The Conference Board Inc.

The Conference Board 采用由 IBM® 合作伙伴 CBA Strategic IT Ltd. 开发并由 IBM Watson® 技术提供支持的解决方案，使与会者能够在不中断当前对话的情况下搜索和识别相关研究和结果。
The Conference Board 专注于未来，尤其是数字时代全球业务的未来。为了实现这一目标，这个非营利性智库与几大洲的专家和公司合作，开展基于事实的研究和共识驱动的政策声明，旨在帮助企业更好地服务社会。
“根据我们的研究，我们认为一系列新的数字技术将颠覆工作结构，”The Conference Board 亚太地区董事总经理 Nick Sutcliffe 解释道，“而这反过来又会颠覆业务和领导力概况的结构。”
为了更好地了解这种颠覆以及如何最好地驾驭它，The Conference Board 启动了“未来工作趋势”研究项目。该组织招募了来自其成员组织的数百名高管，将这些领导者聚集在一起讨论有关数字组织文化驱动因素的重要话题。
“未来工作场所面临的最大挑战之一是，我们不知道文化会是什么样子或应该是什么样子，”Sutcliffe 补充道，“因此，我们围绕数字化、人工智能和分析对企业领导力的影响进行了大量研究。”
为了帮助参与者计划下一次小组讨论，The Conference Board 组建了一个 LinkedIn 群组，让未来的与会者能够获取针对这些主题的大量研究成果。但是，有一个担忧。
“我们在之前的一次研究活动中使用了这种形式，”Sutcliffe 回忆说，“我们发现大家没有做好准备。如果我们给大家一份报告供他们阅读，他们就会这样做。但我们将超过 5,000 篇研究文章上传到了这个 LinkedIn 群组，这对任何人都没有价值。”
“我们意识到人们需要‘按需’学习，”Sutcliffe 继续说道，"因此，我们问自己，‘如何让我们的会员以他们想要的形式获取我们的内容和知识？’”
2018 年 11 月，The Conference Board 为其“未来工作趋势”研究工作举行了最新的系列讨论。该企业组织了来自超过 100 个成员组织的人力资源、财务、通讯和法律部门约 300 名高管，让这些领导者聚集在新加坡和中国上海的两个会议地点。
“我们称其为‘非会议’，”Sutcliffe 说道，“因为我们希望汲取 300 多名高管的集体智慧，该活动旨在为发言者限定主题，因此与会者被分成 16 个工作组，重点关注如何应对并利用当今发生的颠覆性变化。我们会询问他们关于这些主题的战略意图，然后我们就他们定义的战略对他们进行实时调查。”
为了帮助与会者在这些讨论中做好充分准备，The Conference Board 采用了 CBA 提供的组织认知人工智能技术 (CAITO) 解决方案。
CAITO 知识平台可以筛选大量非结构化数据，例如十多年的研究报告结果，并将这些信息统一到集中式知识库框架中。然后，用户可以使用自然语言问题搜索这些存储库，从而产生新的洞察分析。对于“未来工作趋势”研究项目，这些存储库包含来自 The Conference Board、其研究合作伙伴 Korn Ferry 和其他几个组织超过 5,000 项研究，这些组织的研究可在公共领域获取。
“我们与 CBA 合作创建了 CAITO 模型，旨在提供我们的按需学习平台，”Sutcliffe 补充道，“因此，与会者可能会讨论如何最好地管理员工队伍中的千禧一代，他们会询问 CAITO 关于该主题提供哪些可用的研究。但 CAITO 的美妙之处在于，它可以理解问题，不仅可以回答问题，还可以说，‘嘿，您真正应该关注的是如何应对几代人组成的员工队伍。这里还有一些相关研究。”
根据 IBM 嵌入式解决方案协议 (ESA)，CBA 对其 CAITO 平台中内置的认知功能进行了扩展，以纳入 IBM Watson Discovery 技术，为该工具提供额外的搜索和分析功能。每个 CAITO 模型都在本地云框架中托管，该框架使用 IBM Cloud® Foundry 产品进行监控，支持应用程序的部署和可扩展性，而无需手动配置和管理服务器。此外，IBM Cloud Kubernetes Service 解决方案支持快速交付应用程序，并可以将其绑定到 Watson 技术等高级服务。
随着 2018 年“未来工作趋势”讨论的结束，The Conference Board 对选择与 CBA 和 IBM 合作感到非常满意。“对我们来说，这次合作非常成功，”Sutcliffe 解释说，“因为它让我们的会员能够获得他们需要的研究和内容。而且是按需提供给他们的。”
与以往的会议不同，CAITO 平台由 ESA 的 Watson 技术提供支持，支持会议参与者能够在短时间内（甚至在对话过程中）快速访问关键研究和相关调查，从而促进更加富有成效的讨论并产生更丰富的洞察分析，以融入最佳实践和策略。
“我们每年在全球媒体上发表数十万次，”Sutcliffe 补充道，“我会看一下我们两三年前做过的研究，但我已经忘记了我们做过的研究。我们的会员不可能阅读或查看所有这些内容。但 CAITO 可以捕获我们组织拥有的所有智力能力并进行更好地交付。它促进了我们与会员的互动，并将我们的对话范围扩大了 50％。他们说，‘CAITO 建议这样做。我们从来不知道您对此进行过研究。您能和我们谈谈吗？”
而且可以按角色和行业更有针对性地开展这些会员讨论。“通过 CAITO，我们能够为每个人创造独特的体验，”Sutcliffe 评论道，“如果 CEO 提出问题，他们就不想看到 HR 信息，但如果 HRO 提出同样的问题，他们就希望看到 HR 信息。CAITO 可以为他们所有人提供独特的体验。”
“我们将于今年四月发布我们的研究结果，”Sutcliffe 总结道，“我们从这些讨论中获得的宝贵研究将帮助我们继续为我们的会员提供支持，为他们提供关键洞察分析和战略方向，以应对转型和颠覆挑战，它们是‘未来工作趋势’的一部分。”
自 1916 年成立以来，The Conference Board Inc.（ibm.com 外部链接）与各行业和各地区的高管进行沟通协调，以促进全球商业领导力社区的发展。该组织是一个非营利性的会员驱动型智库，它致力于不断研究和制定全面的政策声明，旨在帮助企业领导者推动创新并应对当前的市场挑战。其总部位于纽约市，还在比利时、中国和新加坡设有办事处。
IBM 合作伙伴 CBA 成立于 1992 年，自成立之初起，为全球客户提供业务战略执行和软件实施服务。但在 2011 年，该公司脱离了 CBA Strategic IT（ibm.com 外部链接）组织，专注于开发和实施专门的认知 AI 解决方案。该公司总部位于新西兰的奥克兰，目前在新加坡设立办事处，其业务遍及全球，为包括商业企业和政府机构在内的各种大型企业客户提供服务。
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要了解有关其专业 AI 和认知解决方案以及 CBA 可以为您提供何种帮助的更多信息，请访问：CBA Strategy IT Ltd.（ibm.com 外部链接）。
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2019 年 4 月在美国制作。
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