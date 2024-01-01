“我们正在见证生成式 AI 的变革性力量 - 从彻底改变客户体验到优化运营。然而，就像任何其他强大的工具一样，肆无忌惮的使用会带来监管风险、伦理问题、决策盲区以及声誉方面的巨大冲击。TCS 遍布全球的客户不仅追求将生成式 AI 能力应用于各自的业务，而且关心围绕生成式 AI 模型的监管要求、风险的主动控制和模型生命周期的有效管理，这些努力将加强对责任、公平、透明度和伦理道德的重视。为了保护客户免受潜在风险的影响，并帮助客户以合乎道德的方式利用生成式 AI，TCS 正在探索 IBM watsonx 治理功能在合规性、风险管理和生命周期治理方面的应用，并将其与托管在 watsonx.ai 上的模型结合起来。”



Keshav Varma

ISU 主管，技术、软件和服务业务部门

Tata Consultancy Service Limited