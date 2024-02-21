继续缩短响应时间。缩短开发周期。构建统一本地部署和云安全的单一集成层。
该计划很明确：SURA Peru 隶属于拉丁美洲控股公司 Grupo SURA，其战略重点是提供多样化的金融服务，已准备好对其应用程序基础架构进行现代化改造。新的集成设备可以快速解决这些问题，但 SURA Peru 财务和 IT 副总裁 (CFO/CTO) Cesar Chang 想要做的不仅仅是加快速度和提升标准化安全性。他希望 SURA Peru 能更好地迎接未来。
与该地区的几个国家一样，秘鲁也面临着云采用速度减缓的技术挑战，秘鲁政府法规禁止公司将其关键业务数据转移到其他国家/地区托管的云服务器。对于 SURA Peru 的 IT 企业经理 Bernardino Bravo-Mejia 和该公司的首席技术架构师 Carlos Candela 来说，这意味着全面转向云将是一项挑战。无论如何，该公司的愿景是 100% 云原生。
更快的应用程序部署
更快的应用程序响应时间
但这并不意味着团队无法开始为这种转变做好准备。事实上，为云做好准备可能会给 SURA Peru 带来未来的竞争优势。
这就是该公司选择 IBM® Cloud Pak for Integration for Integration on Red Hat OpenShift 作为其私有云环境及其现代化项目的基础的原因。Candela 解释道：“利用 IBM Cloud Pak for Integration，我们现在可以对基础架构进行重大改进，同时保持迁移到云的可移植性，以便在未来见监管更为灵活时可迁移到云。这对我们来说是一种理想的方法。”
IBM 合作伙伴 Synopsis 帮助 SURA Peru 开发、测试和部署了该解决方案，该解决方案是一种基于微服务的现代架构，利用了 IBM® App Connect Enterprise 技术，该技术是 IBM Cloud Pak for Integration 平台的一部分。现代化团队做出了一项战略决策，即在新架构中采用容器化方法，从而通过重用现有组件，更轻松地开发和部署新的集成。容器化还能提高基础架构的可扩展性和弹性，并有助于简化未来向云迁移的过程。
作为一家养老基金管理机构，SURA Peru 公司要处理大量重要的财务信息，因此安全是一切工作的重中之重。过去，该组织根据具体情况处理安全问题，为开发的每个新应用程序开发单独的安全层。作为现代化项目的一部分，Bravo-Mejia 和团队实施了 IBM® DataPower Gateway 解决方案，该解决方案通过对各应用程序的安全策略进行标准化，并通过单一入口点发送所有流量，从而帮助保护 SURA Peru 的数据。Bravo-Mejia 表示：“这是一种更现代的安全方法。”
目前，该解决方案已全面投入生产，大家都对现代化项目的成功感到满意。有了集成的安全层，团队就能更好地管理整个组织的安全。速度也大幅提高。响应时间从 3 秒多缩短到仅需 600 毫秒，这一改进带来了更好的客户服务，而这正是在秘鲁竞争激烈的养老基金行业获得优势的关键所在。
得益于新的基于容器的集成平台，开发和部署新的云应用程序也变得更快、更容易。SURA Peru 现在部署新应用程序所需的时间不到以前的一半。但这仅仅是开始。Candela 解释道：“我们开发的每一个新的应用程序接口都可以在其他服务中加以利用和重新部署，这意味着我们将不断提高速度和效率。”这些功能共同使 SURA Peru 在不久的将来转型为一家完全基于 API 的公司。
IBM Cloud Pak 解决方案帮助 SURA Peru 公司实现了内部应用基础架构的现代化，加快了流程并增强了安全性。在法规和能力允许的情况下，该解决方案将以 Bravo-Mejia 及其团队所期待的灵活性、可扩展性和支持性，支持 SURA Peru 公司向云计算的迁移。Bravo-Mejia 说道：“我们对这段旅程充满期待，也很高兴有 IBM 助我们一臂之力。”
SURA Peru 公司（ibm.com 外部链接）位于秘鲁利马，是一家养老基金管理公司。25 年多来，它一直在帮助工作的秘鲁人制定和实现退休储蓄目标。其母公司 Grupo SURA 的业务遍及整个拉丁美洲，为 3,900 多万客户提供服务，管理的资产超过 1,630 亿美元。
IBM 合作伙伴 Synopsis（ibm.com 外部链接）提供广泛的 IT 服务，包括面向服务的基础架构 (SOA) 实施、应用程序集成、基础架构支持和咨询服务。自 2000 年代初以来，Synopsis 一直是 IBM 认证的培训提供商。Synopsis 总部位于秘鲁利马，业务遍及拉丁美洲、北美和欧洲。
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2021 年 3 月在美国制作。
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