以便加深对客户的了解，并提高运营效率。
Tokio Marine & Nichido Anshin Life Insurance（以下简称“Anshin Life”）一直致力于利用客户反馈来改进运营和服务质量，从而实现完全以客户为中心的业务运营。
该公司每年会从客户联络点（包括电话、在线和调研）收到多达 18,000 条客户反馈。直到最近，这些非结构化数据的读取和分类还需逐项以可视化方式完成。除耗时巨大外，此过程还受到人为判断的影响，从而导致分类不一致，进而成为业务运营中及时利用和反映客户反馈方面的障碍。
过去，公司曾考虑使用非生成式 AI 进行分类。但在使用传统机器学习时，由于准备大量训练数据和再训练需投入大量精力，因此很难保持预期的准确性。
针对此问题，Anshin Life 与 IBM Client Engineering 联手共同创造，并使用 IBM watsonx.ai 来开始开发分类与分析模型。该项目通过业务和 IT 部门之间的合作取得进展，以便整合各自的专业知识。业务部门负责定义需求和用户测试，IT 部门则负责项目管理和架构设计。IBM 提出了实施建议，并提供了有关生成式 AI 的知识。通过推进以周为周期的敏捷开发，各项计划都得以快速实现。
在以“业务效率”为重点的第一阶段，生成式 AI 可捕获来自电话和其他来源的客户反馈，并将其分类到大约 40 个全行业代码中。在第二阶段，为实现“高级分析”，公司设定的重要关键词被提取为井号标签，并开展聚类分析，使得分析此前颇具挑战性的文本数据成为可能。
在分类与分析精度方面，watsonx.ai 自然语言处理技术与检索增强生成 (RAG) 技术的结合可同时实现高精度和灵活性。由于 watsonx.ai 运行在云端，公司也能安心管理个人信息。
项目的顺利推进得益于“应用程序所有者系统”；而在此框架下，通过从 PoC 逐步推进到全面开发，业务部门和 IT 部门可协同工作以识别必要功能并分配相应资源。此外，通过以 70%-80% 准确率为目标以“先行试用”，而非一开始就追求完美，整体工作得以焕发活力，从而帮助此项目高速、灵活地推进。
Anshin Life IT 规划部数字支持小组的项目经理 Koji Imakiire 讲述了他如何努力推动该项目的顺利推进。“控制针对生成式 AI 的预期是其中的关键，从而可避免被低估，或者相反，过度自信它是一种‘可完成任何任务的通用工具’。为此，用户部门的每个人都必须带着满足感参与此项目。通过在每个实例中对实际运行于每周敏捷开发的产品进行用户验证，我们实现了持续的改进。”
生成式 AI 的引入会在四个领域带来改进：运营效率、分类标准化、数据利用率和维护。
Imakiire 补充道：“该举措增强了 Anshin Life 使用生成式 AI 的动力。”在引入生成式 AI 之后，该公司便积极审查其他流程，以进一步提高运营效率。事实上，在分析阶段，它们在 PoC 中使用了 200 多种代码；但在实际运行之后，他们考虑不用这些代码也能实现精简操作。“在使用生成式 AI 之前，单是分类就需要花费大量时间，所以我们没有时间去思考效率问题。如今，我们有能力审查其他现有流程”，Imakiire 总结道。
Anshin Life 总监 Koji Yamamoto 也评论道：“我们现在从客户的反馈中看到了以前没有注意到的趋势。我们计划在未来提出相关假设，以便采取更加有效的措施。”
未来，Anshin Life 计划将此系统扩展到其他部门，并通过测试生成式 AI 在新领域的潜力来继续挑战自我。
Anshin Life 眼下正在打造一个系统，通过使用生成式 AI 能快速读取多样化的客户需求，并将其灵活地反映在业务战略中。通过将这些结果转化到生产环境，公司旨在通过加强“以客户为导向的业务运营”，在保险行业内创造新的价值。此外，它们还将通过将 AI 过渡到生产环境来展示人类工作的价值，从而扩大客户支持、产品和服务。
Tokio Marine & Nichido Anshin Life Insurance 作为 Tokio Marine Group 的一员，通过人寿保险来帮助您高枕无忧。它们将客户信任视为所有业务活动的起点，并通过人寿保险业务使其高枕无忧，从而为发展富裕、舒适的社会和强劲的经济做出贡献。
从提升客户响应效率到减轻工作量，使用 IBM watsonx.ai 这一集成式 AI 开发平台，以简单且可扩展的方式构建 AI，以将 AI 应用于日常任务。
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM 和 IBM 徽标是 IBM Corp. 的商标，已在全球许多司法管辖区注册。本文档包含截至首次发布之日的最新信息，且 IBM 可对其进行更改，恕不另行通知。即使在 IBM 开展业务的国家或地区，某些产品也可能无法获得。
所有引用或描述的成功案例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及它们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。