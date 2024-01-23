作为第一步，SPL 希望实现关键工作流程的数字化和自动化，特别是依赖电子邮件和手动数据输入的订单处理。此外，随着销售额增加和产量攀升，财务报告的处理时间过长，从而降低了管理洞察。在技术方面，随着数据中心的占地面积、能源消耗和 IT 维护工作量的不断增加，即使对新功能的需求不断增长，减少管理费用的压力也越来越大。

为了应对挑战，SPL 决定部署新的 IT 基础架构，以实现其容量、能力和灵活性目标。 同时，该公司选择将其现有的 SAP 应用程序从 SAP ECC 移至 SAP S/4HANA，以提供完全集成的业务运营，帮助提高效率并支持其增长目标。

Hemant Pandit 评论道：“其他供应商建议使用多台服务器支持我们的 SAP 工作负载，而 IBM 证明，他们的解决方案可以在一台服务器上容纳我们的生产工作负载、应用程序、数据库和开发环境。这种方法提供了一个机会，可以显着减少我们的数据中心占地面积并简化我们 IT 系统的管理。使用 IBM System i 基础架构已有十多年，我们也知道我们可以相信 IBM 能够提供扩展业务所需的强大、可靠、灵活的解决方案。”

SPL 在一个 IBM Power Systems S824 服务器上运行新的 SAP S/4HANA 解决方案，该服务器基于 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications（ibm.com 外部链接）运行。为了最大限度地提高服务器利用率，SPL 使用 IBM PowerVM® 创建多个虚拟环境，并针对每个应用程序进行了优化。

Isha Raina 补充道：“我们决定在 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 上运行 SAP 应用程序，因为这样可以帮助我们确保提供始终如一的强大性能，并保护我们的系统免受意外停机的影响。结合 IBM PowerVM 中的虚拟持久内存功能，SUSE 操作系统可帮助我们在打修补和更新后快速重新启动系统。”

SPL 还部署了 IBM FlashSystem® 5000 来存储 SAP S/4HANA 备份数据以及其他关键应用程序数据，包括电子邮件和非结构化文件数据。为了提高弹性，SPL 还安装了 Cisco MDS 16GB SAN Switch 和 IBM 存储阵列。

Hemant Pandit 继续说道：“IBM FlashSystem 存储给我们留下了深刻的印象；它以令人难以置信的速度备份我们的大型 SAP S/4HANA 数据库，以释放时间来实施更频繁的系统备份，从而增强业务连续性。Cisco MDS 交换机通过减少存储环境中的故障点来增强系统弹性，同时还为我们提供多达 12 个端口用于连接其他设备，从而在需要增加容量时轻松扩展我们的存储。”

Isha Raina 补充道：“我们知道 IBM 和 Cisco 作为战略合作伙伴密切合作，我们相信，将两家公司的解决方案和专业知识相结合，从长远来看可以为 SPL 带来最佳成果，并帮助推动我们的业务向前发展。”

为了加速实施，SPL 寻求其长期合作伙伴 Intellect Bizware 的帮助，后者帮助该公司完成了 SAP S/4HANA 配置和部署。IBM Systems Lab Services 还帮助 SPL 部署和配置 IBM Power System S824 和 IBM FlashSystem 5000 设备以获得最佳性能。

Isha Raina 表示：“IBM Systems Lab Services 团队花时间了解我们的独特基础架构，并与我们的合作伙伴 Intellect Bizware 密切合作，确保我们能够尽快启动并运行 IBM 硬件。IBM Systems Lab Services 做得非常出色，收集了硬件升级所需的所有数据，帮助我们在安装过程中实现了最佳实践，确保所有要求都得到满足，并保障实施顺利进行。”

在 IBM 和 Intellect Bizware 的支持下，SPL 成功地在三个月内将 SAP 环境迁移到 SAP S/4HANA，并在长达一个月的用户验收期后启用了新的 IBM 和 SAP 解决方案。