COBOL 计算机编程语言于 60 多年前推出，至今仍在许多金融和政府组织的大型机系统上运行。然而，大多数大学不再开设 COBOL 相关课程，许多 COBOL 程序员即将退休，而且 COBOL 用户越来越多地提出问题：在面临更大风险之前，我们还能运行 COBOL 多长时间？
“我们的 COBOL 人力资源 (HR) 系统已有 35 年历史，”俄勒冈州首席人力资源专员 Madilyn Zike 说道，“我们还配有一个相关人员，即该系统的设计人员，该人员还负责相关运营和维护。坦率地说，我们面临着系统崩溃的高风险。”
除了技术支持问题外，俄勒冈州的 HR 系统无法再适应不断壮大的州政府的需求。“我们有一个黑屏绿色字母系统，唯一可以更改的就是字体颜色，”俄勒冈州 HR 系统和信息经理 Twyla Lawson 说，“没有经理或雇员自助服务。我们需要克服这个问题。”
多年来，俄勒冈州五次尝试对其 HR 系统进行现代化改造，但该项目的复杂性以及使其与州预算周期保持一致的需求一再阻碍这项工作。“人们越来越以数据为导向，并且对技术感到满意，”Zike 说，“随着预算最终到位，现在对于实现这一目标来说天时地利。”
IBM Workday 咨询服务实施的 Workday HR 平台为超过 41,000 名州雇员和 90 多个州机构提供服务
与以前使用纸质流程相比，使用 Workday 实现招聘现代化可以将新雇员入职速度提高 50%
在启动 HR 系统转型之前，俄勒冈州行政服务部 (DAS) 的管理人员评估了未来面临的诸多挑战。最大的因素是该项目的规模庞大，并满足众多利益相关者的需求，包括 41,000 名雇员、18 个劳工组织和代表政府三个部门的 90 多个机构。该州还规定，任何新的 HR 系统都必须满足 800 多项要求并管理 40 多个关键业务流程。
“我们的传统工具不是我所说的 HR 系统。它实际上是一个包含人员信息的数据库，”Zike 说，“HR 信息分散且不完整。作为一个大型雇主，履行核心业务职能是非常困难的。要想制作公共记录并使我们的做法保持一致，也是一场噩梦。”
“我们没有灵活性，不可能采用新流程，”俄勒冈州 DAS 项目经理 Joyce Martinez 说道，“只有少数人可以进行访问，并且屏幕上没有更多的空间放置更多的字段。当时，各机构的大部分 HR 流程都是以纸质流程为导向的。”
“我们经常被要求提供企业级别的数据，但我们无法回答，”Lawson 说，“立法者会要求我们提供信息和报告，而我们只能说‘我们可以告诉您相关信息/报告，但我们没有具体的信息/报告记录’。满足及时信息的需求是变革的巨大推动力。”
该州拨出系统转型预算后，DAS 管理人员立即开始寻找基于云的 HR 平台，该平台可以满足当前要求并扩大规模以适应未来增长。“俄勒冈州拥有非常健全的采购流程，我们聘请了很多人员来评估向我们提供的多种替代方案，”Zike 说，“我们还与其他州政府进行了接洽并获得了参考资料。这就是选择 Workday 的过程。”
俄勒冈州的 DAS 团队认识到，成为 Workday 用户社区的一部分还会带来关键的运营优势。“能够与其他实体对话并探索最佳实践是一大优势，”Zike 说，“而且，与必须弄清楚我们需要如何设置自己的系统才能做出改变相比，拥有一个根据监管变化进行定期更新的系统好处更多。”
在选择合作伙伴以将 Workday HR 解决方案集成到俄勒冈州复杂的系统环境中时，DAS 寻找的是一家与该州拥有良好合作关系且致力于建立协作工作关系的公司。“我们知道，IBM 雇员将是最智慧的参与者，而且他们是专家，”Martinez 说，“但他们明确表示，他们会听取我们的意见，我们会一起努力。这一点对我们非常有吸引力。”
选择 IBM 作为系统集成合作伙伴的另一个因素是，它拥有丰富的政府组织合作经验。“对该系统如何支持政府有基本的了解非常有帮助，”Zike 说，“提案和我们应该采取的方向也很明确。”
在部署之前，IBM 举办了 Design Thinking 研讨会，以帮助确保新的 HR 平台能够满足特定客户的需求。使用看板方法可视化和规划流程，并创建和测试角色以围绕现实世界的用户体验进行开发。“我们有一支来自不同机构和工作类型的多元化团队，”Lawson 说，“Design Thinking 帮助我们理解他们的观点，它是一个有用的工具。”
从手动流程迁移到自动化系统对工作文化构成了重大挑战。“我们的许多管理人员从未被要求在自动化系统中做任何事情，他们依靠纸张来进行人事行动，”Zike 说，“要求他们进入像 Workday 这样的系统并参与技术对他们来说确实是不同的，这就是我们非常需要变革管理的地方。”
“我们有一位来自 IBM 的变革管理专业人员，这给了我们很大帮助，”Martinez 说，“这个项目对俄勒冈州来说是一个巨大的模式转变。在此之前，我们是一个事务型系统，现在我们已经转向一个完整的业务流程系统。”
DAS 分阶段部署了 Workday 各个模块，从 Core HR、Compensation、Recruiting、Absence Management、Talent Suite 到最近的 Learning 模块。“当我们推出 Workday Learning 时，这是我职业生涯中最轻松的一次实施，"Zike 说，“我一直在等待出什么差错，结果什么问题都没有。它深受欢迎。”
“俄勒冈州在利用 Workday 为该州提供的一切方面做得非常出色，”Workday 的区域销售经理 Chad Duffy 说道，“Workday、IBM 和 DAS 三者共同努力确定参与者，如何满足他们的需求并确保州政府看到价值。”
2020 年 3 月，新冠疫情袭击俄勒冈州，此时几个 Workday HR 模块已经启动并运行了将近一年。这使得 DAS 能够为大量远程工作的州雇员提供支持。“如果我们没有一个可以让大家沟通和处理事务的系统，我们就会因为那些来来回回的纸质表格而陷入困境，”Zike 说，“Workday 是一个很好的工具，特别是在我们很多人仍然居家办公的情况下。”
由于 DAS、Workday 和 IBM 进行团队合作，Workday 部署在初始阶段预算不足。当该州需要在 2020 年至 2021 年填补 1,000 个空缺职位时，与以前使用纸质系统相比，Workday 平台帮助 HR 部门招聘新雇员的速度提高约 50%。
“当领导层和管理层需要数据或报告来了解雇员的情况时，他们会感到惊喜，”Zike 说，“我们可以告诉他们该点击哪里，也可以为他们生成一份快速报告。使用旧系统需要两周时间才能完成的事情现在只需要 20 分钟，所以在这些方面，我们取得了巨大成功。”
在系统部署的头三个月后，DAS 进行了一次快照调查，以了解州政府雇员的 Workday 使用情况。“结果非常好，”Lawson 说，“大多数月份我们都有 40,000 名雇员登录，其中许多人多次登录。数据就是证据。”
2022 年 12 月，DAS 计划通过实施 Workday 的 Payroll 和 Time Tracking 模块来完成 HR 系统转型的最后阶段。“我们仍然使用已有 30 年历史的雇员薪酬系统，这是最后要迁移的功能，”Lawson 说，“我们的入职流程完全集成到 Payroll 模块后，我真的很期待改进我们的招聘时间流程。”
“俄勒冈州是第一个在企业范围内提供全套 HR Workday 解决方案的州，”Duffy 说，“当我听到全州各界人士的意见时，他们告诉我，这个项目最棒的地方是他们从中获得的全面价值。”
由于俄勒冈州在 HR 系统转型方面的开创性努力，其他州政府正在向 DAS 寻求建议。“我们知道与州政府合作启动大型项目有多么困难，也知道正确实施项目有多么重要，”Martinez 说，“我们很高兴与其他州进行交流，并在此过程中为他们提供帮助。”
在回顾 Workday 的实施工作时，Zike 反思了与 IBM 的合作。“合伙关系是我们能够推出 Workday 并在我们前进的过程中继续加强它的关键，”她说，“IBM 始终与我们合作，从未说过‘这个问题太棘手’或‘这是您需要解决的问题’。通过与他们合作，他们为我们提出了各种选择。他们之所以这样做，是因为他们希望我们取得成功。”
DAS（ibm.com 外部链接）是俄勒冈州政府的中央行政机构，负责执行州长和立法机关的政策和财务决策。DAS 通过提供强大而稳定的管理基础架构来支持各个州机构，并制定高标准的问责制，确保俄勒冈州有效地使用税款。
IBM 合作伙伴 Workday（ibm.com 外部链接）是 HR 和财务企业云应用程序的领先提供商，帮助客户适应不断变化的世界并蓬勃发展。从中型企业到 50% 以上的财富 500 强企业，全球成千上万的组织和各行各业都采用了用于财务管理、HR、规划、支出管理和分析的 Workday 应用程序。
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2022 年 5 月在美国制作。
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