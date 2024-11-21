National Healthcare Group (NHG) 是新加坡公共医疗领域的领导者，该集团通过初级保健综合诊所、急症护理三级医院、社区医院、国家专科中心和社区门诊护理中心组成的综合系统提供高价值的患者护理，并因此而闻名。作为新加坡中部和北部 150 万居民以及 20,000 多名医疗保健专业人员的“区域健康管理者”，NHG 与私人全科医生、公立和社区卫生以及社会护理提供者合作，确保居民的卫生和健康。

NHG 正准备更新人力资源信息系统 (HRIS) 技术，同时缓解 2030 年可能出现的 1000 万名全球医护人员短缺（ibm.com 外部链接）问题。HRIS 以事务处理为基础，因此很难为决策收集数据。该系统还缺乏移动设备集成，这妨碍了员工在移动途中访问关键信息。

重新设计 HIRS 员工体验以使其随时随地可用，这对于 NHG 建立面向未来且支持数字化的员工队伍至关重要。此次转型还将为 NHG 加强组织能力和提高职能间协作质量奠定基础。

该团队利用 IBM Process Taxonomy 和端到端流程图重新构想新的工作方式，以推动实体之间的协调并挑战 NHG 现状。该分类法由 150 多个流程图组成，这些流程图按包含领先实践的功能区域进行组织，并嵌入了 SAP SuccessFactors 步骤。