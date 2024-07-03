Tata Consultancy Services Ltd

Tata Consultancy Services 应用平台和 API 管理全球技术负责人 Akhil Hada 解释说：当今企业迫切需要更快速、更轻松地获取新能力，将其部署到市场，并在必要时进行扩展。Hada 先生认为，云计算是发展趋势，但许多组织仍然需要在本地保留一些系统和数据。