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由 watsonx 生成的抽象圆圈插图
客户感言
Tata Consultancy Service Limited (TCS) 对 watsonx.governance 的评价

“我们正在见证生成式 AI 的变革性力量 - 从彻底改变客户体验到优化运营。然而，就像任何其他强大的工具一样，肆无忌惮的使用会带来监管风险、伦理问题、决策盲区以及声誉方面的巨大冲击。TCS 遍布全球的客户不仅追求将生成式 AI 能力应用于各自的业务，而且关心围绕生成式 AI 模型的监管要求、风险的主动控制和模型生命周期的有效管理，这些努力将加强对责任、公平、透明度和伦理道德的重视。为了保护客户免受潜在风险的影响，并帮助客户以合乎道德的方式利用生成式 AI，TCS 正在探索 IBM watsonx 治理功能在合规性、风险管理和生命周期治理方面的应用，并将其与托管在 watsonx.ai 上的模型结合起来。”


Keshav Varma
ISU 主管，技术、软件和服务业务部门
Tata Consultancy Service Limited
Tata Consultancy Services Limited 徽标
关于 Tata Consultancy Services Limited

Tata Consultancy Services Limited（ibm.com 外部链接）(TCS) 是一家 IT 服务、咨询和业务解决方案组织，在过去 50 年间一直与全球许多大型企业合作。总部位于印度孟买，隶属 Tata Group。
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法律

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美国出品。2024 年 1 月。

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