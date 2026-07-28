充满信心地加速 AI 驱动的转型

台湾中小企业银行实现运营现代化，增强弹性，并建立可信赖的人工智能治理。
一个多世纪以来，台湾中小企业银行 (TBB) 通过服务中小企业，为台湾经济提供动力。但随着客户期望的演变和数字银行应用的加速，该行面临日益严峻的挑战：金融机构如何在加快创新的同时，保持高度监管行业所要求的稳定性、安全性和合规性？
疫情期间压力加剧，活跃客户数量大幅增长，交易量增长超过 50%，移动支付活动激增。与此同时，监管机构针对运营弹性、云就绪和人工智能治理提出了新要求。为了跟上步伐，TBB 需要对关键银行系统进行现代化改造，改善客户洞察的获取，增强灾难恢复能力，同时为负责任的 AI 应用建立可信赖的基础。如果不进行转型，该行将面临创新放缓、运营复杂性增加以及向客户提供无缝数字体验能力受限的风险。
台湾中小企业银行与 IBM 合作，对其数字银行基础进行现代化改造，并为未来创新创建一个可扩展的框架。基于长期的合作关系，该行利用 IBM 的技术和专业知识来提高运营效率、增强弹性并支持负责任的 AI 应用。
转型包括核心银行基础设施的现代化，实现了关键数据跨平台的实时同步，并显著改善了客户信息的获取。TBB 还部署了基于 IBM Cloud 的备份能力，以加强灾难恢复并满足运营弹性的监管要求。
随着 AI 应用的加速，该行建立了企业范围的 AI 治理框架，以帮助在整个组织内负责任地扩展 AI。利用 IBM watsonx.ai、watsonx.data 和 watsonx.governance，该行加强了 AI 生命周期——从准备可信数据、开发 AI 模型到治理、合规和监管。这改进了对可信客户数据的获取，为更快的决策、更及时响应的服务以及受银行企业级 AI 框架治理的未来 AI 用例构建了更坚实的基础。 在整个实施过程中，IBM Expert Labs 与 TBB 团队密切合作，验证用例、实施治理控制并支持该平台的成功采用。
为支持长期创新，该行还采用了 IBM 的 ESSO 和 ACP 框架，在简化采购和运营规划的同时，为软件、技术专长和新兴技术提供了可预测的访问途径。
通过与 IBM 合作，台湾中小企业银行在保持领先金融机构所应有的稳定性和合规性的同时，转变了自身的创新能力。过去需要一整天才能获取的客户贡献数据，现在几秒钟内即可完成，从而实现了更快的决策和更及时响应的客户服务。
该行加强了数字渠道的运营弹性，预计在整个 2025 年，核心银行系统、网上银行、手机银行和 ATM 服务将实现零中断。通过增强灾难恢复和业务连续性的云备份能力，监管就绪度也得到了提升。
AI 驱动的流程改进在整个组织内带来了可衡量的效率提升。“Enjoy e-Loan”服务的贷款审查处理时间缩短了 40%，数字开户现在最快可在 6 分钟内完成，营销内容的创建时间从 2 到 4 小时压缩到不足 1 分钟。
如今，TBB 已建立起可扩展的数字和 AI 基础，帮助组织加快创新、加强治理，并为客户提供更优体验，同时保持信任、弹性和监管信心。随着该行持续推进转型之旅，IBM 仍将是其战略技术合作伙伴，通过弹性基础设施、人工智能治理和持续创新支持未来增长。
台湾中小企业银行 (TBB) 是一家总部位于台湾的领先金融机构，成立于 1915 年。它为中小企业服务已逾一个世纪，并将服务扩展至台湾各地的消费者和企业。TBB 提供广泛的银行、贷款、支付和金融服务，通过值得信赖的金融解决方案和数字创新，帮助客户实现增长。
© 版权所有 IBM Corporation。2026 年 7 月。
IBM、IBM Cloud、IBM watsonx、watsonx.ai、watsonx.data、watsonx.governance 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。