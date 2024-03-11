The Insolvency Service 是一个肩负使命的机构：帮助负债者东山再起。因此，在决定更新专案处理系统时，该机构使用 IBM Consulting™ 构建了一个基于 Microsoft Dynamics™ 365 Customer Engagement 软件的现代化云平台，现在处理直接申请的速度提高了 4 倍。
该机构与 IBM Consulting 合作，使用 Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement 和云服务技术更新和整合其老化的 IT 系统。
对于数以万计陷入财务困境的英国公民来说，The Insolvency Service 为他们提供希望的灯塔。
该政府机构向个人和破产公司的员工提供债务解决方案和服务，并帮助债权人在破产和清算时获得偿付。这一组数字可以反映该组织提供支持的人数：2018 年，它发布了第 250,000 份债务减免令，并向债权人返还了超过 6,130 万英镑的股息。在过去的十年中，它提供了超过 23 亿英镑的债务减免。
但是，提供这种减免服务以及处理数十亿美元的付款非常复杂。该机构的冗余支付服务 (RPS) 业务部门负责处理申请和计算款项，每年处理多达 80,000 起申请，有时甚至多达 170,000 起。此外，专案的规模越来越大，也越来越复杂。
虽然该机构的主要目的仍然是提供经济信心，但其运作的破产环境正在发生变化。这就要求 The Insolvency Service 不断发展业务和支持它的 IT 基础架构。
“正在开发新的债务减免形式和处理破产的新方法，”The Insolvency Service 副首席运营官 Sharon Lewis 说，“因此，我们适应和开发 IT 系统的能力非常重要。”
该机构的关键 IT 系统包括五个不同的专案管理应用程序，所有业务部门都依赖它们进行运营。缺乏连接导致数据重复，并且没有申请人或公司的单一视图，使得专案主管很难收集可采取行动的信息。IT 基础架构还包括大量未完全集成的财务、文档、支付和其他应用程序的后端业务系统，使得该机构的服务速度和质量低于其应有的效率。
例如，RPS 专案主管必须通过将申请人提供的数据（例如他们在公司工作的时间）与工资记录中的数据进行比较，从提出的两个选项中手动选择要支付的计算结果。进行更改通常既费时又昂贵。由于系统局限性，在不增加额外人员的情况下很难处理大量专案。专案主管必须通过电子表格跟踪和记录一些业务流程，以弥补当前系统的局限性，从而限制了全公司的可视化管理。另外，还有一些特定的规则需要遵循。
除非该机构采取行动，否则其 IT 系统的局限性可能会对客户产生负面影响。
最近，The Insolvency Service 推出了其目标运营模型“One Service”。该战略的最终目标是向所有利益相关者提供快速、高质量的服务，它要求将各个业务部门联合起来，通过实施关键的基础架构变革来发挥作用。
“该战略的一个基本构建块是将我们的五个专案管理系统整合在一起，”Sharon Lewis 说，“因此我们的整个服务其实只有一个版本。”
2018 年 5 月，The Insolvency Service 与 IBM Consulting 合作，帮助其开始使用基于 Microsoft Azure 云上运行的 Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement 软件，构建单一现代化平台，从而替换其五个专案管理应用程序。
在 2017 年 2 月开始的完整采购过程中，该机构审查了多个平台和交付合作伙伴。
“根据招标评估标准，IBM Consulting 是得分最高的供应商，”该机构专案管理服务项目的项目经理 Lydia Chown 回忆道，“Microsoft Dynamics 非常强大且可配置。我们非常热衷于迁移到云端，旨在提高灵活性并节省成本。”
为了最大限度地降低风险，该机构正在分阶段更换系统。第 1 阶段于 2019 年 3 月完成，重点是更换支持 RPS 的关键专案管理系统。
IBM Consulting 负责该项目的实施，并与该机构的 IT 部门密切合作。目标是在设计和实施核心平台、集成现有业务应用程序和迁移数据的同时传输知识。
迁移数据是一项艰巨的任务，也带来了一些挑战。例如，为了将重复的申请人和公司数据合并到唯一的客户记录中，该团队必须构建复杂的匹配算法。迁移支付还需要复杂的数据转换，因为新的支付流程与以前的流程有很大不同。
该团队使用 Microsoft Azure 云服务组合中的工具克服了这些问题，包括 Azure Data Factory（ibm.com 外部链接）、Azure SQL Database（ibm.com 外部链接）、Azure Key Vault（ibm.com 外部链接）和 Azure Blob Storage（ibm.com 外部链接）技术。通过使用这些服务，该团队获得了显著的灵活性和弹性，可以实现比传统硬件 SQL 服务器更好的扩展性能，并降低迁移过程的风险，以满足系统上线所需的数据迁移时间窗口。由于 Azure Data Factory 的错误处理功能可以标记故障记录，因此只需重新处理这些记录即可。
该机构总共迁移了大约 50 万个联系人、50 万项申请、160 万笔付款和 280 万份文档。
作为第 1 阶段的一部分，该团队还集成了该机构的七个关键业务系统：两个数字门户；财务、文档管理和文档制作应用程序；以及一个计算引擎。为了安全地将系统集成到云中，IBM 依靠 Azure Service Bus（ibm.com 外部链接）平台、基于队列的异步集成机制和 Azure Hybrid Relay（ibm.com 外部链接）技术实现点对点同步集成。
Microsoft Azure 云服务的灵活性、可靠性、安全性和性能相结合，使 IBM Consulting 能够以最少的定制快速设计和配置平台。该平台的设计使客户可以随着业务需求的变化对其进行更改。它还为下一阶段的应用程序整合提供了坚实的基础。
如今，IBM Consulting – Application Management Services 提供应用维护和支持服务。“IBM 在平台启用后提供的支持非常出色，”Lydia Chown 说，“我们的首席支持工程师很优秀，而且与我们的团队合作十分顺利。”
在 IT 基础架构现代化的第 1 阶段，The Insolvency Service 从未忘记其最终目标：帮助陷入财务困境的企业和个人。它成功了。
借助该平台的自动化功能，专案主管可以比以往更快地处理更多申请，这意味着申请人也能更快地获得服务。与关键业务应用程序的集成可提高所有业务线的流程效率和可视化管理，从而提高组成服务的质量。该平台的灵活性意味着该机构可以根据业务和公众需求的变化来调整自身和相关技术。
这些变化确实产生了积极影响。过去，当出现大型专案时，由于系统局限性，每项申请都必须逐一处理。
“现在，凭借新系统的自动检查、数据选择和批量处理功能，经验丰富的专案主管一天内处理的直接申请数量是采用旧系统时的 4 倍，”Lydia Chown 说。
因此，当工作量突然激增时，该机构无需增加员工。这使得专案主管可以腾出时间处理更复杂的问题和申请。
在近期的一个例子中，RPS 在一天内发出了 3,000 封福利信，而直到最近，它还会一封一封地生成。“所以我们已经实现全新工作领域的自动化，”Sharon Lewis 补充道。
计算引擎等关键业务应用程序的集成还为整个机构提供了灵活性和流程效率。例如，该平台会自动比较和选择申请人数据与工资记录，因此无需手动执行此操作。
Sharon Lewis 对此表示同意：“该平台最强大的特点之一就是它的灵活性。因此，如果我们需要调整或改变计算结果，或者获得新的税法、专案处理结果或立法，我们能够以更低的成本更快地进行调整。”
同样的系统集成为专案主管提供了前所未有的重要业务流程可视化管理水平。
“原来在系统外有效处理的业务流程现在已成为主系统的一部分，”Sharon Lewis 补充道，“例如，通过劳资审裁处，我们可以跟踪数千人参加的法庭听证会的时间表和结果，并更有效地管理系统内的专案量。”
Lydia Chown 和 Sharon Lewis 都指出，IBM 在 Microsoft 云服务方面的专业知识、成熟的交付方法和协作式工作方式是第 1 阶段取得成功的原因。
“IBM Consulting 项目团队孜孜不倦地开发和交付基于 Microsoft Dynamics 的新专案管理系统，并与我们的内部交付团队高效协作。”Sharon Lewis 总结道，“他们是一支知识渊博且全身心投入的团队。”
The Insolvency Service（ibm.com 外部链接）总部位于伦敦的斯特拉特福德，是英国政府的商业、能源和工业战略部的执行机构。它的目标和职责众多，包括支持陷入财务困境的企业和个人、调查财务不当行为和违法行为、为债权人争取最大回报、管理破产及其他活动。该机构在英国设有 22 个分支机构，拥有约 1,500 名员工。
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美国出品，2022 年 10 月。
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