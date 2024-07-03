TalkTalk 成立于二十多年前，作为一家电信服务提供商，至今仍坚守其创办初衷：为全英国的人们提供便捷且价格合理的通信服务。入侵与调查负责人 Colin Hardy 表示：“我们致力于为客户创造价值。我们以极具竞争力的价格为超过四百万客户提供宽带服务。”

经过多年的稳定增长和多次收购，TalkTalk 需要确保其安全能力随着业务发展而不断加强。公司决定将以前外包的任务纳入内部管理，并启动了一项长期计划来逐步完善安全运营体系。

TalkTalk 的战略重点是发展三项关键安全能力：人员、流程和技术。随着新扩充的安全团队就位，组织很快发现，需要用一个强大的事件响应平台来加强其传统的 IT 系统。

Hardy 说：“我们是一家通过收购发展壮大的企业，因此我们拥有许多不同类型的网络环境和老旧设备。为了充分利用已投资的安全工具，我们希望将这些工具整合起来，从中获取更丰富的数据，并显著提升响应能力。”