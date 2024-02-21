T-Soft 帮助客户创建电子商务解决方案，并提供其他综合解决方案生态系统，包括社交媒体、通信和商业智能产品。但事实证明，为其电子商务解决方案选择合适的技术平台极具挑战性。电子商务是一个极其活跃的行业，斋月、黑色星期五和圣诞节等节假日都会导致需求激增。

业务连续性至关重要。电子商务网站的任何停机时间都意味着收入损失。此外，T-Soft 的客户群也在不断扩大和变化。本地部署服务器无法提供公司所需的可扩展性。T-Soft 需要一个灵活、有弹性和可扩展的平台，以应对客户不断变化的需求。