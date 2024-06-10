许多公司都在寻求云技术的优势：低成本、低复杂性，以及高度的安全性和可靠性。IT 服务提供商 Sypsoft360 通过托管在 IBM Cloud 中的 SAP Business One® 托管服务帮助其客户取得成功，提供始终如一的高性能和稳定性并推动销售额飙升。
该公司在 SAP 认证的 IBM® Cloud Bare Metal Servers 上构建了完全托管的 SAP Business One 产品，为客户提供 ERP 功能以低成本实现其业务目标。
云战略承诺节省成本、减少管理要求和简单的可扩展性对各种规模的企业都有吸引力。但是，在放弃本地部署的基础架构之前，企业需要确保其任务关键型业务系统能够在云端全天候顺畅运行。
Sypsoft360 区域总监 Grimaldo del Solar 解释说：“Sypsoft360 专用于帮助中型企业部署SAP Business One 来支持他们的业务。我们意识到，我们的大多数客户和潜在客户都对基于云的服务感兴趣，我们的目标是率先向市场推出专用的 SAP Business One 托管服务产品，领先竞争对手。”
Sypsoft360 开始使用知名的公共云平台构建其托管服务产品。该公司很快就遇到了问题，促使其寻求替代方案。其中一个关键挑战是，以前的云提供商将 Sypsoft360 锁定在六个月的合同中，这意味着，它必须为自己的客户也这样做，否则，一旦取消合同，就有赔钱风险。
Del Solar 继续说道：“除了限制我们交付灵活合同的能力外，以前供应商的定价昂贵且不可预测，使我们难以提供有竞争力的费用。没有本地支持，因此，如果遇到任何问题，只能努力使用他们的在线支持页面。我们开始寻找新的提供商，能够为我们提供更高灵活性和响应更快的支持。”
为了构建完全托管的 SAP Business One 产品的基础，Sypsoft360 选择了经过 SAP 认证的 IBM Cloud Bare Metal Servers。该公司在成功进行概念验证 （PoC） 演练后做出了这一决定，演练表明此解决方案具有出色的性能且易于管理。
“我们首先考虑 IBM Cloud Bare Metal Servers，因为它们都通过了 SAP 解决方案认证并且价格具有竞争力”Del Solar 说道。“PoC 演练让我们相信，我们在 IBM Cloud 上的体验将与我们在之前的云服务提供商处获得的体验大不相同。IBM 在世界各地设有办事处，使我们能够在秘鲁、智利和厄瓜多尔这三个国家/地区获得本地支持。由于 IBM 的国际影响力，与我们过去合作过的其他大型供应商相比，与他们合作的感觉更加亲切。”
“IBM Cloud 的另一大优势是本地售前支持。当我们与客户接洽时，他们往往有各种各样的应用程序想要迁移到云端，这可能会造成很大的技术复杂性。借助 IBM Cloud，我们始终可以联系 IBM 技术专家来帮助我们定义最佳基础架构，根据每个客户的独特需求提供相应的性能、安全性和成本效益。”
如今，Sypsoft360 为每位新客户都提供了在 IBM Cloud 上运行的 SAP Business One 选项，采用率迅速上升。该公司还通过将 SAP Business One 环境迁移到 IBM Cloud Bare Metal 服务器，帮助现有客户迈出拥抱云技术的第一步。
Sypsoft360 的工程师使用 Web 控制面板来配置资源和管理基础架构。Del Solar 评论道：“IBM 会定期对 Web 门户进行改进，这意味着它变得更好、更方便使用。如果我们的任何客户对于将其他应用程序与其基于云的 SAP Business One 环境集成有疑问，IBM 会帮助我们做出有效回应。”
Sypsoft360 基于 IBM Cloud Bare Metal Servers 的 SAP Business One 托管产品立即受到了潜在客户的欢迎。自推出一年以来，基于云的解决方案已成为 Sypsoft360 市场营销战略的核心，对于那些希望获得 SAP Business One 强大的业务管理功能以及 IBM Cloud 基础架构的简单性和一致性能的公司，非常具有吸引力。
“自从我们在 IBM Cloud 上推出 SAP Business One 托管服务以来，我们的新产品销售额每个月都会翻一番。”Del Solar 说道。“今天，已转化的潜在客户中有 90％ 采用基于云的解决方案。在 IBM Cloud Bare Metal Servers 和 SAP Business One 强强联合的帮助之下，今年的年收入有望增加 200%。”
Sypsoft360 以优质服务为客户的业务提供支持，并在此基础上加倍努力。通过选择 IBM Cloud Bare Metal Servers，该公司可以利用专用基础架构帮助保护客户环境并确保一致的性能。
“借助专用的 IBM Cloud Bare Metal Servers，我们可以隔离客户环境，”Del Solar 评论道。“这可以保护他们免受威胁，并防止一个客户系统的计算需求突然激增而影响另一个客户环境的性能。灵活的计费模式还意味着，我们不需要将客户锁定在长期合同中，而这是他们真正看重的一点。”
如果出现问题，Sypsoft360 可以联系 IBM 支持部门快速解决问题。通过这种方式，该公司为客户提供了卓越的服务连续性，帮助他们在竞争中脱颖而出。
最近，该公司的响应能力受到了考验。客户将感染勒索软件的计算机连接到了 Sypsoft360 在 IBM Cloud 中托管的 SAP Business One 环境。Del Solar 评论道：“我们对受感染的服务器已进行了备份，并请 IBM 帮助我们快速恢复环境。在我们还没弄清状况之前，IBM 达拉斯的一个团队就联系了我们，向我们介绍了整个恢复过程，这让客户非常满意。”
Del Solar 总结道：“选择 IBM Cloud Bare Metal Servers 来支持我们的 SAP Business One 托管服务，这对我们在竞争中脱颖而出发挥了关键作用。同时让我们能够提供同行业其他公司无法比拟的性价比。”
Sypsoft360 总部位于秘鲁利马，专注于部署 SAP Business One 解决方案来帮助中小型公司实现业务目标。该公司成立于 2006 年，业务范围遍及智利和厄瓜多尔。
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