The Ticket Fairy 的创建是为了降低活动组织者的风险并优化其盈利能力。它还致力于简化活动营销、消除黄牛党、降低票务费用并增强活动参与者的整体体验。

The Ticket Fairy 平台支持组织者在一个高度可扩展的自助服务系统中改善活动管理和盈利水平，同时为参加活动的消费者提供巨大的好处。

Ritesh Patel 是 The Ticket Fairy 的联合创始人，他是活动推广者，也是一位技术奇才，因此非常有吸引力。他拥有超过 15 年的活动管理和营销经验，还拥有云工程师的经验。

“我们创办 The Ticket Fairy 的宗旨是降低活动举办者的风险，从而让他们实现盈利，”Jigar 说，

“我们提供活动和票务行业的营销和分析解决方案，”Ritesh 继续说道，“通过向购票者提供推荐奖励，我们帮助组织者增加参与者预订人数并提前保障门票收入。这样，每个人都可以成为推广者。我们的目标是确保客户的所有活动门票都能一售而空。”

The Ticket Fairy 通过口碑营销和推荐系统来优化上座率，如果粉丝有足够多的朋友购买门票，他们就会获得回扣或全免门票。他们利用公共排行榜进一步鼓励推荐 – 排名靠前的人有资格获得后台通行证、免费商品和酒吧服务。只有购票者、合作伙伴和街头团队成员才能获得推荐码，因此可以避免垃圾邮件。

The Ticket Fairy 解决方案通过结合独特的营销自动化和分析工具，旨在满足小型活动以及大型节日、音乐会、体育赛事和会议策划方的需求。

从本质上讲，The Ticket Fairy 有两个客户：购票者和活动推广者。该服务可以优化二者的体验。与其他门票销售和分销公司相比，购票者有更多机会以更实惠的价格购买门票，并且可以推荐朋友且有可能获得免费门票。活动推广者也会受益，因为 The Ticket Fairy 解决方案可帮助推广者降低举办活动的风险，从而实现盈利并利用分析更有效地营销活动。

此外，The Ticket Fairy 还包含减少转售欺诈和黄牛党倒卖行为的技术。持有身份锁定式门票的参与者必须在活动现场出示购票者的身份证件，这意味着黄牛党无法倒卖门票。该公司还提供售罄活动等候名单，因此购票者可以将已购门票回售给该公司。然后，The Ticket Fairy 将这些门票按面值重新分发给特定的朋友或等候名单中位置靠前的人，并附上快速响应 (QR) 码。这种单一的闭环式、主要且仅凭面值的辅助票务系统会自动匹配迟到的购票者和售票方，以避免陌生人之间直接汇款。

为了提升服务价值并促进门票销售，The Ticket Fairy 的预注册系统允许活动组织者在开始销售门票之前收集联系信息并跟踪需求。该系统可以实时跟踪销售和人口统计数据，并传达有关在门口办理登记手续的即时统计数据。通过集成电子邮件管理器和销售视图可以简化营销。这些指标、预算和支出会自动整理成财务报告。

The Ticket Fairy 在成立之初就选择了 Cloudant。怀揣创建全球票务和活动管理公司的想法，Ritesh 知道他需要一个具有全球可扩展性的可靠数据库。IBM 拥有他正在寻找的解决方案，即 Cloudant 完全托管的 IBM Cloud 数据库服务，他能够基于此构建自己的解决方案。借助该数据库服务，他可以将时间花在构建业务而不是数据层上。

“选择 Cloudant 的众多好处之一是它的全球可用性，”Ritesh 评论道，“由于我们当前业务的很大一部分是全球性的，并且只会不断增加，因此拥有一个能够在全球范围内轻松分发数据的解决方案真是太棒了。”

除了可扩展性之外，Ritesh 还必须找到一家不会给他的运营或利润增加巨大成本的云解决方案提供商。作为一家初创公司，The Ticket Fairy 仅根据目前的需求向 IBM 支付费用，这一点为该公司带来了不少帮助。这样，它现在就不会因为云使用、计算和存储而产生大量额外的前期成本。Cloudant 具有可扩展性，因此随着公司的发展，它可以根据需要添加更多服务并相应付费。

确保正常运行时间也是一个因素。“显然，我们需要持续访问数据，”Ritesh 说，“任何停机时间都可能对活动造成灾难。令人欣慰的是，Cloudant 可以将应用程序数据迁移到所需的所有位置，因此您可以获得不间断的数据访问。”

借助 Cloudant 数据库，The Ticket Fairy 拥有强大的 API，可与事件驱动的应用程序和云无缝集成。由于大量门票交易发生在移动设备上，因此利用 Cloudant 技术帮助 The Ticket Fairy 开发销售点 (POS) 移动应用程序，以使用分析来个性化购票者体验。

“对于像我们这样的公司，Cloudant 允许我们在没有大型的复杂 API 层的情况下进行构建，因此我们可以直接与数据库对话，”Ritesh 说，“这项技术非常强大。”

他还指出：“IBM Cloud 具有此功能，您可以将部分数据库或整个数据库复制到设备上。当您因参与数千人的音乐会而没有网络连接时，这会派上用场。”