该计划很明确：SURA Peru 隶属于拉丁美洲控股公司 Grupo SURA，其战略重点是提供多样化的金融服务，已准备好对其应用程序基础架构进行现代化改造。新的集成设备可以快速解决这些问题，但 SURA Peru 财务和 IT 副总裁 (CFO/CTO) Cesar Chang 想要做的不仅仅是加快速度和提升标准化安全性。他希望 SURA Peru 能更好地迎接未来。

与该地区的几个国家一样，秘鲁也面临着云采用速度减缓的技术挑战，秘鲁政府法规禁止公司将其关键业务数据转移到其他国家/地区托管的云服务器。对于 SURA Peru 的 IT 企业经理 Bernardino Bravo-Mejia 和该公司的首席技术架构师 Carlos Candela 来说，这意味着全面转向云将是一项挑战。无论如何，该公司的愿景是 100% 云原生。