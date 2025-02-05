提高协调性和财务灵活性

Kasamale 表示，在实施 Apptio 之前，The Standard 一直在努力动态地扩大将支出转移到战略领域的机会。“为了优先考虑另一个领域，我们很难在一个领域暂缓支出，”他承认，“领导团队对可自由支配的支出能力缺乏足够的了解，无法更有效地在 IT 职能或投资组合中对资金进行优先排序，这导致投资组合预算连续几年超支。”

为了相应地转移重点，Apptio 在标准化成本模型中引入 The Standard 以及投资、项目、产品、劳动力和规划工具。新模式使 The Standard 的 IT 财务团队能够将 80% 的时间集中在分析、决策支持、预测和洞察分析上。近年来，Apptio 还使领导团队能够更自信地转移资金来完成目标，并更加持续地实现财务目标。

“财务计划细分和洞察分析的质量提高了预算分析和叙述的标准，”Kasamale 说，“他们以前从未见过这样的情况。自从我们部署了 Apptio，我们的财务规划流程的成熟度和对我们影响的反馈都大大提高了。”

更好地控制云支出

The Standard 还使用 Cloudability 来提高云支出的可见性，云支出是一个快速增长的支出领域，主要由数字化转型和核心基础设施服务推动。这为公司的产品和应用程序领导者提供了宝贵的洞察分析，帮助他们更好地做出云采购决策并推动问责制。

据 Kasamale 称，该公司的 Azure 资本支出在三年内增长了五倍。然而，通过使用 Cloudability 对可操作的 Azure 调整规模机会进行筛选，发现了潜在的节省空间，从而改变了公司的云环境，预计到 2023 年将使公司的云支出减少 10%，而 2024 年的情况看起来会更好。

“最大的回报是 2024 年的发展轨迹，”Kasamale 分享道，“我们面临着一年内 Azure 实现 30% 的有机增长，我们还与 Microsoft 重新协商了费率。凭借我们迄今为止所做的所有优化，再加上影响数据架构变化的决策，我们有望吸收有机增长的影响，并更好地协商我们的采购更新。”

改善资源和计划管理

数字化转型现在是并将继续成为 The Standard 业务战略的一部分。但是，鉴于该组织的控股公司结构和集中交付方式，管理致力于转型计划的交付团队具有挑战性。

“我们的开发团队很分散，”The Standard IT 战略和投资组合高级总监 Kaarina Bourquin 说，“虽然我们采用敏捷交付，同时我们也采用瀑布式交付。无论交付方法如何，我们都需要能够提供运营洞察分析的工具和流程。”

Bourquin 补充说，对于团队来说，在交付方法中找到共同的语言非常重要。团队需要了解现在和将来他们需要做什么，以便从功能的角度了解应该在哪里投资，并以优化的方式完成工作。

“我们拥有一支由专用和共享团队组成的团队，”她说道，“我们在多个业务领域拥有多个投资组合。我们必须确定这一组合的能力和顺序，并规划需要完成的工作，其中包括投资组合、运营和维护。可见性对我们来说很重要。”

因此，从运营角度来看，组织需要一种更好的方式来管理从战略到价值交付的生命周期，同时考虑面向产品的工作和面向项目的工作，以确保业务领导者能够在组织复杂性的情况下进行协同工作。

这是该公司考虑 Targetprocess 的主要原因之一。另一个原因与新冠疫情有很大关系。

“我们正在努力想办法虚拟地进行大房间规划，”Bourquin 回忆道，“我们如何将这些主要以现场为中心的练习移动到虚拟环境中？”

据 Bourquin 称，他们实施了 Targetprocess，以帮助他们协调团队工作流与业务优先级。这反过来又打造了透明度，有助于识别风险或障碍，并最终让团队了解合并的工作流程，从而向他们展示活动或已完成项目的信息，包括状态、利益相关者、相关依赖关系、承诺的工作和进度。

“我们的言行一致比例非常重要，即作为 IT 组织，我们说到做到的事情与我们实际交付结果之间的比率，”Bourquin 解释道，“Targetprocess无疑使我们更容易持续地衡量这一点。”言行一致比例提高了 20％，这种改善不仅限于提供更多成果；它围绕着对承诺的共同可见性，使团队能够高效地管理干扰并更快地完成任务。

分配资源和跟踪工作状态只是公司迄今为止获得的两个优势。Bourquin 说，他们还开始使用 Targetprocess 来维护战略计划列表，将其作为一种工具，帮助他们将新想法添加到投资组合漏斗中，并创建资源分配请求。

“战略投资组合管理现在是我们的一大重点，”她表示，“我认为 Targetprocess 的价值正在于此。当我考虑规划企业、投资组合、计划或项目时，我会想到 Targetprocess。”

后续步骤和对其他人的建议

当被问及对处于 TBM 之旅早期阶段的其他人有何建议时，Kasamale 的回答很直接：“不要等待。您可以在使用 Apptio 的核心基础组件的同时，快速开始使用敏捷的预算报告和支出细分。这将有助于您的领导者了解如何将预算从运行转为资助增长和转型计划。”

从全面整合战略投资组合管理到建立完整的费用分摊功能，The Standard 认为 IBM 解决方案是该组织的重要平台，并正在寻找有助于在未来推动重大业务成果的应用程序。

“IBM 解决方案一直是帮助我们的 IT 领导者解决有关透明度、财务敏捷性和转型等紧迫问题不可或缺的工具，”Kasamale 说，“如今，IT 领导者必须应对许多挑战 – 无法理解或向业务领域讲述他们的财务案例不应该是其中之一。”