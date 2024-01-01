“我们正在见证生成式 AI 的变革性力量 - 从彻底改变客户体验到优化运营。然而，就像任何其他强大的工具一样，肆无忌惮的使用会带来监管风险、伦理问题、决策盲区以及声誉方面的巨大冲击。TCS 遍布全球的客户不仅追求将生成式 AI 能力应用于各自的业务，而且关心围绕生成式 AI 模型的监管要求、风险的主动控制和模型生命周期的有效管理，这些努力将加强对责任、公平、透明度和伦理道德的重视。为了保护客户免受潜在风险的影响，并帮助客户以合乎道德的方式利用生成式 AI，TCS 正在探索 IBM watsonx 治理功能在合规性、风险管理和生命周期治理方面的应用，并将其与托管在 watsonx.ai 上的模型结合起来。”
Keshav Varma
ISU 主管，技术、软件和服务业务部门
Tata Consultancy Service Limited
Tata Consultancy Services Limited（ibm.com 外部链接）(TCS) 是一家 IT 服务、咨询和业务解决方案组织，在过去 50 年间一直与全球许多大型企业合作。总部位于印度孟买，隶属 Tata Group。
© Copyright IBM Corporation 2024. IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品。2024 年 1 月。
IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corporation 在美国和／或其他国家或地区的商标或注册商标。 其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。有关 IBM 商标的最新列表，请访问 ibm.com/legal/copyright-trademark。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。
本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。