但这并不意味着团队无法开始为这种转变做好准备。事实上,为云做好准备可能会给 SURA Peru 带来未来的竞争优势。

这就是该公司选择 IBM® Cloud Pak for Integration for Integration on Red Hat OpenShift 作为其私有云环境及其现代化项目的基础的原因。Candela 解释道:“利用 IBM Cloud Pak for Integration,我们现在可以对基础架构进行重大改进,同时保持迁移到云的可移植性,以便在未来见监管更为灵活时可迁移到云。这对我们来说是一种理想的方法。”