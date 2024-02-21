当英国因新冠疫情流行而进入封控状态时，Taylor Made Media 的制作主管 Ian McGinty 急需为公司的新远程办公战略部署一个解决方案，因而找到了创新型托管云服务公司 BASE Media Cloud。BASE Media Cloud 为 BBC、COPA90、Formula E、ITV 和 Objective Media Group 等知名媒体品牌提供集成云存储和多云软件即服务 (SaaS) 解决方案。作为 Aspera 合作伙伴，BASE Media Cloud 使用 Aspera on Cloud 和 IBM® Cloud Object Storage 解决方案来提高媒体分发解决方案的效率。

由于员工被迫远程工作，Taylor Made Media 需要快速转变其本地部署存储和手动媒体工作流程。为了保持与客户和同事进行媒体交流的效率，该公司必须立即将所有媒体资产迁移到云存储解决方案中，这几乎是在一夜之间完成的。在封控的第一个周末，数据中心的访问受到限制，这给数据迁移带来了巨大挑战。

McGinty 说：“当我们需要在短时间内实施远程后期制作工作流程时，我们联系了 BASE，他们立即为我们进行了设置。一切就绪后，我们收到了一份关于如何浏览和操作该系统的教程，这让我们对如何使用该服务有了清晰的认识。”