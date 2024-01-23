The Conference Board Inc.

The Conference Board 专注于未来，尤其是数字时代全球业务的未来。为了实现这一目标，这个非营利性智库与几大洲的专家和公司合作，开展基于事实的研究和共识驱动的政策声明，旨在帮助企业更好地服务社会。

“根据我们的研究，我们认为一系列新的数字技术将颠覆工作结构，”The Conference Board 亚太地区董事总经理 Nick Sutcliffe 解释道，“而这反过来又会颠覆业务和领导力概况的结构。”

为了更好地了解这种颠覆以及如何最好地驾驭它，The Conference Board 启动了“未来工作趋势”研究项目。该组织招募了来自其成员组织的数百名高管，将这些领导者聚集在一起讨论有关数字组织文化驱动因素的重要话题。

“未来工作场所面临的最大挑战之一是，我们不知道文化会是什么样子或应该是什么样子，”Sutcliffe 补充道，“因此，我们围绕数字化、人工智能和分析对企业领导力的影响进行了大量研究。”

为了帮助参与者计划下一次小组讨论，The Conference Board 组建了一个 LinkedIn 群组，让未来的与会者能够获取针对这些主题的大量研究成果。但是，有一个担忧。

“我们在之前的一次研究活动中使用了这种形式，”Sutcliffe 回忆说，“我们发现大家没有做好准备。如果我们给大家一份报告供他们阅读，他们就会这样做。但我们将超过 5,000 篇研究文章上传到了这个 LinkedIn 群组，这对任何人都没有价值。”

“我们意识到人们需要‘按需’学习，”Sutcliffe 继续说道，"因此，我们问自己，‘如何让我们的会员以他们想要的形式获取我们的内容和知识？’”