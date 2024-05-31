IBM Client Engineering 方法的优势在于，客户能够在专家的指导下熟悉所使用产品的优势。ZentDok 是 IBM 数据收集技术的长期用户，自 2016 年以来一直使用 IBM Watson Explorer 解决方案进行自然语言处理 (NLP)。因此，BMLV 决定继续推进 IBM® watsonx.ai AI 开发平台技术。

借助 ChatZentDoc，打造了一个使用 NLP 提供基于事实的回复的界面。在这一专门开发的前端中，用户可以使用过滤器选项查询数据库并隔离答案。相关回复可与源文件一起导出。ChatZentDoc 借助每天更新的信息运行，以确保必要的及时性。通过这种方式，OSINT（开源智能工具）得以问世，此工具也可用于公共行政领域的其他应用。

尽管日程紧迫，协作仍然高效

ZentDok 的负责人 Klaus Mak 上校将与 IBM 的合作关系描述为意义深远且十分专业：“第一次演示的质量就让我们所有人都十分意外。从来没有哪个项目能够如此迅速地取得成功。”

下一步将是创建一个测试环境，其他部门的用户可以在其中测试该工具的各项功能。在此期间，有必要开展有关生成式 AI 和 NLP 的培训和教育：“我们正在进入一个全新的世界。用户提示十分关键，用户的能力也将变得越来越重要。”

数据洪流来袭之际采取行动的能力

IBM 的 Benedikt Klotz 表示：“开源智能在需要搜索和分析大量非结构化数据的领域得到了普遍运用。公共部门的 AI 解决方案始终对安全和监管规定构成特殊挑战，如 GDPR、《IT 安全法》和《欧盟 AI 法案》等。本次试点期间获得的经验也有利于在组织中处理敏感数据的其他业务领域。”

Mak 认为 AI 是应对混合威胁的强大工具：“您可以使用人类智能观察数据洪流，但无法对其进行评估。然而，对数据洪流的评估和分类是在风险场景中保持行动能力的先决条件。”