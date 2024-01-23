巴西最大的独立保险公司 SulaMérica 一直在谨慎地择机改善客户关系。例如，公司通过创建使用 GPS 报告和跟踪被盗汽车的应用程序，为客户提供了更简单的方法来进行车辆失窃索赔。这只是 SulAmérica 作为一家采用新技术进行业务转型的开拓性企业的良好记录范例之一。其转型的一个关键推动因素在于采用了 Kubernetes。SulAmérica 拥有大量任务关键型内部及面向消费者的应用程序，这些应用程序均在该平台上运行。其主要目标是优化与客户的业务往来，保证能够迅速应对保险市场瞬息万变的动态。

规模化运营 Kubernetes 是一项复杂的任务。SulAmérica 的 NOC & Web 团队负责 57 个任务关键型应用程序的性能。这些应用程序包含大约 7,000 个容器（~3,000 个 Pod），混合采用 Red Hat® OpenShift®（虚拟化和裸机）、Google Kubernetes Engine (GKE) 和 Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)。

和很多组织一样，该团队依赖于监控：应用 OpenShift 和其他仪表板来管理平台，并使用混合云成本优化工具来监控所有应用程序。存在资源瓶颈时，团队会追踪利用率指标来识别问题所在。通过这种手动方式，他们会在性能问题发生后做出反应。这样就会降低团队速度，妨碍他们将尽可能多的时间投入到他们希望通过投资 Kubernetes 推动的创新之上。现有的方法无法满足 SulAmérica 的业务需求。

弹性也成了问题。当他们其中一个裸机节点因主机证书过期而发生故障时，团队意识到他们需要改变管理资源的方式。“公司依靠我们来保障应用程序的性能，以便客户在使用我们的数字服务时能够获得最佳体验。”SulAmérica 的 NOC & Web 团队分析技术负责人谈到，“随着业务的增长，OpenShift 平台必须扩展，我们明白，必须采用更好的方法来管理复杂性。”这也是他们转向 IBM® Turbonomic® 混合云成本优化解决方案的原因。