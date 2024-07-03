经过多年的扩张，TalkTalk 需要进一步完善其安全运营体系，以应对不断增长的业务需求。公司将 IBM Security SOAR 与传统的安全系统和应用程序集成在一起，显著提升了对潜在问题的响应和处置速度。
公司与 IBM Security 团队密切合作，将 IBM Security SOAR 平台与传统的安全基础架构相整合，建立了一个用于查看和响应潜在问题的集中管理平台。
TalkTalk 成立于二十多年前，作为一家电信服务提供商，至今仍坚守其创办初衷：为全英国的人们提供便捷且价格合理的通信服务。入侵与调查负责人 Colin Hardy 表示：“我们致力于为客户创造价值。我们以极具竞争力的价格为超过四百万客户提供宽带服务。”
经过多年的稳定增长和多次收购，TalkTalk 需要确保其安全能力随着业务发展而不断加强。公司决定将以前外包的任务纳入内部管理，并启动了一项长期计划来逐步完善安全运营体系。
TalkTalk 的战略重点是发展三项关键安全能力：人员、流程和技术。随着新扩充的安全团队就位，组织很快发现，需要用一个强大的事件响应平台来加强其传统的 IT 系统。
Hardy 说：“我们是一家通过收购发展壮大的企业，因此我们拥有许多不同类型的网络环境和老旧设备。为了充分利用已投资的安全工具，我们希望将这些工具整合起来，从中获取更丰富的数据，并显著提升响应能力。”
TalkTalk 最初尝试使用传统工具来追踪和减轻潜在的网络威胁，但发现这些工具无法满足其不断增长的需求，因此开始评估更具可扩展性的事件响应解决方案。这家宽带提供商最终选择了 IBM Security SOAR 平台（以前称为 Resilient），因为它非常灵活、功能丰富且易于部署。
Hardy 说：“我们之所以选择 IBM，是因为它能够支持我们企业成熟度不断提升的需求。我们预见到未来几年企业将会快速发展，因此需要一款能够与时俱进、不断发展的产品。Resilient 完美契合了我们的需求。另外，它是基于云的，易于部署，节省了我们搭建基础设施的成本。”
TalkTalk 与 IBM Security 团队密切合作，将 IBM Security SOAR 平台与其传统安全应用程序（包括端点响应和情报共享平台）集成在一起，并将新技术完全整合到其流程中。
Hardy 说：“我们的安全分析师知道在不同情况下该做什么，以及要遵循哪些工作流程。将 Resilient 放在我们安全运营的核心位置，让我们得以建立起一种前所未有的、可供审计追踪的事件记录。我们的安全能力发生了质变。”
TalkTalk 的分析师现在有了一个集中式平台来查看通知，而无需在不同的环境中追踪潜在的安全威胁。Hardy 说：“当警报出现时，我们的分析师不想调查十来个不同的系统以确定它是否是威胁事件。他们希望该警报的上下文都可以在单一视图中呈现给他们，Resilient 正是他们梦寐以求的解决方案。”
IBM Security SOAR 平台通过集成 TalkTalk 的安全平台并简化其工作流程，显著加快了公司解决问题的速度。现在，TalkTalk 安全团队遏制潜在威胁的速度平均提高了八倍。
IBM Security SOAR 平台作为其安全基础架构的基石，还让 TalkTalk 能够更快速、更敏捷地实施调整，以应对不断变化的威胁。Hardy 说：“Resilient 的优势之一在于其灵活的配置能力。面对不断变化的攻击者和层出不穷的新型攻击手段，Resilient 让我们能够迅速调整策略，有效应对威胁。Resilient 赋予我们驾驭威胁态势的能力。”
最后，IBM Security SOAR 平台将 TalkTalk 安全运营的透明度提升到了全新水平。Hardy 说：“事件的可见性以及我们与利益相关者的有效沟通是非常重要的。我们衡量成功的一个重要指标是能够向董事会报告，借助该工具，我们不仅可以集中查看所有事件，还可以追踪并报告事件响应速度的提升情况。”
TalkTalk（外部链接）总部位于英国伦敦，为英国超过 400 万客户提供宽带、固定电话、电视和移动通信服务。公司成立于 1995 年，最初是一家电话通信服务转销商，2003 年推出面向消费者的品牌 TalkTalk。自成立以来，TalkTalk 一直致力于为客户提供高价值、低成本的连接服务。
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2019 年 4 月在美国制作
IBM、IBM 徽标、ibm.com 和 IBM Resilient Incident Response Platform 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.shtml 上的“版权和商标信息”部分中提供了 IBM 商标的最新列表。
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