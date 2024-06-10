贵公司运营的国家/地区越多，您需要满足的贸易伙伴要求就越多。电子文档交换 (EDI) 对于大规模满足这些要求至关重要但内部管理 EDI 会增加成本。为了解决这一难题，The Master Lock Company 将 EDI 流程迁移到 IBM® Sterling Supply Chain Business Network。
The Master Lock Company 将其贸易伙伴集成流程迁移到 IBM Sterling Supply Chain Business Network；这是一种安全性极高、基于云的解决方案，可减少 EDI 团队的手动工作。
国际扩张可以成为增加收入和增加市场份额的有力工具，但其也带来了挑战。在新的地区开展业务往往意味着要接纳大量额外的贸易伙伴，而每个贸易伙伴都有自己特定的本地要求。
这就是全球最大的挂锁和个人保险箱制造商和销售商 The Master Lock Company (TMLC) 所面临的情况。该公司利用有机增长和战略收购，在亚洲、中美洲和欧洲的新市场开展国际业务。
The Master Lock Company 的 EDI 经理 Connie Rekau 认为：“从供应链角度来看，国际增长创造了很多额外的机会。管理税收和发票控制等领域的当地要求对于支持业务至关重要。”
TMLC 的零售业务依靠电子数据交换 (EDI) 与其全球贸易伙伴进行有效沟通。与许多领先企业一样，该公司多年来一直依赖 IBM® Sterling Gentran 来接纳和管理其 EDI 集成。然而平均每年有 40 个新贸易伙伴加入，由此带来的复杂性也不断增加，TMLC 的精益 EDI 团队已接近极限。
“我们知道，我们很快就需要为 EDI 团队增加至少三名全职员工才能维持经营。”Rekau 解释道，“相反，如果能够将 EDI 最耗时的环节外包，我们就能在管理增长的同时腾出时间，进行价值含量更高的开发活动。于是，我们寻找合作伙伴来帮助我们采用更简化、更高效的方法。”
基于使用 IBM Sterling Gentran 平台的积极经验，TMLC 决定将其 EDI 平台迁移到 IBM Sterling Supply Chain Business Network，这是一种高安全性、基于云的贸易伙伴集成解决方案。
“将我们的 EDI 迁移到 IBM Sterling Supply Chain Business Network，最大的好处之一是我们不再需要将全职资源用于 EDI 映射等活动。”Rekau 评论道，“需要引入新的贸易伙伴时，我们只需向 IBM 提交相关要求，然后 IBM 会为我们完成大部分工作，而我们需要做的只是验证集成是否按预期方式运行。”
IBM® Sterling Business Transaction Intelligence 增强了 IBM Sterling Supply Chain Business Network，提供的认知分析功能可帮助企业使用以自然语言编写的可视化报告和查询更深入地了解 EDI 流程。
“如果有一笔 EDI 交易因任何原因失败，IBM Sterling Supply Chain Business Network 会向我们发送警报。这项功能在战术层面具有很高的价值，我们可以借助它来立即开始查明根本原因。”Rekau 解释道，“利用 IBM Sterling Business Transaction Intelligence，我们可以更深入地挖掘 EDI 数据，以识别原本并不明显的模式。除了建立记分卡，根据与业务部门达成的内部服务级别协议 [SLA] 来跟踪我们的绩效之外，我们还设置了报告来突出显示错误率高于平均水平的贸易伙伴。”
她补充说：“如果我们向客户发送不正确的订单确认，我们将面临经济处罚的风险。由于 IBM Sterling Business Transaction Intelligence 非常人性化，因此我们的客户合规团队现在可以实时查看订单、发货和付款的状态而无需 EDI 团队的任何帮助，这使我们能成功地对非由我们引发的数据问题的独立审核分账 (chargeback) 提出异议。”
随着业务扩展到世界各地的许多国家或地区，TMLC 必须及时了解当地对电子发票的各种要求。IBM Sterling Supply Chain Business Network Premium 包含了 IBM Sterling E-Invoicing，让企业能够以自动、合规且完全可审计的方式交换此类文档。
“Master Lock Company 是 IBM Sterling E-Invoicing 的早期采用者。”Rekau 评论道，“IBM 会根据相关法律和集成标准的变化来不断调整该平台，从而帮助我们显著降低经营国际业务的复杂性。”
如今，TMLC 95% 的 EDI 订单都是通过 IBM Sterling Supply Chain Business Network 处理的，无需 EDI 团队的人工干预。
“我们从 IBM Sterling Gentran 迁移到 IBM Sterling Supply Chain Business Network 的过程无缝且简明。IBM 团队做得非常出色，尤其是在迁移我们的欧洲贸易伙伴方面。”Rekau 补充道。“我们始终清楚，当我们需要 IBM 的帮助时，我们可以依靠 IBM 来满足我们的请求，并且我们非常重视他们支持的响应能力。”
通过使用 IBM Sterling Supply Chain Business Network 来实现任务关键型 EDI 流程的自动化，TMLC 可以持续快速增长并专注于开发为业务部门提供支持的功能。
“通过采用托管服务模式，我们估计我们避免了雇用三名额外 FTE 的需要，这大大节省了成本，”Rekau 说，“我们相信，至少在未来 12 个月里，我们可以在相同的员工人数下轻松适应贸易伙伴的持续增长。”
她补充道：“当确实需要增加人手时，培训他们将明显变得更快、更容易。我们最近有一位新人加入团队，在不到两周的时间里，她就完全掌握了 IBM Sterling Supply Chain Business Network。
借助 IBM Sterling Business Transaction Intelligence 支持整个组织的非技术 EDI 用户，TMLC 可以比以往更快地跟踪其交易。
“借助 IBM Sterling Business Transaction Intelligence，我们的业务用户能够轻松跟踪订单从生成到回款的整个过程。”Rekau 解释道，“在过去，如果客户来电询问采购订单的状态，我们的订单管理人员必须花费大量时间从技术 EDI 文档中拼凑出客户所需的信息。现在，我们的团队使用 IBM Sterling Business Transaction Intelligence 消除了这种复杂性，因此可以在几分钟内找到客户问题的答案，并在出现问题时将任何必要信息传递给我们的销售或合规团队。”
她补充道：“这些业务见解对于我们的应收账款团队来说也非常有价值。如果客户确认了我们的一张发票但没有付款，这通常是因为他们需要有关订单的更多信息。过去，我们的应收账款人员依靠 EDI 团队来检索这些数据，但现在有了 IBM Sterling Business Transaction Intelligence，他们可以自己提取信息，从而简化了流程。”
采用托管服务来支持其快速变化的 EDI 需求之后，TMLC 已经在快速推出新型业务模式的支持了。收购名为 SentrySafe 的大型保险箱制造商后，TMLC 需要快速引入该公司 200 个贸易伙伴的地图，并首次支持直销订单。
“如果我们自己进行 SentrySafe EDI 迁移，估计至少需要 12 个月才能完成。”Rekau 回忆道。“通过与 IBM 合作，我们在短短 6 个月内完成了映射工作，速度提高了 50%。”
在黑色星期五等关键零售活动中，IBM Sterling Supply Chain Business Network 的可靠性可帮助 TMLC 抓住每一个机会。
Rekau 总结道：“我们发现在零售年的某些时间点，EDI 流量激增 250% 左右，其中许多客户都需要在 48 小时内发货。计划外的 EDI 停机时间既可成就也能破坏一年的工作。我每个月都会向我们的管理团队报告 IBM Sterling Supply Chain Business Network 的可用性，而它从未低于 100%。随着我们业务的不断增长，我们确信自己已经拥有与全球更多贸易伙伴有效往来所需的 EDI 平台。”
The Master Lock Company（ibm.com 外部链接）是挂锁和安全产品领域一个全球公认的可靠老品牌。自 1921 年成立以来，该公司不断为锁具设计、应用和性能树立新标准。TMLC 总部位于美国威斯康星州，是全球最大的挂锁和保险箱制造商和销售商。
要了解有关 IBM Sterling Supply Chain Business Network 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问以下网站：https://www.ibm.com/cn-zh/products/supply-chain-business-network。
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美国出品，2018 年 7 月。
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Gentran 是 IBM 旗下公司 IBM International Group BV 的注册商标。
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