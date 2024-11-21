National Healthcare Group (NHG) 是新加坡公共医疗领域的领导者，该集团通过初级保健综合诊所、急症护理三级医院、社区医院、国家专科中心和社区门诊护理中心组成的综合系统提供高价值的患者护理，并因此而闻名。作为新加坡中部和北部 150 万居民以及 20,000 多名医疗保健专业人员的“区域健康管理者”，NHG 与私人全科医生、公立和社区卫生以及社会护理提供者合作，确保居民的卫生和健康。
NHG 正准备更新人力资源信息系统 (HRIS) 技术，同时缓解 2030 年可能出现的 1000 万名全球医护人员短缺（ibm.com 外部链接）问题。HRIS 以事务处理为基础，因此很难为决策收集数据。该系统还缺乏移动设备集成，这妨碍了员工在移动途中访问关键信息。
重新设计 HIRS 员工体验以使其随时随地可用，这对于 NHG 建立面向未来且支持数字化的员工队伍至关重要。此次转型还将为 NHG 加强组织能力和提高职能间协作质量奠定基础。
该团队利用 IBM Process Taxonomy 和端到端流程图重新构想新的工作方式，以推动实体之间的协调并挑战 NHG 现状。该分类法由 150 多个流程图组成，这些流程图按包含领先实践的功能区域进行组织，并嵌入了 SAP SuccessFactors 步骤。
IBM 与 SAP 和 Synapxe 合作，分两个阶段实施名为 iConnect@NHG 的人力资源转型。第一阶段于 2023 年 1 月启动，重点是利用 SAP SuccessFactors 建立强大的人力资源基础设施，以简化流程并提高数据准确性。该计划取得了成功，员工在前两周内的登录率高达 95%。
在第一阶段，团队通过 Envision Studio（一种旨在推动领导层和关键利益相关者之间协调的 IBM 方法）的视角调整了人力资源的转型愿景，并从一开始就为项目设定了指导原则。因此在所有 NHG 机构之间建立了一个端到端、简化和协调的流程，以提升员工体验。为了试行该计划，由 755 名变革倡导者组成的变革管理办公室获授权启动新的工作方式。
该集中式平台具有 SAP Workzone（ibm.com 外部链接）的自助服务功能和 SuccessFactors 的模块，使 NHG 员工能够根据个人需求和经理需求定制工作空间。该平台还允许员工访问数据以进行决策、检索表格、提交索赔和跟踪职业发展技能。通过在 SuccessFactors 云端架构上简化和优化 NHG 核心人力资源流程，还提高了数据准确性并减少了管理开销。SuccessFactors 在整个 NHG 中的无缝集成使其成为单一可信信息源。
第二阶段从 2023 年 11 月起逐步上线，重点是集成高级功能和分析工具，以通过高级数据分析和全面的人才管理功能增强 NHG 人力资源生态系统。为领导者提供的仪表板使他们能够更深入地了解情况，从而做出更好的决策。第二阶段继续改善 NHG 员工体验，但他们并不是唯一从转型中受益的人。
通过使用 SuccessFactors 进行战略性员工队伍管理，NHG 能够改善员工体验，上线活动好评率高达 98%。因此，这使员工能够提供更好的患者护理。简化的人力资源流程减少了管理开销并提高了数据准确性，iConnect@NHG 每月交付超过 25,000 个工作流程。此外，移动功能使员工能够走出医院，到社区开展工作。
NHG 成为新加坡第一家实施 SAP Workzone 的公共医疗机构，实现了员工之间的协作。它包含与政策、福利、新闻等有关的重要信息。NHG 也是新加坡公共医疗保健领域第一个采用 Qualtrics 进行生命周期和脉动调查的集群，也是第一个实施 SAP Analytic Cloud (SAC) 的集群。SuccessFactors 与 SAC 的集成还为管理团队提供了更深入的数据洞察，有助于做出更好的决策。
基于关系的人力资源解决方案还使 NHG 领导者能够通过定期反馈加强与员工的互动，这体现在强化的绩效管理评审中，并成为关键的人才保留工具。
因此，iConnect@NHG 优化的员工队伍管理成为通过增强员工能力来改善患者护理的催化剂。
National Healthcare Group (NHG)（ibm.com 外部链接）是新加坡公共医疗领域的领导者，拥有 20,000 多名医疗保健专业人员。该集团通过初级保健综合诊所、急症护理三级医院、社区医院、国家专科中心和社区门诊护理中心组成的综合系统提供全面、整体和创新的临床服务。此外，NHG 还是一个专注于临床卓越和研究的学术机构。作为新加坡中部和北部 150 万居民的“区域健康管理者”，NHG 与社区卫生工作者、社会护理提供者和私人全科医生合作，确保居民的卫生和健康。
© Copyright IBM Corporation 2024。IBM 和 IBM 徽标是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。 本文档自发布之日起生效，并可能随时由 IBM 进行修改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。