为了实现盈利增长目标,领先的金融服务和保险提供商 The Standard 部署了数字化转型和战略收购双管齐下的战略。这意味着要在转型方面进行大量投资,重点是退休产品创新、增强型数据平台以及数字化保险销售和服务功能。

尽管 The Standard 的业务领域和 IT 团队之间有着牢固的合作关系,但技术支出的关键驱动因素缺乏透明度,这阻碍了更有效地协调运行和转型支出。The Standard 需要更好地了解基线,更清楚地阐明直接和间接费用的主要驱动因素。

“帐户或类别级别的分析和报告对于让企业了解 IT 运行成本,或更清楚地显示逐年增强或新功能的结果没有多大帮助。”The Standard IT 财务和分析第二副总裁 Dickson Kasamale 表示,“缺乏这些洞察分析会大大降低业务和 IT 优先级的效率。”

当时,The Standard 依赖旧版企业资源规划 (ERP) 系统和大量电子表格中的信息来编制预算、分析财务数据并做出技术投资决策。这种方法需要大量手动操作,充满了数据规范化挑战,不足以将支出细分为业务友好型视图或可行的洞察分析。

“我的任务是建立成本透明度,以提供可行的洞察分析并加快决策速度,同时促进 IT 和业务领域之间更深层次的合作关系,”Kasamale 强调道。