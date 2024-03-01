该州拨出系统转型预算后，DAS 管理人员立即开始寻找基于云的 HR 平台，该平台可以满足当前要求并扩大规模以适应未来增长。“俄勒冈州拥有非常健全的采购流程，我们聘请了很多人员来评估向我们提供的多种替代方案，”Zike 说，“我们还与其他州政府进行了接洽并获得了参考资料。这就是选择 Workday 的过程。”

俄勒冈州的 DAS 团队认识到，成为 Workday 用户社区的一部分还会带来关键的运营优势。“能够与其他实体对话并探索最佳实践是一大优势，”Zike 说，“而且，与必须弄清楚我们需要如何设置自己的系统才能做出改变相比，拥有一个根据监管变化进行定期更新的系统好处更多。”

在选择合作伙伴以将 Workday HR 解决方案集成到俄勒冈州复杂的系统环境中时，DAS 寻找的是一家与该州拥有良好合作关系且致力于建立协作工作关系的公司。“我们知道，IBM 雇员将是最智慧的参与者，而且他们是专家，”Martinez 说，“但他们明确表示，他们会听取我们的意见，我们会一起努力。这一点对我们非常有吸引力。”

选择 IBM 作为系统集成合作伙伴的另一个因素是，它拥有丰富的政府组织合作经验。“对该系统如何支持政府有基本的了解非常有帮助，”Zike 说，“提案和我们应该采取的方向也很明确。”

在部署之前，IBM 举办了 Design Thinking 研讨会，以帮助确保新的 HR 平台能够满足特定客户的需求。使用看板方法可视化和规划流程，并创建和测试角色以围绕现实世界的用户体验进行开发。“我们有一支来自不同机构和工作类型的多元化团队，”Lawson 说，“Design Thinking 帮助我们理解他们的观点，它是一个有用的工具。”

从手动流程迁移到自动化系统对工作文化构成了重大挑战。“我们的许多管理人员从未被要求在自动化系统中做任何事情，他们依靠纸张来进行人事行动，”Zike 说，“要求他们进入像 Workday 这样的系统并参与技术对他们来说确实是不同的，这就是我们非常需要变革管理的地方。”

“我们有一位来自 IBM 的变革管理专业人员，这给了我们很大帮助，”Martinez 说，“这个项目对俄勒冈州来说是一个巨大的模式转变。在此之前，我们是一个事务型系统，现在我们已经转向一个完整的业务流程系统。”

DAS 分阶段部署了 Workday 各个模块，从 Core HR、Compensation、Recruiting、Absence Management、Talent Suite 到最近的 Learning 模块。“当我们推出 Workday Learning 时，这是我职业生涯中最轻松的一次实施，"Zike 说，“我一直在等待出什么差错，结果什么问题都没有。它深受欢迎。”

“俄勒冈州在利用 Workday 为该州提供的一切方面做得非常出色，”Workday 的区域销售经理 Chad Duffy 说道，“Workday、IBM 和 DAS 三者共同努力确定参与者，如何满足他们的需求并确保州政府看到价值。”