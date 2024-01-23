巴西最大的独立保险公司 SulaMérica 一直在谨慎地择机改善客户关系。例如，公司通过创建使用 GPS 报告和跟踪被盗汽车的应用程序，为客户提供了更简单的方法来进行车辆失窃索赔。这只是 SulAmérica 作为一家采用新技术进行业务转型的开拓性企业的良好记录范例之一。其转型的一个关键推动因素在于采用了 Kubernetes。SulAmérica 拥有大量任务关键型内部及面向消费者的应用程序，这些应用程序均在该平台上运行。其主要目标是优化与客户的业务往来，保证能够迅速应对保险市场瞬息万变的动态。
规模化运营 Kubernetes 是一项复杂的任务。SulAmérica 的 NOC & Web 团队负责 57 个任务关键型应用程序的性能。这些应用程序包含大约 7,000 个容器（~3,000 个 Pod），混合采用 Red Hat® OpenShift®（虚拟化和裸机）、Google Kubernetes Engine (GKE) 和 Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)。
和很多组织一样，该团队依赖于监控：应用 OpenShift 和其他仪表板来管理平台，并使用混合云成本优化工具来监控所有应用程序。存在资源瓶颈时，团队会追踪利用率指标来识别问题所在。通过这种手动方式，他们会在性能问题发生后做出反应。这样就会降低团队速度，妨碍他们将尽可能多的时间投入到他们希望通过投资 Kubernetes 推动的创新之上。现有的方法无法满足 SulAmérica 的业务需求。
弹性也成了问题。当他们其中一个裸机节点因主机证书过期而发生故障时，团队意识到他们需要改变管理资源的方式。“公司依靠我们来保障应用程序的性能，以便客户在使用我们的数字服务时能够获得最佳体验。”SulAmérica 的 NOC & Web 团队分析技术负责人谈到，“随着业务的增长，OpenShift 平台必须扩展，我们明白，必须采用更好的方法来管理复杂性。”这也是他们转向 IBM® Turbonomic® 混合云成本优化解决方案的原因。
工单数量减少 70%
实现节点密度提升 11%
当团队自动执行 Turbonomic 混合云成本优化时，它开启了一种更简单的全新经营方式。这也为应用程序性能的显著改善铺平了道路。团队在生产环境中自动执行连续 Pod 配置，并在其开发环境中智能调整容器大小。这样一来，他们便提高了性能和效率。由于实现了自动化，团队见证了工单减少 70%，节点密度提升 11%。
目前，Turbonomic 保障着全部 57 个任务关键型应用程序的性能，同时简化运营。团队深知客户体验对 SulAmérica 的业务至关重要。当他们考虑性能保障时，责任感油然而生，不仅仅是针对正常运行时间，还关系到应用程序响应时间。因此，将 Turbonomic 连接到其 APM 自然而然成为下一步，这让他们能够确切地看到自动化如何帮助保持快速响应，即使应用程序的需求波动也不受影响。
例如，2021 年 1 月和 2 月，巴西正处于新冠疫情的阵痛之中。SulAmérica 的 Saude 是健康保险受益人用来寻找医生、获得医疗建议和预约的应用程序，当时的需求大幅增加。但是，随着 Turbonomic 动态调整资源以满足需求，这些任务关键型服务的应用程序始终保持快速响应。
另一个示例发生在同年 4 月的复活节假期。在巴西为期四天的活动中，一项为该地区一家大型廉价航空公司的预订提供旅行保险的申请需求激增。同样，Turbonomic 通过动态自动调整资源来满足此类需求，从而保持响应快速。借助 Turbonomic，NOC & Web团队可帮助确保客户在与 SulAmérica 进行交易时获得无缝体验。
SulAmérica 采用混合云战略，根据其应用程序的需求，依赖多个云供应商及其本地部署资产。部分应用程序在本地部署，因为它们依赖于原有环境，例如访问在那里托管的数据。其他应用程序则在应用 Google 或 AWS 服务。在这种情况下，这些应用程序将部署到 GKE 或 EKS。无论这些任务关键型应用程序在何处运行，它们都必须保持较短的响应时间，并且其运行平台必须具有弹性。
因为 SulAmérica 的 NOC & Web 团队通过 Turbonomic 自动化节省了时间，他们能够专注于公司的战略项目，其中最大的项目为“全局负载服务”项目。通过这项计划，他们构建平台，以帮助保障数据中心和云供应商的应用程序安全性和可用性。如果他们在云端或本地部署中中断连接，则在混合云上进行 DR 主动/主动执行将有助于确保其最任务关键型的应用程序永远不会无法为客户提供服务。Turbonomic 是这种混合云策略的重要部分，因为它将持续保持较短的应用程序响应时间，无论应用程序是在 OpenShift、GKE、EKS、Nutanix Karbon 上，还是在其他 Kubernetes 发行版上运行，或是在 VMware 或公共云基础架构即服务 (IaaS) 上的传统环境中运行。
鉴于这项全新控制标准，团队还将使用 Turbonomic 在整个应用程序生命周期中动态管理资源。应用程序随着从开发阶段到准生产环境，再到生产阶段，将利用智能操作来确保从部署开发的那一刻起就能获得所需资源，直到直接影响客户体验的高风险生产环境。除了性能优势之外，团队还将依靠 Turbonomic 自动管理合规的能力。Turbonomic 会采集 Kubernetes 节点标签，并在考虑到这些约束条件的同时自动移动 Pod。此外，随着平台扩展以支持全新应用程序和全新业务线，应用程序也将使用 Turbonomic 的规划功能。
SulAmérica 的数字化转型是一个持续的应用程序现代化之旅，旨在优化客户服务。并非所有应用程序的构建方式都是一样的。同样，重新架构或平台重塑的方式也可能有所不同。但 Turbonomic 为团队提供了云原生和传统应用程序的统一视图，以帮助确保所有应用程序在转型的各个阶段持续运行。
团队深知应用程序响应时间对客户体验的影响。他们希望将 Turbonomic 自动化扩展到 SRE 团队，这些团队专注于满足特定的服务级别目标 (SLO)。借助 Turbonomic，SulAmérica 可以通过让软件根据这些 SLO 动态管理资源，来充分应用云原生应用程序弹性的优势。“我们团队的宏观目标是提供由应用程序和 SLO 驱动的混合云。”NOC & Web 的分析技术负责人说，“应用程序将在最能满足业务需求的地方运行，并将持续运行，从而让我们的客户满意。Turbonomic 不仅有助于具体实施我们的愿景，还能让我们有时间专注于对 SulAmérica 业务产生战略影响的领域。”
SulAmérica（ibm.com 外部链接）拥有 7,390 名员工和超过 700 万的客户，是位于巴西里约热内卢的一家业内领先的保险公司。公司为牙齿保健、卫生健康、旅游和汽车行业提供保险。
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美国出品，2023 年 2 月。
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