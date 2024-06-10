The Bank of New York Mellon

BNY Mellon 使用 IBM MQ，确保每次都能交付高度敏感的事务数据。
BNY Mellon 使用 IBM® MQ，因为其表现优异。他们知道自己的交易数据不会丢失，而且 IBM MQ 可以在他们使用的任何平台上运行。BNY Mellon 还借助了 IBM 专家的力量，并将 IBM 作为咨询顾问。
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2019 年 3 月在美国制作。
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