奥地利联邦国防部 (BMLV) 设有中央文献部 (ZentDok)，该部门特别重视用户的信任和透明度。ZentDok 需要一种 AI 解决方案，既能保障质量，又能符合“人机回圈”原则，即仍然需要人与人之间进行互动。针对任何潜在的解决方案，ZentDok 规定来源应该可追溯，幻觉风险应该降至最低，并且应该告知用户来源的质量、相关性和可靠性。然后，该解决方案还应该提供可定制的用户界面和用户友好型访问管理。
由于没有“现成的”行业解决方案能够满足这些需求，IBM 奥地利团队派遣了一支多学科 IBM Client Engineering 团队与 ZentDok 团队合作。他们联手开发了最低可行产品 (MVP)，以测试其可行性要求。使用以下功能，生成的“ChatZentDoc”从其他解决方案中脱颖而出：
IBM Client Engineering 方法的优势在于，客户能够在专家的指导下熟悉所使用产品的优势。ZentDok 是 IBM 数据收集技术的长期用户，自 2016 年以来一直使用 IBM Watson Explorer 解决方案进行自然语言处理 (NLP)。因此，BMLV 决定继续推进 IBM® watsonx.ai AI 开发平台技术。
借助 ChatZentDoc，打造了一个使用 NLP 提供基于事实的回复的界面。在这一专门开发的前端中，用户可以使用过滤器选项查询数据库并隔离答案。相关回复可与源文件一起导出。ChatZentDoc 借助每天更新的信息运行，以确保必要的及时性。通过这种方式，OSINT（开源智能工具）得以问世，此工具也可用于公共行政领域的其他应用。
尽管日程紧迫，协作仍然高效
ZentDok 的负责人 Klaus Mak 上校将与 IBM 的合作关系描述为意义深远且十分专业：“第一次演示的质量就让我们所有人都十分意外。从来没有哪个项目能够如此迅速地取得成功。”
下一步将是创建一个测试环境，其他部门的用户可以在其中测试该工具的各项功能。在此期间，有必要开展有关生成式 AI 和 NLP 的培训和教育：“我们正在进入一个全新的世界。用户提示十分关键，用户的能力也将变得越来越重要。”
数据洪流来袭之际采取行动的能力
IBM 的 Benedikt Klotz 表示：“开源智能在需要搜索和分析大量非结构化数据的领域得到了普遍运用。公共部门的 AI 解决方案始终对安全和监管规定构成特殊挑战，如 GDPR、《IT 安全法》和《欧盟 AI 法案》等。本次试点期间获得的经验也有利于在组织中处理敏感数据的其他业务领域。”
Mak 认为 AI 是应对混合威胁的强大工具：“您可以使用人类智能观察数据洪流，但无法对其进行评估。然而，对数据洪流的评估和分类是在风险场景中保持行动能力的先决条件。”
奥地利 IBM Client Engineering 团队正在继续开发由此构建的 AI 平台，以便将其部署到其他环境中。在 IBM® Consulting 的帮助下，MVP 互动仍在继续，以便 ZentDok 可以评估进一步的需求。作为合作的下一步，ZentDok 计划将 watsonx.ai 用作可信的生成式 AI 平台。Mak 看到了这款工具的巨大潜力，以及在以合法安全的方式部署和运行该工具之前的培训需求。
相比之下，Mak 并不认为该解决方案会导致失业，这是生成式 AI 领域普遍存在的担忧。人机回圈原则将生成式 AI 从非结构化数据中提取的洞察诠释为对始终拥有最终决定权的人类决策者的支持。因此，根据 Mak 的说法，会需要更多的高素质人员，而非裁减人员。“我很高兴我们能够实现这个目标，”他说，“感谢 IBM 能够非常快速、顺利地完成这个流程。”
奥地利联邦国防部（德语：Bundesministerium für Landesverteidigung，有时缩写为 BMLV 或 Verteidigungsministerium）（ibm.com 外部链接）是负责与军事事务，特别是奥地利武装部队有关的所有事务的部门。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。