云战略承诺节省成本、减少管理要求和简单的可扩展性对各种规模的企业都有吸引力。但是，在放弃本地部署的基础架构之前，企业需要确保其任务关键型业务系统能够在云端全天候顺畅运行。

Sypsoft360 区域总监 Grimaldo del Solar 解释说：“Sypsoft360 专用于帮助中型企业部署SAP Business One 来支持他们的业务。我们意识到，我们的大多数客户和潜在客户都对基于云的服务感兴趣，我们的目标是率先向市场推出专用的 SAP Business One 托管服务产品，领先竞争对手。”

Sypsoft360 开始使用知名的公共云平台构建其托管服务产品。该公司很快就遇到了问题，促使其寻求替代方案。其中一个关键挑战是，以前的云提供商将 Sypsoft360 锁定在六个月的合同中，这意味着，它必须为自己的客户也这样做，否则，一旦取消合同，就有赔钱风险。

Del Solar 继续说道：“除了限制我们交付灵活合同的能力外，以前供应商的定价昂贵且不可预测，使我们难以提供有竞争力的费用。没有本地支持，因此，如果遇到任何问题，只能努力使用他们的在线支持页面。我们开始寻找新的提供商，能够为我们提供更高灵活性和响应更快的支持。”