为了赢得市场份额，Supreme Petrochem Limited (SPL) 旨在扩大产品范围并提高产能，同时减少对环境的影响。通过将关键应用程序迁移到基于 IBM® Power® Systems、IBM FlashSystem® 和 Cisco 网络交换机解决方案的 SAP S/4HANA®，SPL 可以快速了解运营效率以推动增长。
随着越来越多的企业寻求减少产品和服务对环境的影响，对可重复使用和可回收塑料材料的需求正在上升。
SPL 是印度领先的塑料和聚合物制造商，渴望抓住这一扩张机会，并制定了扩大市场份额的远大计划。
“近年来，我们一直在扩大我们的产品范围，以满足对高质量塑料材料不断增长的需求，”SPL 的 IT 主管 Hemant Pandit 评论道，“特别是，我们希望增加我们产品系列中增值化合物的产量。”
SPL 认识到，通过生产更多用于建筑隔热材料的聚合物，它还可以为创建节能家庭和企业提供更大的支持。
“我们认真承担保护环境的责任，这就是我们多年来采取措施稳步降低净能源消耗的原因，”Hemant Pandit 说，“为了继续以环境可持续的方式发展我们的业务，我们还致力于在不增加碳足迹的情况下提高产能。”
SPL 系统经理 Isha Raina 补充道：“为了推动创新并帮助扩大市场份额，我们决定加强支持我们核心运营的 IT 基础架构。具体来说，我们着手通过简化后台运营来帮助提高生产力，同时确保我们的业务尽可能节能。”
作为第一步，SPL 希望实现关键工作流程的数字化和自动化，特别是依赖电子邮件和手动数据输入的订单处理。此外，随着销售额增加和产量攀升，财务报告的处理时间过长，从而降低了管理洞察。在技术方面，随着数据中心的占地面积、能源消耗和 IT 维护工作量的不断增加，即使对新功能的需求不断增长，减少管理费用的压力也越来越大。
为了应对挑战，SPL 决定部署新的 IT 基础架构，以实现其容量、能力和灵活性目标。 同时，该公司选择将其现有的 SAP 应用程序从 SAP ECC 移至 SAP S/4HANA，以提供完全集成的业务运营，帮助提高效率并支持其增长目标。
Hemant Pandit 评论道：“其他供应商建议使用多台服务器支持我们的 SAP 工作负载，而 IBM 证明，他们的解决方案可以在一台服务器上容纳我们的生产工作负载、应用程序、数据库和开发环境。这种方法提供了一个机会，可以显着减少我们的数据中心占地面积并简化我们 IT 系统的管理。使用 IBM System i 基础架构已有十多年，我们也知道我们可以相信 IBM 能够提供扩展业务所需的强大、可靠、灵活的解决方案。”
SPL 在一个 IBM Power Systems S824 服务器上运行新的 SAP S/4HANA 解决方案，该服务器基于 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications（ibm.com 外部链接）运行。为了最大限度地提高服务器利用率，SPL 使用 IBM PowerVM® 创建多个虚拟环境，并针对每个应用程序进行了优化。
Isha Raina 补充道：“我们决定在 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 上运行 SAP 应用程序，因为这样可以帮助我们确保提供始终如一的强大性能，并保护我们的系统免受意外停机的影响。结合 IBM PowerVM 中的虚拟持久内存功能，SUSE 操作系统可帮助我们在打修补和更新后快速重新启动系统。”
SPL 还部署了 IBM FlashSystem® 5000 来存储 SAP S/4HANA 备份数据以及其他关键应用程序数据，包括电子邮件和非结构化文件数据。为了提高弹性，SPL 还安装了 Cisco MDS 16GB SAN Switch 和 IBM 存储阵列。
Hemant Pandit 继续说道：“IBM FlashSystem 存储给我们留下了深刻的印象；它以令人难以置信的速度备份我们的大型 SAP S/4HANA 数据库，以释放时间来实施更频繁的系统备份，从而增强业务连续性。Cisco MDS 交换机通过减少存储环境中的故障点来增强系统弹性，同时还为我们提供多达 12 个端口用于连接其他设备，从而在需要增加容量时轻松扩展我们的存储。”
Isha Raina 补充道：“我们知道 IBM 和 Cisco 作为战略合作伙伴密切合作，我们相信，将两家公司的解决方案和专业知识相结合，从长远来看可以为 SPL 带来最佳成果，并帮助推动我们的业务向前发展。”
为了加速实施，SPL 寻求其长期合作伙伴 Intellect Bizware 的帮助，后者帮助该公司完成了 SAP S/4HANA 配置和部署。IBM Systems Lab Services 还帮助 SPL 部署和配置 IBM Power System S824 和 IBM FlashSystem 5000 设备以获得最佳性能。
Isha Raina 表示：“IBM Systems Lab Services 团队花时间了解我们的独特基础架构，并与我们的合作伙伴 Intellect Bizware 密切合作，确保我们能够尽快启动并运行 IBM 硬件。IBM Systems Lab Services 做得非常出色，收集了硬件升级所需的所有数据，帮助我们在安装过程中实现了最佳实践，确保所有要求都得到满足，并保障实施顺利进行。”
在 IBM 和 Intellect Bizware 的支持下，SPL 成功地在三个月内将 SAP 环境迁移到 SAP S/4HANA，并在长达一个月的用户验收期后启用了新的 IBM 和 SAP 解决方案。
自从迁移到 SAP S/4HANA、IBM Power Systems 和 IBM FlashSystems 后，SPL 获得了准确的洞察，有助于优化原材料和成品的资本投资，从而提高运营效率，释放更多资源用于创新。该公司在实现这一目标的同时，也赢得了大量的后台业务。
Isha Raina 解释说：“通过在 IBM Power Systems 上运行我们的应用程序，我们减少了数据中心的占地面积。以前，SPL 依靠两个机架服务器来支持我们的生产应用程序，而现在我们只需要一个机架。因此，我们将占地面积要求减少了 50%，并显著降低了相关的能源和冷却成本，同时也减少了对环境的影响。”
在继续谈论这个主题时，Isha Raina 补充道：“SPL 还将核心应用程序的重启时间减少了 60%，从 15 分钟缩短到不到 5 分钟。然而，在三年多的运营中，SPL 从未遇到过意外停机的情况。同时，该公司的性能稳定可靠，即使在高峰时段，CPU 使用率也保持在 50% 以下，从而确保我们拥有未来增长空间。”
技术增强也可以直接转化为业务优势。Isha Raina 阐述道：“IBM 和 SAP 解决方案帮助我们保持精简的后台基础架构并更高效地运营业务。例如，借助 SAP S/4HANA，我们将月末财务报告从过去的一周缩短到现在的一天，速度提高了 85%。这种速度有助于提供对业务绩效的深入、细致的洞察。如今，我们可以及时获取所需信息，做出快速的数据驱动型决策。”
Hemant Pandit 评论道：“SAP S/4HANA、IBM Power Systems 和 IBM FlashSystems 为 SPL 客户提供更现代、更便捷的订单和支付流程奠定了基础。因此，我们可以处理更多的交易量，这将有助于我们扩大业务并增加收入。由于 IBM Power Systems 为 SAP S/4HANA 应用程序提供了非常稳定、强大的环境，因此 SPL 计划在未来几年升级到基于 IBM POWER9® 处理器的基础架构：此举将进一步增强系统性能和可扩展性。”
总之，Hemant Pandit 补充道：“借助 IBM、SAP 和 Cisco 解决方案，SPL 能够更好地发展和适应，以满足客户需求。我们期待与 IBM 和 SAP 合作，探索增强运营和推动创新的新方法。”
Supreme Petrochem Limited（ibm.com 外部链接）在印度各地运营最先进的石化生产设施，并在纳戈塔尼和钦奈设有工厂。Supreme Petrochem 提供多种聚合物产品，向超过 100 个国家或地区出口聚苯乙烯、聚合物级和其他苯乙烯类产品。
Intellect Bizware（ibm.com 外部链接）总部位于新孟买，帮助全球企业实施、增强和支持任务关键型 SAP 应用程序。
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