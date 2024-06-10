国际扩张可以成为增加收入和增加市场份额的有力工具，但其也带来了挑战。在新的地区开展业务往往意味着要接纳大量额外的贸易伙伴，而每个贸易伙伴都有自己特定的本地要求。

这就是全球最大的挂锁和个人保险箱制造商和销售商 The Master Lock Company (TMLC) 所面临的情况。该公司利用有机增长和战略收购，在亚洲、中美洲和欧洲的新市场开展国际业务。

The Master Lock Company 的 EDI 经理 Connie Rekau 认为：“从供应链角度来看，国际增长创造了很多额外的机会。管理税收和发票控制等领域的当地要求对于支持业务至关重要。”

TMLC 的零售业务依靠电子数据交换 (EDI) 与其全球贸易伙伴进行有效沟通。与许多领先企业一样，该公司多年来一直依赖 IBM® Sterling Gentran 来接纳和管理其 EDI 集成。然而平均每年有 40 个新贸易伙伴加入，由此带来的复杂性也不断增加，TMLC 的精益 EDI 团队已接近极限。

“我们知道，我们很快就需要为 EDI 团队增加至少三名全职员工才能维持经营。”Rekau 解释道，“相反，如果能够将 EDI 最耗时的环节外包，我们就能在管理增长的同时腾出时间，进行价值含量更高的开发活动。于是，我们寻找合作伙伴来帮助我们采用更简化、更高效的方法。”