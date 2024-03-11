对于数以万计陷入财务困境的英国公民来说，The Insolvency Service 为他们提供希望的灯塔。

该政府机构向个人和破产公司的员工提供债务解决方案和服务，并帮助债权人在破产和清算时获得偿付。这一组数字可以反映该组织提供支持的人数：2018 年，它发布了第 250,000 份债务减免令，并向债权人返还了超过 6,130 万英镑的股息。在过去的十年中，它提供了超过 23 亿英镑的债务减免。

但是，提供这种减免服务以及处理数十亿美元的付款非常复杂。该机构的冗余支付服务 (RPS) 业务部门负责处理申请和计算款项，每年处理多达 80,000 起申请，有时甚至多达 170,000 起。此外，专案的规模越来越大，也越来越复杂。

虽然该机构的主要目的仍然是提供经济信心，但其运作的破产环境正在发生变化。这就要求 The Insolvency Service 不断发展业务和支持它的 IT 基础架构。

“正在开发新的债务减免形式和处理破产的新方法，”The Insolvency Service 副首席运营官 Sharon Lewis 说，“因此，我们适应和开发 IT 系统的能力非常重要。”

该机构的关键 IT 系统包括五个不同的专案管理应用程序，所有业务部门都依赖它们进行运营。缺乏连接导致数据重复，并且没有申请人或公司的单一视图，使得专案主管很难收集可采取行动的信息。IT 基础架构还包括大量未完全集成的财务、文档、支付和其他应用程序的后端业务系统，使得该机构的服务速度和质量低于其应有的效率。

例如，RPS 专案主管必须通过将申请人提供的数据（例如他们在公司工作的时间）与工资记录中的数据进行比较，从提出的两个选项中手动选择要支付的计算结果。进行更改通常既费时又昂贵。由于系统局限性，在不增加额外人员的情况下很难处理大量专案。专案主管必须通过电子表格跟踪和记录一些业务流程，以弥补当前系统的局限性，从而限制了全公司的可视化管理。另外，还有一些特定的规则需要遵循。

除非该机构采取行动，否则其 IT 系统的局限性可能会对客户产生负面影响。

最近，The Insolvency Service 推出了其目标运营模型“One Service”。该战略的最终目标是向所有利益相关者提供快速、高质量的服务，它要求将各个业务部门联合起来，通过实施关键的基础架构变革来发挥作用。

“该战略的一个基本构建块是将我们的五个专案管理系统整合在一起，”Sharon Lewis 说，“因此我们的整个服务其实只有一个版本。”