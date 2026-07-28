充满信心地加速 AI 驱动的转型

台湾中小企业银行与 IBM 合作，对其数字银行基础进行现代化改造，并为未来创新创建一个可扩展的框架。基于长期的合作关系，该行利用 IBM 的技术和专业知识来提高运营效率、增强弹性并支持负责任的 AI 应用。

转型包括核心银行基础设施的现代化，实现了关键数据跨平台的实时同步，并显著改善了客户信息的获取。TBB 还部署了基于 IBM Cloud 的备份能力，以加强灾难恢复并满足运营弹性的监管要求。

随着 AI 应用的加速，该行建立了企业范围的 AI 治理框架，以帮助在整个组织内负责任地扩展 AI。利用 IBM watsonx.ai、watsonx.data 和 watsonx.governance，该行加强了 AI 生命周期——从准备可信数据、开发 AI 模型到治理、合规和监管。这改进了对可信客户数据的获取，为更快的决策、更及时响应的服务以及受银行企业级 AI 框架治理的未来 AI 用例构建了更坚实的基础。 在整个实施过程中，IBM Expert Labs 与 TBB 团队密切合作，验证用例、实施治理控制并支持该平台的成功采用。

为支持长期创新，该行还采用了 IBM 的 ESSO 和 ACP 框架，在简化采购和运营规划的同时，为软件、技术专长和新兴技术提供了可预测的访问途径。