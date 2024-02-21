主页 Case Studies T-Soft 电子商务提供商拥抱云技术
拥抱云技术帮助土耳其企业不断发展壮大
伊斯坦布尔晴朗天空下博斯普鲁斯海峡大桥的特写镜头

大约 15 年前，T-Soft 发现电子商务是土耳其经济发展的关键。公司成立后不久，就被公认为土耳其电子商务领域的领军企业，并努力帮助其他企业取得成功。

作为“展开土耳其之翼”计划的一部分，T-Soft 在全国 30 个不同城市与企业家和商界领袖会面，探讨电子商务的采用和部署以及由此带来的经济效益。

云技术采用率增加

 

云技术采用率在短短 2 年内就增加了 300%

大规模云计算

 

提供灵活性、弹性和可扩展性
IBM Cloud 提供了我们所需的可扩展性，帮助我们的电子商务客户应对不断变化的使用需求。 Avni Arikan 首席技术官 T-Soft

T-Soft 帮助客户创建电子商务解决方案，并提供其他综合解决方案生态系统，包括社交媒体、通信和商业智能产品。但事实证明，为其电子商务解决方案选择合适的技术平台极具挑战性。电子商务是一个极其活跃的行业，斋月、黑色星期五和圣诞节等节假日都会导致需求激增。

业务连续性至关重要。电子商务网站的任何停机时间都意味着收入损失。此外，T-Soft 的客户群也在不断扩大和变化。本地部署服务器无法提供公司所需的可扩展性。T-Soft 需要一个灵活、有弹性和可扩展的平台，以应对客户不断变化的需求。
强大的本地支持

T-Soft 确定云平台将提供其所需的功能。然而，当该公司过去尝试与其他云平台供应商合作时，却无法找到所需的本地支持。当该公司联系 IBM 时，发现 IBM 在土耳其当地拥有强大的影响力。

T-Soft 与土耳其当地的 IBM 团队合作，将其电子商务平台迁移到 IBM® Cloud Virtual Machines。云平台提供了公司所需的灵活性、弹性和可扩展性，以满足 T-Soft 客户不断变化的需求。T-Soft 为客户提供了多种平台选择，其中 IBM Cloud 平台是更高级别的解决方案，具有更好的服务水平协议 (SLA)。
有了 IBM 技术的支持，我们得以顺利部署和运行。这是一次卓越的合作，我们将继续携手成长。 Avni Arikan 首席技术官 T-Soft
可扩展性和灵活性

在过去两年中，T-Soft 的云计算采用率增加了 300%。IBM Cloud 的可扩展性帮助 T-Soft 适应客户不断变化的消费需求。此外，随着 T-Soft 不断扩大客户群和增加产品组合，它计划利用 IBM Cloud 提供的服务来帮助产品开发。例如，T-Soft 目前正在运行 IBM Cloud Kubernetes Service 的概念验证 (POC)。T-Soft 首席技术官 Avni Arikan 说道：“容器是最灵活的技术，并且使用的资源比其他选项更少。此外，还可以远程对它们进行管理。”

Arikan 表示，为成千上万的客户运行技术平台并非易事。他说：“有了 IBM 技术的支持，我们得以顺利部署和运行。这是一次卓越的合作，我们将继续携手成长。”
T-soft 徽标
关于 T-Soft

T-Soft（ibm.com 外部链接）由三个兄弟于 2003 年创立。公司为大约 3,000 家客户提供服务，提供电子商务基础设施解决方案以及其他综合解决方案生态系统，如社交媒体、通信和商业智能产品。该公司拥有约 200 名员工，总部位于土耳其伊斯坦布尔。
解决方案组件 IBM Cloud Virtual Machines IBM Cloud Kubernetes Service
采取后续步骤

如需详细了解本案例中介绍的 IBM 解决方案，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴。

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法律

© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504

美国出品，2021 年 8 月。

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