Tata Consultancy Services Ltd

IBM 合作伙伴视频：Tata Consultancy Services (TCS) 的 Akhil Hada 讨论了当今公司必须如何利用基于云的解决方案来保持竞争力，以及 TCS 如何使用 IBM API Connect（以前称为 API Management）来帮助交付混合云解决方案。
Tata Consultancy Services 应用平台和 API 管理全球技术负责人 Akhil Hada 解释说：当今企业迫切需要更快速、更轻松地获取新能力，将其部署到市场，并在必要时进行扩展。Hada 先生认为，云计算是发展趋势，但许多组织仍然需要在本地保留一些系统和数据。
Tata Consultancy Services Limited（ibm.com 外部链接）是一家 IT 服务、咨询和业务解决方案组织，在过去 50 年间一直与全球许多大型企业合作。总部位于印度孟买，隶属 Tata Group。
© Copyright IBM Corporation 2016 IBM Corporation Software Group Route 100 Somers, NY 10589
美国出品，2016 年 10 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM API Connect 和 IBM API Management 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。ibm.com/legal/copyright-trademark 网站上的“版权和商标信息”部分中提供了 IBM 商标的最新列表。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。本文引用的客户示例仅供说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。